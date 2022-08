News Toggenburg: Bermontis kreiert ersten Schweizer Bio-Gin

11:10 Uhr Mittwoch, 27. Juli

Ramona Forchini freut sich über Selektion für WM und EM

In der zweiten Augusthälfte werden EM- und WM-Medaillen im Cross-Country vergeben. Swiss Cycling will sowohl an den European Championships in München als auch an den Weltmeisterschaften im französischen Les Gets ganz vorne mitmischen. In sämtlichen Kategorien seien Anwärterinnen und Anwärter auf Podestplätze gemeldet, heisst es in einer Medienmitteilung.

Zum Aufgebot der Schweiz gehört auch die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini. Sie ist eine von fünf Frauen, die sowohl an der EM als auch an der WM für die Schweiz an den Start gehen wird. Auf Instagram schreibt die Toggenburgerin: «Stolz darauf, Ende August für die Europeans und Worlds selektioniert worden zu sein!»

Unmittelbar nach den Titelkämpfen findet der letzte Weltcup dieser Saison statt. Forchini schreibt: «Das heisst: grosser Block vor uns!» (lsf)