News Toggenburg: Gottesdienst mit Serienräuber in Lichtensteig

Gottesdienst mit geläutertem Serienräuber in Lichtensteig

Ruedi Szabo im Jahr 2021. Bild: PD / Fabian Hugo

Am kommenden Sonntag wird von der reformierten Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg ein spezielles Gottesdienstformat mit speziellem Gast angeboten. Um 10 Uhr berichtet Ruedi Szabo in der evangelischen Kirche Lichtensteig von seinem Weg ins Gefängnis und in das normale Leben zurück. Das kündigt die Kirchgemeinde in einem Schreiben an. Szabo wird als Interviewpartner im Gottesdienst Einblicke in sein Leben geben.

Eigentlich sei die Geschichte von Ruedi Szabo eine Hoffnungsgeschichte, schreibt die Kirchgemeinde weiter. Denn sein Leben hätte ganz anders verlaufen können. Nach keiner einfachen Kindheit in Wil und einer Lehre in Bütschwil hatte Szabo in den 1990-er Jahren sieben Raubüberfälle im Zürcher Oberland verübt. Verzweiflungstaten von ihm, die die betroffenen Opfer in verzweifelte Situationen trieben.

Inzwischen arbeitet Ruedi Szabo beruflich mit schwierigen Jugendlichen, ist ADHS-Coach und Opfer-Täter-Gesprächsleiter. In Lichtensteig wird er berichten, wie es zu den Überfällen kam, was er im Gefängnis erlebte und welche Rolle die Erfahrung von Barmherzigkeit in seinem Leben spielte, zu dem immer wieder Gewalt gehörte. Der Gottesdienst wird von einer Musikgruppe und Sängerinnen um Lydia Köhler begleitet, eine Kinderhüeti steht zur Verfügung. (pd)