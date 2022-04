Langenrainstrasse wird vorübergehend gesperrt

09:41 Uhr Dienstag, 12. April

Neue Leitungsperson bei der PHSG in Wattwil

Christof Peter übernimmt ab August 2022 die Leitung des Regionalen Didaktischen Zentrums der PHSG in Wattwil. Bild: PD

Die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG) hat neue Leitungspersonen für die Regionalen Didaktischen Zentren (RDZ) in Wattwil und auch Gossau gewählt. Ab August 2022 wird Christof Peter die Leitung des RDZ Wattwil übernehmen.

Christof Peter ist ausgebildeter Kaufmann und hat acht Jahre auf einer Bank gearbeitet. Vor rund 15 Jahren hat er auf dem zweiten Bildungsweg das Primarlehrerdiplom an der PHSG erlangt und ist seitdem als Mittelstufenlehrer in Niederuzwil tätig. Im Jahr 2020 hat er den Joint Degree Master Fachdidaktik Mathematik an der PH Zürich und ETH Zürich erworben. Seit 2016 arbeitet er parallel zu seiner Tätigkeit als Mittelstufenlehrer auch als Dozierender für Fachdidaktik Mathematik an der PHSG. Zudem fungiert er als Mentor in der Berufspraktischen Ausbildung der Studierenden.

Die abtretende Leitungsperson Beatrice Straub Haaf, Leiterin RDZ Wattwil, hat ihre Leitungstätigkeiten bereits seit der Gründungszeit der RDZ inne.

Dienstleistungen der RDZ

Die fünf RDZ in Sargans, Rorschach, Gossau, Wattwil und Rapperswil-Jona erbringen Dienstleistungen zugunsten der Schulgemeinden und Lehrpersonen. In der Mediathek stehen vielfältige Unterrichtsmedien und Materialien zur Ausleihe bereit. Beratungsangebote sowie Aus- und Weiterbildungskurse geben Studierenden, Berufseinsteigenden, Lehrpersonen und Praxislehrpersonen Anstösse für die praktische Arbeit. Zudem werden in dieser schweizweit einmaligen Einrichtung innovative Lernarrangements entwickelt, die von Klassen und Lehrpersonen besucht werden können. (pd/mas)