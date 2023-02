Toggenburg News: Guggemusig Man Power Moslig stellt Rekord auf

13:56 Uhr Samstag, 11. Februar

Bernhardsgrütter verlängert beim FC Bazenheid – Dux hört per sofort auf

Sportchef Dejan Baumann, Trainer Daniel Bernhardsgrütter und Präsident Danny Lüthi (von links) planen die Zusammenarbeit bis mindestens Sommer 2024. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Saison 2021/2022 lag beim FC Bazenheid der Durchschnitt der geholten Punkte pro Spiel bei 1,53. In der laufenden erhöhte sich der Wert sogar auf 1,78, was in der 2. Liga Interregional den guten fünften Zwischenrang ergibt. Gute Argumente für ein Bewerbungsschreiben.

Dieser Meinung waren auch Präsident Danny Lüthi und Sportchef Dejan Baumann und verlängerten den Kontrakt mit Trainer Daniel Bernhardsgrütter vorzeitig bis im Sommer 2024. Diese Kunde überbrachten sie den 74 Mitgliedern am Freitagabend an der 85. Hauptversammlung.

Per sofort steht hingegen Philipp Dux nicht mehr zur Verfügung. Der Co-Trainer ist in den kommenden Monaten beruflich in der Westschweiz engagiert und ist deshalb mit dem Vereinsvorstand übereingekommen, den bis im Sommer laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Dazu Dux: «Ich hätte gerne weitergemacht, leider lassen sich Beruf und Fussball zurzeit nicht miteinander verbinden.»

Nicht ganz die erhofften Zahlen konnte Finanzchef Rino Holenstein vermelden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr resultierte ein Verlust von knapp 4000 Franken. Weil der Klub aber weiterhin über ein ansehnliches Eigenkapital verfügt, bestehe kein Grund zur Panik. Das Minus begründet er mit aussergewöhnlichen Anschaffungen bei der Infrastruktur und dem Kauf von neuer Ausrüstung.

Der Kunstrasen soll 2025 fertig sein

Apropos Infrastruktur: Der Vorstand ist gemeinsam mit dem Kirchberger Gemeinderat daran, das Projekt Allwetterplatz – anstelle des Trainingsplatzes – so weit voranzutreiben, dass es an der Bürgerversammlung 2024 den Stimmberechtigten vorgelegt werden kann. Wird der Antrag gutgeheissen, möchte der Verein Gas geben, damit die Vorbereitung zur Rückrunde der Saison 2024/2025 auf dem eigenen Kunstrasen in Angriff genommen werden kann.

Im Vorstand kam es zu einer Veränderung. Luzia Peters, seit vielen Jahren Ehrenmitglied, hat sich entschieden, etwas kürzer zu treten. Für sie konnte vorerst keine Nachfolgelösung gefunden werden. Der FC Bazenheid sieht sich mit denselben Problemen konfrontiert, die auch andere Vereine haben: Es wird immer schwieriger, alle Funktionen mit genügend Freiwilligen zu besetzen.

Zu guter Letzt wirft die am 11. März startende Rückrunde ihren Schatten voraus. Sollte nicht auf dem Ifang gespielt werden können, würde man auf den Allwetterplatz nach Flawil ausweichen. Dies, weil auf dem Wiler Bergholz alle Plätze besetzt sind. (bl)