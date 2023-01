10:12 Uhr Mittwoch, 18. Januar

Die Migros kommt nach Neu St.Johann

In Neu St.Johann wird ein Migros-Supermarkt eröffnet. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Migros Ostschweiz plant, an der Toggenburgerstrasse in Neu St. Johann einen Supermarkt zu eröffnen. Gemeinsam mit der Wohnbaupartner AG, der Eigentümerin der bestehenden Liegenschaft, die sich auf dem ehemaligen Areal der Meyer-Mayor AG befindet, hat sie am 8. Dezember 2022 das Baugesuch bei der Gemeinde Nesslau eingereicht, heisst es in einer Mitteilung.

Der Supermarkt im Erdgeschoss der Überbauung wird auf einer Fläche von rund 560 Quadratmeter ein Sortiment mit vielen regionalen Produkten anbieten.

Die Eröffnung ist Mitte 2025 geplant

Der geplante Supermarkt in Gehdistanz zum Bahnhof zeichne durch seine gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad, Auto und öffentlichen Nahverkehr aus, heisst es weiter in der Mitteilung. In der Überbauung werden auf rund 1’000 Quadratmetern weitere Gewerbeflächen sowie mehr als 70 Miet- und Eigentumswohnungen realisiert werden. Für die Kundinnen und Kunden stehen 17 ebenerdige Parkplätze und 37 weitere in der Tiefgarage zur Verfügung.

Verläuft das Baugesuchsverfahren nach Plan, kann im Frühling 2023 mit dem Erhalt der Bewilligung gerechnet werden. Die Eröffnung des Supermarktes ist für Mitte 2025 vorgesehen.

Neuer 24-Stunden-Shop in Neu St.Johann

In Sachen Einkaufsmöglichkeiten tut sich etwas in Neu St.Johann. Wie die Toggenburgshop AG vergangenes Jahr mitteilte, entsteht in der Remise neben der Brauerei St.Johann ein zweiter 24-Stunden-Shop. Der Selbstbedienungsladen soll gegen Ende des ersten Quartals 2023 eröffnet werden. (pd/mas)