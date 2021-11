Toggenburg News: Bernhardsgrütter und Dux verlängern

TOGGENBURG-TICKER FC Bazenheid: Das Trainerduo hat verlängert +++ Riesige Tanne wird durch Lichtensteig gefahren +++ «Berg & Bett» könnte Tourismuspreis gewinnen Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 12.11.2021, 21.40 Uhr

Freitag, 12. November, 21:29 Uhr

Daniel Bernhardsgrütter und Philipp Dux bleiben bis Sommer 2023

Daniel Bernhardsgrütter (links) und Philipp Dux haben beim FC Bazenheid bis Sommer 2023 verlängert. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bazenheid plant langfristig und hat den Vertrag mit seinem Trainerduo Daniel Bernhardsgrütter und Philipp Dux vorzeitig um ein Jahr bis im Sommer 2023 verlängert. Dazu sagt Sportchef Dejan Baumann: «Wir setzen auf Kontinuität und wollten frühzeitig ein Zeichen setzen. Wir sind mit der Arbeit unseres Trainerduos sehr zufrieden und schätzen uns glücklich, dass wir die Vollzugsmeldung schon jetzt verkünden dürfen.» Präsident Danny Lüthi ergänzt: «Wir sind überzeugt davon, dass dies der Mannschaft einen weiteren Schub verleiht.»

Das Trainerduo hat auf diese Saison hin die Arbeit aufgenommen und es verstanden, in kürzester Zeit eine konkurrenzfähige Einheit zu formen. Vor dem letzten Meisterschaftsspiel des Jahres, welches die Bazenheider am Samstag um 16 Uhr in Chur austragen, belegen sie in der 2. Liga interregional den sechsten Zwischenrang. (bl)

Donnerstag, 11. November, 18:31 Uhr

Riesige Tanne wird durch Lichtensteig gefahren

«Es weihnachtet im Sädtli», schreibt die Gemeinde Lichtensteig auf ihrem Instagram-Profil. Seit Mittwoch steht der grosse Christbaum. In den sozialen Medien veröffentlicht die Gemeinde heute Fotos auf denen zu sehen ist, wie die riesige Tanne per Lastwagen angeliefert und per Kran aufgerichtet wird. (red)

Donnerstag, 11. November, 12:41 Uhr

«Berg & Bett» könnte Tourismuspreis gewinnen

Geschäftsführer Oliver Schmid legte kurz vor der Eröffnung der Säntis Lodge im Juli 2021 noch selber Hand an die Dekoration der Lounge. Bild: Sabine Camedda

Nächsten Dienstag, am 16. November, verleiht eine Jury den Tourismuspreis Milestone. Unter den Nominierten der Kategorie «Innovation» ist Toggenburg Tourismus zu finden. Aufgefallen ist der Jury die Berg & Bett AG. «Die Vermittlerin von Ferienobjekten im Obertoggenburg macht mit der Eröffnung der Säntis Lodge als Kernstück eines fragmentierten und hybriden Beherbergungssystems in der Branche auf sich aufmerksam», heisst es bei Toggenburg Tourismus. Die Preisverleihung findet im Kursaal Bern statt. (red)

Donnerstag, 11. November, 10:07 Uhr

83-jähriger Rollerfahrer bei Unfall in Ebnat-Kappel verletzt

Der Unfall passierte in der Felsensteinstrasse. Bild: Kapo SG

Am Mittwochmittag, kurz vor dem Mittag, ist es in Ebnat-Kappel in der Felsensteinstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Eine 24-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in der Felsensteinstrasse und beabsichtigte, nach links in die Kapplerstrasse einzubiegen. Auf dieser Strasse fuhr zur gleichen Zeit der 83-jährige vortrittsberechtigte Rollerfahrer in Richtung Nesslau. Auf der Höhe der Einmündung kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Roller. Der Rollerfahrer wurde unbestimmt verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. (red)

Mittwoch, 10. November, 11:20 Uhr

Nach dem Abgang von Alex Frei beim FC Wil dreht sich das Trainerkarussell

Heris Stefanachi ist per sofort Trainer beim FC Rapperswil-Jona. Bild: PD

Der Website des FC Rapperswil-Jona ist zu entnehmen: Brunello Iacopetta wird den FC Rapperswil-Jona per sofort verlassen und die Position des Cheftrainers beim FC Wil in der Challenge League übernehmen. Sein Nachfolger heisst Heris Stefanachi und trainiert zurzeit die U18 bei den Grasshoppers.

Stefanachi ist in der Region kein Unbekannter, trainierte er doch während fünfeinhalb Jahren erfolgreich den FC Bazenheid, bevor er im Herbst 2018 vom SC Brühl verpflichtet wurde. Bei den Krontalern konnte er nahtlos an die Erfolge im Toggenburg anknüpfen und belegte in der letzten Saison den starken dritten Schlussrang in der Promotion League.

Ab Sommer übernahm er, ausgestattet mit einem Profivertrag, die U18 der Grasshoppers. Nun bricht er seine Zelte nach gut vier Monaten in Zürich wieder ab und kehrt in die Promotion League zurück.

Dazu FCRJ-Sportchef Stefan Flühmann: «Ich kannte Heris Stefanachi als Trainer vom SC Brühl. Seine engagierte und unterstützende Art an der Seitenlinie haben mir sehr gefallen. Nun habe ich ihn auch abseits des Fussballplatzes kennen gelernt und bin überzeugt, dass er die eingeleitete Weiterentwicklung der Mannschaft fortsetzen wird.» Heris Stefanachi übernimmt per sofort die Arbeit – sein Vertrag läuft bis Juni 2023. (pd/bl)

Mittwoch, 10. November, 10:38 Uhr

Magische Wochen in Bazenheid vom 12. November bis 23. Januar

Das Festgelände im Bazenheider Ifang ist bis auf wenig kleinere Arbeiten fertig erstellt. Bild: Beat Lanzendorfer

Keine magischen Wochen in Bazenheid titelte diese Zeitung vor einem Jahr, als der 67-tägige Winterzauber wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt werden konnte.

Vom Rückschlag des vergangenen Jahres liessen sich die Organisatoren um Linus und Simon Thalmann, Vater und Sohn, aber nicht aufhalten und begannen mit den Planungen für dieses Jahr.

Eröffnungsfeier am Freitag um 18 Uhr

Nun klappt es: Am Freitag wird der Winterzauber Bazenheid eröffnet. Er dauert vom 12. November 2021 bis am 23. Januar 2022. Während 73 Tagen bietet das Festgelände Spiel, Spass und Genuss in magischer Atmosphäre. Dazu zählen ein 1'000 Quadratmeter grosses Eisfeld, auf dem in einer eigens erstellten Zone Eisstockschiessen möglich ist.

Auf dem weitläufigen Areal befindet sich zudem ein heimeliges Chalet sowie eine dazugehörige Bar. Diverse Events laden zum Besuch ein. Mehr Infos zu den Angeboten auf: www.winterzauber-bazenheid.ch.

Rolf Hagen, links, und Fredi Stadler sind zwei der vier Eismeister. Bild: Beat Lanzendorfer

Zur Start am Freitag sagt Simon Thalmann: «Nach langer Zeit der Unsicherheit und der intensiven Vorbereitung dürfen wir den Winterzauber Bazenheid endlich eröffnen. Wir sind voller Vorfreude.»

Die Eröffnungsfeier am Freitag um 18 Uhr wird mit kurzen Reden und Einlagen des Eislaufclubs Wil umrahmt. Danach darf sich die Bevölkerung auf der Eisfläche tummeln. Die genauen Öffnungszeiten des Eisfeldes, des Chalets und der Bar sind auf der Website zu finden. Bei Anlässen und Besuchen mit einer grösseren Anzahl an Teilnehmenden empfiehlt sich eine Reservation. (bl)