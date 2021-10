Toggenburg News: Micarna-CEO Albert Baumann übergibt per sofort

Micarna-CEO Albert Baumann übergibt per sofort an Peter Hinder +++ «Zeitgut Toggenburg» hat 10'000 Stunden Freiwilligenarbeit vermittelt

