Toggenburg News: Unterwasser: Josua Mettler gewinnt Riesenslalom

Oberbüren: Neuer Leiter der Polizeistationen Fürstenland-Neckertal

Roger Zumthor wird ab Dezember Leiter der Polizeistationen Fürstenland-Neckertal. Bild: PD

Per 1. Dezember übernimmt Adjutant Roger Zumthor die Stelle des Leiters Stationen in der Polizeiregion Fürstenland-Neckertal. Er tritt damit die Nachfolge von Adjutant Ignaz Niedermann an. Dieser nimmt per Januar 2023 eine neue Herausforderung als Geschäftsführer der Feuerwehr Region Uzwil an.

Roger Zumthor absolvierte im Jahr 2005 die Polizeischule der Kantonspolizei St.Gallen. Danach stand er mehrere Jahre als Mitarbeiter bei der Regionalpolizei in mehreren Polizeiregionen im Einsatz. Für einige Jahre wechselte er danach zur Sicherheitspolizei und kehrte anschliessend wieder zur Regionalpolizei zurück. Dort leitete er eine Gruppe der Mobilen Polizei Fürstenland-Neckertal und übernahm im Frühling 2021 die Leitung der Polizeistation Wil.

Adjutant Roger Zumthor löst mit der Übernahme der Stelle als Leiter Stationen Adjutant Ignaz Niedermann ab. Dieser wechselt nach langjähriger Tätigkeit bei der Kantonspolizei St.Gallen per Anfang 2023 als Geschäftsführer zur Feuerwehr Region Uzwil. (pd)