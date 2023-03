Toggenburg News: Höchstgelegener Tankstellenshop im Toggenburg

13:30Uhr Montag, 6. Februar

Zweitligist Wattwil Bunt testet am Mittwoch gegen Erstligist Uzwil

Der neue Allwetterplatz bei der Sportanlage Rietwis. Bild: Beat Lanzendorfer

Wattwil Bunt hat am 12. Januar die Vorbereitung für die am 25. März startende Rückrunde in Angriff genommen. In dieser geht es darum, die starken Leistungen der Vorrunde zu bestätigen, die sich mit Rang 5 auch in der Tabelle positiv niedergeschlagen haben.

Nun steht am Mittwochabend um 20 Uhr das erste Testspiel des Jahres auf dem Programm. Gegner ist kein Geringerer als Erstligist Uzwil, der bereits vier Vorbereitungsspiele absolviert hat und zuletzt Bazenheid aus der 2. Liga Interregional mit 5:1 besiegte.

Gespielt wird auf dem neuen Allwetterplatz der Sportanlage Rietwis, die Ende September des vergangenen Jahres eingeweiht wurde. Noch liegt zwar eine dünne Schneeschicht auf dem Kunstrasen, weil sich in den nächsten Tagen aber die Sonne zeigen soll, müsste trotzdem gespielt werden können.

Für die Wattwiler geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Schon am Samstag wird am gleichen Ort um 14.30 Uhr gegen Amriswil (2. Liga Interregional) getestet. Am 14. Februar steht dann der Vergleich auswärts gegen Herisau auf dem Terminkalender.

Vom 7. bis 12. März holen sich die Spieler um das Trainerduo Rüeger/Porchet ihren letzten Schliff im Trainingslager in Spanien. Total sind sechs Vorbereitungsspiele geplant. (bl)