News Toggenburg: Partielle Sonnenfinsternis fotografiert

12:24 Uhr Montag, 17. Oktober

RMV Mosnang landet beim Olma-Turnier auf dem 8. Platz

Das Radballteam des RMV Mosnang mit Björn Vogel und Rafael Artho spielte als 3. Station in der Worldcupserie am Olma-Turnier in St.Gallen mit, dem ältesten Radball-Turnier der Welt. In diesem Jahr mit der 74. Austragung war das Olma-Turnier gut besetzt und gleichzeitig auch eine WM-Hauptprobe, heisst es in einer Mitteilung.

Die fünf WM-Teilnehmer und Landesmeister aus Frankreich mit Dorlisheim, aus Tschechien mit Favorit Brno, aus Österreich mit Dornbirn 1, aus Deutschland mit Stein und auch aus der Schweiz mit Pfungen waren alle am Start. Ergänzt wurde das Feld mit Österreich 2 und 3, mit Dornbirn 2 und Sulz, dazu Schiefbahn als Nummer 3 aus Deutschland. Aus der Schweiz war der RMV Mosnang mit Rafael Artho und Björn Vogel sowie der RS Altdorf als Schweiz 2 und 3.

Mosnang holte sich beim Turnier schliesslich den 8. Platz und verlor im letzten Spiel gegen Dornbirn 2. In der Gesamtwertung des Radball Worldcups steht der RMV Mosnang im Moment auf Rang 10. Die besten Acht qualifizieren sich für den Weltcupfinal. Den letzten Einsatz an der Worldcupserie haben die Mosliger am 29. Oktober in Beringen.

Eine Woche zuvor hatte sich das Mosnanger Team an der Schweizer Meisterschaft Platz zwei gesichert. (pd/mas)