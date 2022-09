News Toggenburg: Jazztage Lichtensteig veröffentlichen Aftermovie

10:43 Uhr mittwoch, 14. september

Hauptgasse wird an zwei Tagen gesperrt

Am Sonntag, 25. September findet in Lichtensteig der Nostalgietag mit Fotoflohmarkt und Drehorgelfest statt. In der Hauptgasse werden Oldtimer ausgestellt. Zudem sind am Nostalgietag alle Museen in Lichtensteig geöffnet. Gemäss dem durchführenden Verkehrs- und Kulturverein Lichtensteig wird der Anlass in diesem Jahr erstmals auch einem allgemeinen Flohmarkt Platz bieten.

Am Wochenende des Anlasses wird die Hauptgasse von Samstagmittag bis am Sonntagabend, 18 Uhr, gesperrt. (rop)