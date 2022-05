News Toggenburg: Garage in Mogelsberg ist in neuen Händen

09:50 Uhr Dienstag, 10. Mai

Drei Podestplätze in drei Turnieren – Der Seilziehclub Mosnang ist auf Kurs

Die Mosliger Jugend U19. Bild: PD

Für die Athletinnen/Athleten des Seilziehclub Mosnang geht es in der Schweizermeisterschaft nun Zug um Zug weiter.

In den Kategorien Junioren U23, Jugend U19 und Herren 580kg wurde in Waldkirch letzten Sonntag um den Turniersieg gekämpft.

Der Turnierplatz war voll von Athleten, in der Kategorie Junioren U23 starteten 6, in der Herren 580kg acht und in der Jugend U19 sogar neun Teams. Eine «volle Ladung» Seilziehsport.

Als Titelverteidiger sicherte sich das Mosliger U23 Team als Vorrunde-Erstplatzierter das Ticket ins Halbfinale. Den Tagessieg in greifbar Nähe, egalisierte sich letztlich Sins den ersten Turniersieg.

Auch das ambitioniertes Jugendteam konnte ihre Leistungen abrufen. Das kleine Finale gegen Stans-Oberdorf 2 entschieden sie für sich und holten den 3. Tagesrang.

Kein Sieg, aber Potenzial

Das zweite Turnier für die Toggenburger Herren 580kg zählt nun auch der Vergangenheit an. Wie in Thurtal so auch in Waldkirch, mussten sie Sins den Vortritt auf dem Podest gewähren.

Die Toggenburger Herren 580kg. Bild: PD

Fazit: Herren 580kg 2. Rang, Junioren U23 2. Rang, Jugend U19 3. Rang – fehlt noch der Turniersieg. Doch was nicht ist, das kann noch werden.

Ungeachtet der Platzierung, konnte der Seilziehclub Mosnang bei der Jugend Athletinnen und Athleten für den Seilziehclub Appenzell und bei den Herren 580kg dem Seilziehclub Waltenschwil-Kallern «ausleihen».

Für die sogenannten «Fremdlegionäre» ist es eine Herausforderung sowie eine grosse Chance, ihr Potenzial auch in einem anderem Team unter Beweis zu stellen. (pd/uh)