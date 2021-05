Toggenburg News: Erste Rohbauarbeiten in Wattwil fertiggestellt

TOGGENBURG-TICKER Erste Rohbauarbeiten auf Wattwiler Bahnhofstrasse fertiggestellt +++ Feuerstelle Hätschberg in Bütschwil erstrahlt in neuem Glanz Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 20.05.2021, 15.27 Uhr

Donnerstag, 20. Mai, 15:23 Uhr

Bauarbeiten in Wattwil wechseln auf andere Fahrbahn

Die Baustelle an der Bahnhofstrasse in Wattwil. Bild: PD

(red) Mit dem Einbau des Belags zwischen Dosenbach und Postbrücke konnten die gesamten Rohbauarbeiten auf der östlichen Seite der Bahnhofstrasse in Wattwil abgeschlossen werden. Auch auf der Poststrasse wurden von der Postbrücke bis zur Raiffeisenbank die ersten beiden Belagsschichten eingebaut. Die Pflästerung der Terrasse beim Café Abderhalden wird bis etwa Ende Mai fertiggestellt sein, wie die Gemeinde Wattwil mitteilt.

Nach dem Pfingstwochenende wird die Verkehrsführung auf der Bahnhofstrasse bis über die Postbrücke zum Café Abderhalden auf die neu erstellte Fahrbahn verlegt. Die Einfahrt in die Grünaustrasse sowie die Zufahrt in den Grüenauweg (Thurweg) ist auch während den Bauarbeiten möglich. Mit der angepassten Verkehrsführung können die Bauarbeiten an der westlichen Fahrbahn aufgenommen werden. Die Parkplätze auf dem Kirchplatz werden noch bis etwa Ende Mai zur Verfügung stehen.

In der Ringstrasse werden auf beiden Seiten der Brücke über den Dorfbach EW-Schächte erneuert. Dies kann zu kurzen Sperrungen in diesem Bereich der Ringstrasse führen.

Umfahrung Wattwil wird gesperrt

Vom Montag, 31.Mai, 7.15 Uhr bis Dienstag, 1.Juni, 16 Uhr wird die Umfahrung Wattwil aufgrund der Tunnelreinigung für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung wird durch die Baustelle Bahnhof-/Poststrasse signalisiert. Auf der Verzweigung Dorfplatz wird der Verkehr mittels Verkehrsdienst geregelt. Bei der Verzweigung Löwen wird auf der Bahnhofstrasse ein Linksabbiegeverbot aufgestellt. Bei Bedarf wird die Löwenkreuzung ebenfalls mittels Verkehrsdienst geregelt. An diesen beiden Tagen ist mit Verkehrsstaus zu rechnen.

Donnerstag, 20. Mai, 11:52 Uhr

Feuerstelle Hätschberg in Bütschwil erstrahlt in neuem Glanz

Die neugestaltete Grillstelle. Bild: PD

(red) Die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Als ehemalige Darlehenskasse Bütschwil ist die Bank seit 1921 tief mit der Geschichte der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil verbunden, wie es im aktuellen Mitteilungsblatt heisst.

Anlässlich des Jubiläums hat die Raiffeisenbank nun die in die Jahre gekommene Feuerstelle bei der Säge Hätschberg in Bütschwil von Grund auf neu erstellt. Der Treffpunkt, der zum Verweilen und Bräteln einlädt, erstrahlt in neuem Glanz. Gemeindepräsident Karl Brändle gratuliert der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal zu ihrem 100-jährigen Bestehen und dankt ihr für die Neugestaltung der Feuerstelle wie auch für die immer wieder spürbare Unterstützung von vielen Aktivitäten und Anlässen der Vereine und anderer Organisationen in der Gemeinde.

Donnerstag, 20. Mai, 10:54 Uhr

35 Kilometer Rohre für Umfahrung Wattwil – Ebnat-Kappel

35 Kilometer Rohre wurden verlegt. Bild: PD/obs/Debrunner Acifer AG

(red) Im August 2018 ist der Startschuss für die Hauptarbeiten zum 124-Millionen-Franken-Projekt Umfahrung Wattwil gefallen. Die ungefähr 3,4 Kilometer lange Umfahrungsstrasse Wattwil – Ebnat-Kappel soll die Gemeinde Wattwil vom Durchgangsverkehr entlasten und gleichzeitig die Verkehrssicherheit im Dorf erhöhen.

Bei den Leitungen für Wasser/Abwasser und Strom setzte die Firma Toneatti AG rund 35 Kilometer Material in Form von Kanalrohren, Sickerrohren und Kabelschutzrohren ein. Geliefert hat die Rohre das Unternehmen Debrunner Acifer, wie dieses in einer Medienmitteilung schreibt. Nebst alltäglichen Strassenbauarbeiten hielt dieses Projekt einige Herausforderungen für die Bauspezialisten bereit. «Das steile Gelände, die Geologie, Hochspannungsleitungen und teilweise nur provisorische Pisten für den Abtransport von Aushubmaterial verlangten vielerorts besondere Massnahmen», erklärt Hansjürg Fux, Polier bei der Toneatti AG, gemäss Mitteilung.

Ein Beispiel sind Einschnittsicherungen von bis zu 25 Meter Höhe. Sie wurden mit vertikalen Betonankerriegeln und etwa 650 Litzenankern 17 Meter tief in den Felsen hinein verankert. Aussergewöhnlich war auch das in der Schweiz selten angewendete Rüttelstopfverfahren zur Stabilisierung des Bodens. Es kam für den Aufbau der Trasse Scheftenau zum Einsatz: 7 Meter tief wurde das Gelände mit Geröll verdichtet. Im Herbst 2022 soll die Umfahrungsstrasse fertiggestellt sein und der Gemeinde Wattwil die erhoffte Entlastung bringen.

Blick auf die Umfahrung. Bild: PD/obs/Debrunner Acifer AG

Donnerstag, 20. Mai, 09:31 Uhr

Blitzablenkversuche auf dem Säntis

Der 123 Meter hohe Antennenturm auf dem Säntis. Bild: PD

(red) Jeden Sommer schlagen Hunderte von Blitzen in den 123 Meter hohen Antennenturm auf dem Säntis ein. Im Sommer 2021, während der Zeit der intensiven Gewitter, wird deshalb auf dem Säntis ein Versuch zum gezielten Ablenken von Blitzen durchgeführt. Mit Lasertechnologie erforscht ein Team von Wissenschaftern eine neue Art des Blitzschutzes. Dies teilt die Säntis-Schwebebahn AG mit.

Das Forscherteam unter der Leitung der Universität Genf will mit modernster Lasertechnik Blitze künstlich auslösen und gezielt an einen vordefinierten Ort leiten. Die Möglichkeit, mit laserinduzierten Aufwärtsblitzen die enorme, natürliche elektrische Ladung gezielt zu entladen, wäre ein grosser Durchbruch in der Blitzforschung mit potenziell tiefgreifenden Auswirkung auf zukünftige Blitzschutzsysteme, heisst es in der Mitteilung. In den nächsten Tagen wird die Versuchsinstallation vorbereitet und das wissenschaftliche Experiment soll dann von Juli bis Oktober 2021 stattfinden.

Mittwoch, 19. Mai, 14:23 Uhr

Kein Zug von Wattwil nach Uznach

Der Voralpenexpress nach St. Gallen in voller Fahrt. Über das Pfingstwochenende ist in Wattwil beziehungsweise Uznach Endstation. Bild: Martin Knoepfel

(mkn) Die Schweizerische Südostbahn (SOB) erneuert die Fahrbahn, die Gleis- und Weichenanlagen sowie die Sicherungs- und Fahrleitungsanlagen beim Bahnhof Wattwil. Ein weiteres Teilprojekt ist ein neuer Durchlass für den Hagtobelbach. Das kann man dem Internet-Auftritt der SOB entnehmen.

Die Strecke Uznach-Wattwil werde nochmals von Freitagabend, 21. Mai, bis Dienstagmorgen, 25. Mai, wegen der Bauarbeiten gesperrt. Drei Weichen würden eingebaut. Weiter fänden Arbeiten an den Fahrleitungen statt, heisst es weiter.

Die Sperrung betrifft den Voralpenexpress und die S4. Als Bahnersatz fahren Busse. Sie brauchen aber mehr Zeit für die Strecke als die Züge. Der Online-Fahrplan ist aktualisiert worden.

Dienstag, 18. Mai, 17:15 Uhr

Rückläufige Coronazahlen

Auch im Toggenburg sind die Coronazahlen rückläufig. Bild: Laurent Gilliéron / Keystone

(sdu) Wie entwickeln sich die Coronazahlen im Toggenburg? Wie in der gesamten Schweiz sind sie rückläufig. Im Wahlkreis Toggenburg haben in der vergangenen Woche 37 Personen einen positiven Covid-19-Befund erhalten. Das sind gut fünf Personen am Tag. Das teilt der Kanton St. Gallen am Dienstag mit. Gemäss kantonaler Statistik haben sich seit Pandemiebeginn im Toggenburg 3384 Personen mit Corona infiziert.

Dienstag, 18. Mai, 10:38 Uhr

Spital Wattwil soll laut Parteipräsidenten nicht geschlossen werden

Die Zukunft des Spitals Wattwil ist noch offen. Bild: Ruben Schönenberger

(pd/bro) Die SVP Toggenburg, die SVP Wattwil, die FDP Wattwil, die CVP Wattwil und die SP Wattwil wollen nicht, dass das neue Spital Wattwil samt Liegenschaft «verschenkt», oder zu einem Spekulationsobjekt wird. Dies schreiben die Parteipräsidenten in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Der Kanton St.Gallen wolle das Spital Wattwil für 10 Millionen Franken an die Solviva AG verkaufen und es auf diese Weise «einfach loswerden».

Eine Studie von Price Waterhouse Coopers (PWC) sei zum Schluss gekommen, dass weitläufige Regionen wie das Emmental und das Toggenburg ein Spital haben sollten, halten die Parteipräsidenten weiter fest. Die Wege innerhalb des Toggenburgs oder Emmentals seien viel länger, darum müssten solche Landspitäler, wie auch in anderen weitläufigen Regionen, erhalten bleiben.

Dienstag, 18. Mai, 09:28 Uhr

Gemeinsames Ehejubiläum

In der katholischen Kirche Wattwil feierten über 20 Paare insgesamt 732 Ehejahre. Bild: PD

(pd/bro) In der katholischen Kirche Wattwil feierten am Wochenende über 20 Ehepaare mit runden Ehejahren aus Wattwil, Ricken und Lichtensteig ihr Jubiläum, heisst es in einer Medienmitteilung. In den Kirchenbänken vereinten sich so insgesamt beeindruckende 732 Ehejahre.

Der Kaplan Franz Xaver Sontheimer betonte in der Feier den Wert dieser Beziehungen und spendete allen Paaren den Segen für Ihre weitere gemeinsame Zukunft. Eine Präsentation während des Gottesdienstes mit Beiträgen aller Paare sorgte für berührende Momente.

Montag, 17. Mai, 16:19 Uhr

Die Biergilde präsentiert den 4. Toggenburger Bierwandertag

Toggenburger Freunde laden zu einem weiteren Bierwandertag ein. Bild: PD

(pd) Nachdem der Bierwandertag im letzten Jahr infolge der Coronamassnahmen nicht stattfinden konnte, hat sich die Toggenburger Biergilde entschieden, im Herbst 2021 wieder einen Toggenburger Bierwandertag durchzuführen. Als Datum wurde der Samstag, 11. September 2021 gewählt. Die geht aus einer Medienmitteilung des Vereins Toggenburger Biergilde hervor.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geniessen eine einzigartig schöne Route von Wildhaus bis auf den Gamplüt. Auf dem Weg sind vier Brauereien an vier Standorten positioniert, bei denen man regionale Biervielfalt erleben kann. Das Hag-Beizli sowie das Bergrestaurant Gamplüt versorgen die Bierwanderer mit kulinarischen Köstlichkeiten. Die Toggenburger Biergilde pflegt und fördert die Bierkultur im Toggenburg.

Deshalb organisiert die Biergilde den Toggenburger Bierwandertag. Diese Veranstaltung soll Bier- und Toggenburg-Liebhabern die Biervielfalt in der freien Natur näherbringen und gleichzeitig verschiedenen regionalen Kleinbrauereien eine Plattform bieten, um sich und ihre Biervariationen zu präsentieren. Mit von der Partie sind PrinzenBräu, die Brauerei St.Johann AG sowie die Brau-Schüür AG.

Dank vorhandener Infrastruktur wird der Toggenburger Bierwandertag bei jeder Witterung durchgeführt. Die Teilnehmerzahl für den Toggenburger Bierwandertag ist begrenzt. Der letztjährige Anlass war innert kurzer Zeit ausverkauft. Es ist eine Anmeldung über www.bierwandertag.ch erforderlich.

Montag, 17. Mai, 11:26 Uhr

Die FDP Kirchberg fasst ihre Parolen für die Abstimmung im Juni

Die FDP befürwortet den Erweiterungsbau beim Schulhaus Sonnenhof in Kirchberg sowie den Neubau der Mehrzweckhalle in unmittelbarer Nachbarschaft. Bild: Beat Lanzendorfer

(pd) Corona-bedingt konnte die Hauptversammlung der FDP der Gemeinde Kirchberg nicht wie üblich stattfinden. Die Mitglieder erhielten eine Kurzfassung der Informationen per Post zugestellt und mussten schriftlich abstimmen. Am 4. Mai fand ergänzend dazu eine Online-Informationsveranstaltung statt, was den Austausch mit den Mitgliedern ermöglichte. Die geht aus einer Mitteilung der Partei hervor.

Die FDP Kirchberg blickte auf ein intensives Wahljahr zurück. Dieses hinterliess nicht nur die üblichen Spuren in der Parteikasse. Präsident Simon Seelhofer thematisierte im Jahresbericht auch das anonyme und unehrliche Vorgehen von Kritikern, was die politische Kultur in der Gemeinde schädige.

Das könne nicht im Interesse der Bevölkerung sein. Insgesamt sei das Wahljahr für die Partei erfolgreich verlaufen, die FDP bleibe stärkste Kraft in den Behörden von Kirchberg. Der Verlust eines Gemeindesratssitzes sei für die Partei insgesamt verkraftbar, zumal es eine Normalisierung der Situation darstelle.

Ehrungen sind verschoben worden

Gerne hätte die Parteileitung diverse Personen für langjährige Tätigkeiten geehrt. Ueli Hui und Linus Calzaferri haben sich nach 16 respektive 12 Jahren aus dem Gemeinderat verabschiedet, Jacqueline Hirt hat sich während zwei Legislaturen in der GPK engagiert. Aus der Parteileitung ist Heinz Wellauer zurückgetreten, er war seit 2016 als Aktuar tätig und hat sich davor in der GPK der Schule engagiert. Ihre Würdigung wird auf den ersten physischen Anlass der Ortspartei verschoben.

Ja zur Bauvorlage

Am Online-Anlass berichteten Gemeindepräsident Roman Habrik und Schulratspräsident Orlando Simeon über die Schulraumerweiterung sowie den Neubau der Mehrzweckhalle Sonnenhof in Kirchberg. Für die Freisinnigen ist der Bedarf sowohl seitens Schule als auch für das Dorf Kirchberg nachgewiesen, in der Folge stellten sich die Mitglieder ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung hinter den Baukredit von 19.53 Millionen Franken. Die FDP fasste somit die klare JA-Parole für die Gemeindevorlage vom 13. Juni.

Montag, 17. Mai, 10:22 Uhr

Der FC Ebnat-Kappel muss sich nach einem neuen Trainer umsehen

Jürg Stadelmann hört nach sieben Jahren als Trainer beim FC Ebnat-Kappel auf Ende Saison auf. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl/pd) Sieben Jahre trug Jürg Stadelmann die Verantwortung beim FC Ebnat-Kappel. Nun wird er aus beruflichen und persönlichen Gründen im Sommer als Trainer des Drittligisten aufhören. Er habe mit seinem eigenen Geschäft sehr viel um die Ohren. Dies geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

Die Verantwortlichen des FC Ebnat-Kappel bedauern diesen Entscheid, können die Gründe des langjährigen Trainers aber nachvollziehen. Sie sehen den Wechsel in der Funktion des Trainers auch als Neuanfang.

Vorerst gelte es den Fokus auf die Vorbereitung für die noch verbleibenden drei Meisterschaftsspiele zu richten, falls die Saison überhaupt fortgesetzt werden kann.

Sollte es so weit kommen, gilt es sämtliche Kräfte für den Ligaerhalt zu mobilisieren, denn aktuell sind die Obertoggenburger zusammen mit Netstal und Münchwilen akut abstiegsgefährdet. Die drei Teams trennt lediglich ein Punkt, wobei zwei dieser drei die Liga wohl verlassen müssten, sollte die Meisterschaft beendet werden.

Montag, 17. Mai, 09:50 Uhr

Andrea Abderhalden-Hämmerli ersetzt Kilian Looser als FDP-Kantonsrat

Andrea Abderhalden-Hämmerli rückt für Kilian Looser als FDP-Kantonsrätin nach. Bild: PD

(pd) Laut Medienmitteilung hat Kantonsrat Kilian Looser aus Nesslau dem Kantonsratspräsidenten vorletzte Woche seinen Rücktritt auf Ende Juni 2021 mitgeteilt. Der Gemeindepräsident von Nesslau ist 2015 für Heinz Wittenwiler in den Kantonsrat nachgerutscht. Looser hat in zahlreichen vorberatenden Kommissionen mitgewirkt. Drei davon hat er präsidiert. Er wird durch die 43-jährige Andrea Abderhalden-Hämmerli ersetzt.

Bildung, Digitalisierung und Staatspolitik

Der 52-Jährige habe sich insbesondere mit Bildungsfragen, staatspolitischen Vorlagen sowie Digitalisierungsthemen beschäftigt. Seit 2020 vertrat er die FDP in der Staatswirtschaftlichen Kommission. Zudem habe er sich stets aktiv für die Gemeinden und deren Bedürfnisse eingesetzt.

Er präsidierte die Gemeindepräsidentenvereinigung Toggenburg und engagierte sich ausserdem als Vizepräsident der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten (VSGP). Darüber hinaus betätigte er sich in zahlreichen weiteren Gremien und Organisationen.

Kilian Looser (FDP) tritt per Ende Juni als Kantonsrat zurück. Bild: PD

Sein Ausscheiden aus dem Kantonsrat stehe im Zeichen der Erneuerung: So will Looser mit seinem Rücktritt den Weg für neue, frische Kräfte ebnen. Partei und Fraktion danken Kilian Looser für sein jahrelanges Schaffen zu Gunsten des Kantons, der Gemeinden und insbesondere der FDP.

Unternehmerin, Gemeindepolitikerin und Familienfrau

Für Kilian Looser wird Andrea Abderhalden-Hämmerli in den Kantonsrat nachrutschen. Die Vereidigung erfolge voraussichtlich in der Septembersession. Die 43-Jährige stammt ebenfalls aus Nesslau. Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann die Jörg Abderhalden AG und ist Leiterin der Regionalen Fachstelle Integration Toggenburg.

Sie verfügt über eine grosse Nähe zu Gewerbe und KMU. Die Mutter von drei Kindern sitzt zudem im Verwaltungsrat der Clientis Bank Thur. Abderhalden-Hämmerli ist bereits seit vielen Jahren politisch aktiv und war Schulrätin und GPK-Mitglied in Nesslau. Heute vertritt sie die FDP im Gemeinderat ihrer Wohngemeinde. Im Kantonsrat will sie ihre Erfahrungen aus dem Berufs-, Sport- und Familienleben einbringen.

Besonders am Herzen liege ihr der Gemeinsinn sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Abderhalden-Hämmerli beschreibt sich als motiviert, zuverlässig und optimistisch. Die FDP-Fraktion begrüsse die Toggenburgerin in ihren Reihen. Mit dieser Rochade werde die FDP-Fraktion ab der Septembersession den höchsten Frauenanteil aller bürgerlichen Fraktionen ausweisen.

Montag, 17. Mai, 07:21 Uhr

Ob der Frauenfelder im November stattfinden kann, wird im Juni entschieden

Der Frauenfelder erreicht bei Halbzeit Wil, danach geht es zurück in die Thurgauer Metropole. Bild: Beat Lanzendorfer

(pd) Seit einem Jahr ist der 46-jährige Andreas Wanner Präsident des Organisationskomitees des «Frauenfelder». Er bezeichnet den «Frauenfelder» als absolute Erfolgsgeschichte, was einerseits an seiner langen Tradition liege, aber auch an den zivilen Läufen, die es seit rund 30 Jahren gibt. Er freut sich besonders darüber, dass es gerade auch unter den Waffenläufern erstaunlich viele jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt.

Die grösste Herausforderung, der sich Wanner und sein 30-köpfiges Organisationskomitee gegenübersehen, sei die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundene Planungsunsicherheit. Dennoch hat das OK mit der Planung für den diesjährigen Anlass begonnen. Gemäss Medienmitteilung werde etwa im Juni entschieden, ob der «Frauenfelder» 2021 nach einem Jahr Pause wieder stattfinden kann.

Montag, 17. Mai, 06:58 Uhr

Ramona Forchini konnte sich für ihren schlechten Saisonstart rehabilitieren. Bild: PD

Die Wattwilerin Ramona Forchini fährt in Nove Mesto auf Platz 24

(bl) Sie kann es doch noch. Die Wattwiler Mountainbikerin Ramona Forchini konnte sich für ihren mässigen Saisonstart rehabilitieren und holte sich im tschechischen Nove Mesto den 24. Platz.

«Mir fällt ein Stein vom Herzen», erklärt sie am Telefon. Nach dem schlechten Rennen zum Auftakt in Albstadt (Rang 75) sowie dem misslungenen Auftritt am letzten Freitag im Shorttrack-Rennen (Platz 34), kommt der Auftritt am Sonntag einem Befreiungsschlag gleich. «Ich war mir nicht sicher, wie es rauskommt, deshalb bin ich über das Abschneiden umso glücklicher. Es zeigt mir, ich kann es doch noch.»

Obwohl das Rennen aus ihrer Sicht nicht wirklich gut begann. «Ich war zu Beginn irgendwo um Position 50 und musste mich nach vorne kämpfen.» Das sei nicht ganz einfach gewesen, weil die Bedingungen mit dem tiefen Terrain sehr schwierig waren. «In einzelnen Abschnitten mussten wir vom Bike und die Strecke rennend zurücklegen.»

Ramona Forchini ist gestern Montag in die Schweiz zurückgekehrt. Rennmässig geht es für sie am 30. Mai mit dem Swiss Bike Cup in Gstaad weiter. Das nächste Weltcuprennen steht am Wochenende vom 11. bis 13. Juni im österreichischen Leogang auf dem Programm.

Sonntag, 16. Mai, 16:07 Uhr

Schwingen: Hemberger Werner Schlegel gewinnt in Muolen

Werner Schlegel aus Hemberg schwingt in Muolen oben aus. Bild: PD

(pd/uh) Bei trockenem Festwetter und angenehmen Temperaturen stiegen in Muolen 318 Nachwuchsschwinger in die Hosen. Sie schwangen in sechs Kategorien um den Tagessieg. Dabei waren die jüngsten Teilnehmer gerade acht Jahre alt.

Teilweise bestritten sie ihr erstes Schwingfest, während in der Kategorie der U20 mit Werner Schlegel bereits ein Teilverbandskranzer in die Hosen stieg. Gerade in der ältesten Kategorie zeigten die Schwinger, die normalerweise bereits mit den ganz Bösen antreten, hochstehende Gänge.

Schlegel gewinnt nach 23 Sekunden

In dieser Kategorie der 16-20 Jährigen wurde der Toggenburger Werner Schlegel seiner Favoritenrolle gerecht. Der Hemberger gewann den Schlussgang nach 23 Sekunden gegen Lars Hugelshofer mittels Kurz und Nachdrücken.

Die weiteren Sieger heissen Mario Bösch (Kategorie 2006/2007), Sandro Eugster (Kategorie 2008/2009) Tobias Forrer 1a, Gämperli Hansueli 1b, Philipp Höhener 1c (Kategorie 2010/2011) und Michael Bischof Kategorie 2012/2013).

Fest ohne Zuschauer

Geplant war das traditionelle Abendschwinget zusammen mit dem Buebeschwinget in Muolen bereits im Jahr 2020. Aufgrund der Coroanapandemie musste der Anlass ins Jahr 2021 verlegt werden und fand nun am Samstag 15. Mai statt. Das Schwingfest fand ohne Zuschauer und mit striktem Schutzkonzept statt, zugelassen waren nur Nachwuchsschwinger bis 20 Jahre.

Sonntag, 16. Mai, 15:42 Uhr

Fünf-Seen-Rundwanderung mit den Wanderfreunden Neckertal

Edith und Ueli Lieberherr organisieren auch dieses Jahr (im Mai, Juni und August) im Namen der Wanderfreunde Neckertal drei leichte Halbtageswanderungen. Nächste Woche, am Donnerstag 20. Mai, starten sie mit der Fünf-Seen-Rundwanderung in die Saison. Treffpunkt mit der Wanderleitung ist am Bahnhof Hauptwil um 10.30 Uhr. Die Wanderung führt bis zur Waldschenke Bischofszell. Die Distanz der Wanderung beträgt rund neun Kilometer, ist als leicht einzustufen und dauert etwas 2.5 Stunden. Sollte die Waldschenke geschlossen sein, soll Verpflegung aus dem Rucksack mitgebracht werden.

Treffpunkt beim Bahnhof Brunnadern um 9.20 Uhr. Wanderleitung: Edith und Ueli Lieberherr, Anmeldung bis Dienstag, 18. Mai, auf 079 255 80 58 oder 071 377 23 68.

Freitag, 14. Mai, 16:00 Uhr

Motorradfahrer fährt bei Mühlrüti in einen Bach

Der Motorradfahrer wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Bild: PD

(kapo) Am Freitagvormittag ist es bei der unteren Hulftegg zu einem Selbstunfall eines Motorrads gekommen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der 16-jährige Lenker war mit seinem Motorrad von der Hulftegg nach Mühlrüti unterwegs. In einer Linkskurve in der Nähe des Weiler Unterhulftegg kam sein Motorrad rechts von der Strasse ab. Warum ist noch unklar.

Das Fahrzeug fuhr über das Wiesland und in einen Bach, bis es schliesslich im Bachport zum Stillstand kam. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Rettung brachte ihn ins Spital. Das Motorrad musste mittels Kran aus dem Bachport geborgen werden. Es entstand Sachschaden von rund 2500 Franken.

Freitag, 14. Mai, 14:24 Uhr

Neuer Betriebsleiter bei der Dorfkorporation Mosnang

Toni Brändle, neuer Betriebsleiter bei der Dorfkorporation Mosnang. Bild: PD

(pd) Stefan Bollhalder hat sich entschieden, eine neue Herausforderung in St.Gallen anzu­nehmen. Der Verwaltungsrat bedauert Bollhalders Entscheid, kann ihn jedoch auch nachvollziehen, dass dieser sein Wissen im Bereich Energiedatenmanagement einbringen möchte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Nachfolger hat der Verwaltungsrat Toni Brändle, ein Elektroingenieur aus Mosnang, gewählt. Er wird im Herbst 2021 die Stelle antreten und am 1. Januar 2022 die Betriebsleitung von Peter Bürge übernehmen, der Ende 2022 in Pension gehen wird.

Toni Brändle ist Mitglied des Verwaltungsrats und wird auf den Stellenantritt aus dem Gremium zurücktreten. Seine Ersatzwahl ist auf Herbst 2021 vorgesehen.

Freitag, 14. Mai, 09:58 Uhr

Klangwelt Toggenburg lässt Thurfälle in Licht erstrahlen

Die Thurfälle werden an Pfingsten durch eine Lichtinstallation erstrahlen. Bild:PD

(pd/red) An Pfingsten, vom 21. bis 23. Mai, inszeniert die Klangwelt Toggenburg zum Auftakt des Festivaljahres drei Tage Klangkunst, Ausstellung, Performances und visuelle Erlebnisse auf dem ehemaligen Klosterareal St. Johann und bei den Thurfällen in Unterwasser.

Schweizer Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke: Von der Videokunst bei den Thurfällen und auf der Propstei-Fassade, über eine 24-Stunden-Live-Klanginstallation bis zur Lauschkunst im Klostergarten.



Im frei zugänglichen Raum ausserhalb der Klostermauern sind Lichtprojektionen zu sehen: Das Videokunstkollektiv Packungsbeilage taucht die Fassaden des Klosters in nie gesehene Licht- und Formkompositionen. Im Nachbardorf Unterwasser bespielt das Kollektiv Packungsbeilage ebenfalls mit einer Lichtinstallation die Thurfälle und unterstreicht nach dem Eindunkeln die Mystik dieses ohnehin grandiosen Naturschauspiels.

Donnerstag, 13. Mai, 17:29 Uhr

Toggenburger Verbandsschwingfest nur als Abendanlass

2017 fand das Toggenburger Verbandsschwingfest in Flawil statt. Sieger wurde Samuel Giger (Ottoberg). Dieses Jahr wird der Wettkampf den U20-Schwingern vorbehalten sein. Bild: Janine Kid

(red) Der Organisator des Toggenburger Verbandsschwingfests, die Männeriege Jonschwil, musste im vergangenen Jahr viel Flexibilität an den Tag legen. So wurde ihr Schwingfest erst um ein Jahr verschoben, dann von Ende April 2021 auf Ende Mai verschoben und jetzt ist klar: Das Toggenburger Verbandsschwingfest findet am 29. Mai 2021 als Abendschwingen für die U20-Athleten statt. Dies teilt der Toggenburger Schwingerverband am Donnerstag mit.

Bereits am Morgen des 29.Mai starten die Jungschwinger der Jahrgänge 2006 bis 2013 am Wiler Buebeschwinget in Jonschwil. Ab ca. 16.30 Uhr geht es dann für die U20-Schwinger los. Der Nordostschweizer Schwingerverband überträgt den Anlass als Test per Live Stream. Da in diesem Jahr sehr wahrscheinlich keine Schwingfeste mit Zuschauer stattfinden, will der Verband seine Kranzfest künftig im Live Stream zeigen.

«Kantonales» des Nachwuchses in Magdenau

Für das St. Galler Kantonale Nachwuchsschwingfest musst wegen diversen Verschiebungen ein neuer Austragungsort gesucht werden. Der Schwingclub Flawil hat sich am 7. Mai nach der positiven Zusage der Gemeinde Degersheim entschieden, das Schwingfest am 26. Juni 2021 beim Schulhaus Magdenau zu organisieren.

David Roth, Präsident Schwingclub Flawil sagt gemäss der Medienmitteilung: «Wir möchten für den St. Galler Schwingernachwuchs und die Zukunft des Schwingsports im Kanton diesen Anlass übernehmen. Die Jungschwinger liegen uns am Herzen.» Auch dieser Anlass wird ohne Zuschauer organisiert werden.

Donnerstag, 13. Mai, 16:43 Uhr

Selina Büchel durch Covid-Erkrankung ausgebremst

Selina Rutz-Büchel im September 2019 in Katar. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

(lsf) Anfang April erkrankte die jetzt in Wil lebende Leichtathletin Selina Rutz-Büchel an Corona. Obwohl die Erkrankung einen milden Verlauf nahm, macht das Virus der 800-Meter-Spezialistin nach wie vor zu schaffen, wie sie auf ihrer Website schreibt. Sie habe das tägliche Training zwar schon früh wieder aufnehmen können, das richtige Mass zu finden, sei jedoch eine grosse Herausforderung gewesen. «Ich war nach der Genesung eigentlich sehr vorsichtig, habe aber dennoch versucht, so schnell wie möglich wieder einem geregelten Trainingsalltag nachzugehen. Rückblickend habe ich wohl doch zu schnell zu viel gemacht und dadurch mein Nervensystem überfordert», so die 29-Jährige.

Ein ständiges Auf und Ab mit Schwindel und Müdigkeit war die Folge. Momentan hat die gebürtige Mosnangerin die sportliche Betätigung auf ein Minimum reduziert, so dass sich das Nervensystem vollständig erholen kann, wie sie mitteilt. «Ich habe zurzeit keinen Trainingsplan und höre sehr bewusst auf meinen Körper. Die Schwindelanfälle sind schon viel seltener geworden und ich schlafe und erhole mich gut.»

«Die vollständige Genesung steht nun an erster Stelle.»

Sobald wie möglich möchte sie das Training wieder vorsichtig aufnehmen. Wettkampfstarts sind zurzeit noch in weiter Ferne. «Trotzdem hoffe ich immer noch, dass ich bis zu den Olympischen Spielen wieder gesund und fit bin. Wo und wann ich in die Saison einsteigen werde, ist zurzeit noch völlig unklar.»

Mittwoch, 12. Mai, 17:25 Uhr

Die Jazztage fallen erneut aus

Fusion Blue an den 31. ujnd bisher letzten Jazztagen Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

(pd/mkn) «Wir treffen uns in Lichtensteig» ist ein altbekannter Slogan der Jazztage. Doch leider heisst es auch für dieses Jahr, nicht an den gewohnten Jazztagen. Das teilt das Organisationskomitee mit. Ein Grossanlass, wie die Jazztage mittlerweile sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellbar und vor allem nicht planbar, schreibt das OK in seiner Mitteilung von heute Nachmittag.

«Open-Air im gewohnten Rahmen nicht möglich»

Der Bund habe wohl am 28. April Lockerungen im Bereich von Grossveranstaltungen ab Juli 2021 vorgesehen und dafür auch einen allfälligen Schutzschirm bei der Änderung der Lage rund um Covid versprochen. Das OK müsse aber nach genauerer Betrachtung aller vom Bund zur Verfügung gestellten Unterlagen feststellen, dass ein Open-Air- Konzert im gewohnten Rahmen der Jazztage nicht möglich sei, heisst es weiter.

Die geforderten Massnahmen des Bundes zur Einhaltung eines Schutzkonzeptes für Grossveranstaltungen können nach Ansicht des OK nur von Stadien und Veranstaltungsorten mit festen Sitzplätzen eingehalten werden. Da sich die Besucherinnen und Besucher der Jazztage Lichtensteig gewöhnlich sowohl in der Platz- wie auch in der Konzertwahl frei bewegten, sei eine Durchführung nicht möglich. Auch die Bildung von Sektoren und ein Vermeiden von den sich kreuzenden Menschenmassen sei in den engen Gassen des Städtli nicht möglich.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Sollten sich weitere Lockerungsschritte abzeichnen, welche eine alternative Veranstaltung im Sommer am traditionellen Jazztage-Wochenende ermöglichten, würden die Mitglieder der Jazztage nichts unversucht lassen, um wenigstens in diesem Jahr Musik in die Gassen Lichtensteigs zu bringen. Weitere Infos würden in der Tageszeitung und auf der Internetseite der Jazztage Lichtensteig folgen, versichert das OK.

Die Planung für die 32. Ausgabe der Jazztage werde im September 2021 beginnen in der Hoffnung, dass die nächsten regulären Jazztage 2022 vom 12. bis am 14. August stattfinden könnten, heisst es zum Schluss.

Mittwoch, 12. Mai, 14:34 Uhr

Brückensanierung in Brunnadern

Blick auf Brunnadern von der Nordrampe der Wasserfluh aus. Bild: Lara Abderhalden

(gk/mkn) Ab Mitte Mai bis September 2021 wird das kantonale Tiefbauamt die Unterseite der Brücke über den Necker beim Bahnhof Brunnadern sanieren. Das teilt die Gemeindeverwaltung von Neckertal mit. Während der Bauarbeiten sei mit Fahrbahnverengungen und einspuriger Verkehrsführung zu rechen, heisst es weiter.

Mittwoch, 12. Mai, 10:42 Uhr

Spitäler: Kantonales Besuchsverbot wird aufgehoben

Ab Juni können die St. Galler Spitäler, hier das Spital Wattwil, wieder selber über allfällige Besuchsverbote entscheiden. Bild: Ruben Schönenberger

(pd/mkn) Die Fallzahlen und die Hospitalisationsraten sind im Vergleich zum letzten Herbst niedrig. Der Regierungsrat hebt darum das kantonale Besuchsverbot in Akutspitälern, psychiatrischen Kliniken und Reha-Kliniken per Ende Mai 2021 auf. Somit können ab Dienstag, 1. Juni, Patientinnen und Patienten wieder besucht werden. Das teilt die Staatskanzlei mit.

Spitäler können weiterhin Einschränkungen erlassen

Die Hygiene- und Distanzregeln blieben weiterhin zentral. Die Verantwortung für die Besuchsregelung falle ab dem 1. Juni wieder in die Kompetenz der Spitäler und Kliniken. Das heisst, dass diese Institutionen gestützt auf ihr Hausrecht eigene Besuchsregelungen oder ein Besuchsverbot für ihre Institution erlassen könnten, sollte es die betriebliche Situation nötig machen.

So könne beispielsweise ein Spital, das durch die Betreuung von Covid-19-Patienten gefordert sei, die Besuchsregelungen einschränken, damit der Spitalbetrieb durch Besucher nicht zusätzlich belastet werde, heisst es weiter.

Seit November keine Besuche mehr

Der Regierungsrat hatte das Besuchsverbot an Spitälern und Kliniken Ende Oktober 2020 aufgrund der damaligen epidemiologischen Lage erlassen. Es diente dem Schutz der Patientinnen und Patienten und des Gesundheitspersonals, schreibt die Staatskanzlei. Seit dem letzten November hätten Patientinnen und Patienten keinen Besuch mehr empfangen. Auch Treffen in Gemeinschaftsräumen wie einer Cafeteria, der Spitalkapelle oder auf dem Spitalareal waren untersagt. Besuche waren nur in Ausnahmesituationen möglich.

Dienstag, 11. Mai, 10:48 Uhr

Dietschwil: Velofahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

Am Velo entstand nur geringer Sachschaden, doch der Fahrer verletzte sich beim Sturz schwer. Bild: Kapo

(kapo) Ein 66-jähriger Velofahrer fuhr von Dietschwil Richtung Dussnang. In einer langgezogenen Rechtskurve auf der abfallenden Fahrstrecke prallte er mit seinem Velo mutmasslich gegen den rechtsseitigen Bordstein, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Folglich stürzte der Velofahrer zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Verunfallte wurde nach der Erstbetreuung vor Ort durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital gebracht. Am Velo entstand geringer Sachschaden.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Personen die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, zu melden.

Dienstag, 11. Mai, 10:06 Uhr

Strassenbauprojekt «Erschliessung Bergli» in Wattwil gestrichen

(gk) Das Strassenbauprojekt «Erschliessung Bergli» wurde im Dezember 2017 bewilligt und im März 2018 öffentlich aufgelegt, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Es war beabsichtigt, mit diesem Projekt eine Überbauung mit zwei Doppelhäusern und drei Einfamilienhäuser zu erschliessen.

Während der Auflagefrist wurde gegen den Teilstrassenplan Einsprache erhoben. Der Gemeinderat wies die Einsprache ab, was vom Rechtsdienst des Baudepartements geschützt wurde. Das Verwaltungsgericht hiess die dagegen erhobene Beschwerde gut und hob den Entscheid des Baudepartements auf.

Das Baukonsortium hat auf einen Weiterzug des Entscheids verzichtet und beabsichtigt die Überarbeitung der Planung. Der Gemeinderat hat diesen Entscheid zur Kenntnis genommen und das Strassenplanverfahren «Erschliessung Bergli» ersatzlos abgeschrieben.

Montag, 10. Mai, 18:45 Uhr

Am Fuss der Churfirsten spriesst der Frühling

(lsf) Das Hotel Hirschen Wildhaus hat Instagram dieses tolle Bild eines Fotografen geteilt, der sich auf Berg- und Landschaftsbilder spezialisiert hat.

Montag, 10. Mai, 12:13 Uhr

Hervorragender Saisonstart für Mosliger Seilziehclub

Die Jugendmannschaft des Seilziehclubs Mosnang. Bild: PD

(red/lsf) Für die Jugendkategorie U19 der Seilzieherinnen und Seilzieher fiel am Sonntag in Waldkirch der Startschuss für die Schweizermeisterschaften 2021. Auch der Seilziehclub Mosnang war im Einsatz – und holte sich den 2. Tagesrang.

16 Tuggerinnen und Tugger aus dem Toggenburg waren in Waldkirch vertreten, sechs von ihnen unterstützten das Heimteam aus Waldkirch. Der Start gelang nach Mass, wie einem Medientext des Seilziehclubs zu entnehmen ist: In der Vorrunde platzierte sich das Mosnanger Team mit vier Siegen und einem Unentschieden mit Ebersecken 1 an die Spitze. Auch Waldkirch sicherte sich mit dem vierten Vorrundenplatz den Einzug ins Halbfinale.

Dort liess Mosnang dem Team Ebersecken 2 vom Pull an keine Chance und kämpfte sich nach kurzer Zeit ins Finale. Waldkirch überraschte und errang gegen Titelverteidiger Ebersecken 1 den ersten Punkt. Die zwei weiteren Züge entschied schliesslich Ebersecken 1 für sich und stand somit als Finalgegner der Toggenburger fest.

Das Team aus dem Kanton Luzern lernte aus seinem Fehler im Halbfinale und griff Mosnang mit einer schnellen Reaktionszeit im Pull mit voller Wucht an. Die Ostschweizer wehrten den Angriff ab, doch der Druck war zu hoch und sie mussten sich letztlich geschlagen geben. Dennoch ist der zweite Rang mit vier Punkten Rückstand in der Jahreswertung ein hervorragender Saisonstart, wie der Seilziehclub schreibt. Die Mosnanger Tuggerinnen und Tugger mit Waldkirch freuten sich über den dritten Tagesrang.

Montag, 10. Mai, 11:16 Uhr

Velofahrer bei Unfall in Ganterschwil verletzt

Auch das Postauto wurde bei dem Unfall beschädigt. Bild: Kapo SG

(kapo/lsf) Ein 62-jähriger Velofahrer wurde am Sonntag in Ganterschwil bei einem Verkehrsunfall unbestimmt verletzt. Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr kurz nach 12 Uhr auf der Toggenburgerstrasse von Bütschwil kommend und wollte links in die Letzistrasse abbiegen. Gleichzeitig fuhr der 62-jährige Velofahrer auf der Neckertalstrasse in Richtung Bütschwil. Der Autofahrer übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Velofahrer und prallte gegen diesen.

Der Velofahrer stürzte über die Motorhaube des Autos und kam verletzt auf der Strasse zum Liegen. Das Velo wurde durch den Aufprall des Autos gegen ein stehendes Postauto an der Letzistrasse geschleudert. Dieses wurde dadurch beschädigt. Der verunfallte Velofahrer wurde durch den Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Insgesamt entstand Sachschaden von mehr als 10'000 Franken.

Montag, 10. Mai, 09:00 Uhr

Motorradfahrer stürzt in Bach und muss von Rega ins Spital geflogen werden

Der Mann stürzte mit seinem Motorrad in den Bach Simmi. Bild: Kapo SG

(kapo/lsf) Ein 23-Jähriger ist am Wochenende mit seinem Motorrad in einen Bach gestürzt. Er wurde dabei unbestimmt verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden. Der junge Mann fuhr am Samstag um 14.45 Uhr bergwärts in Richtung Wildhaus. Kurz vor einer Linkskurve überholte er ein Auto, bog dann auf die rechte Fahrbahnseite ein und kollidierte dort mit einem Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei mitteilt. Er geriet nach der Kollision auf einen Kiesweg, befuhr das zum Bach abfallende Wiesenbord und stürzte letztlich in den Bach Simmi.

Durch die eingetroffene Rettung wurde der ansprechbare Verunfallte aus dem Bach geborgen und erstversorgt. Die Rega flog ihn danach ins Spital. Der Sachschaden am Motorrad wurde auf rund 5000 Franken geschätzt. Für die Zeit der Bergung musste die Wildhauserstrasse für den Verkehr gesperrt werden.

Die Rega flog den Motorradfahrer ins Spital. Bild: Kapo SG

Sonntag, 9. Mai, 14:57 Uhr

Die Wattwiler Bikerin beendet das Cross Country Rennen auf Platz 75

Linda Indergand war auf Platz 7 die beste Schweizerin. Printscreen

(bl) Das war gar nichts. Für die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini endet das erste Weltcuprennen der Saison im Cross Country mit einer Enttäuschung. Sie beendet das Rennen mit einer Runde Rückstand auf die Siegerin auf dem 75. Platz.

«Meine Beine liefen überhaupt nicht, ich kam einfach nicht vom Fleck. Das ist natürlich nicht das, was ich mir erhofft hatte», sagte die sichtlich enttäuschte Ramona Forchini am Telefon. Besser lief es den anderen Schweizerinnen: Linda Indergand erkämpfte sich mit knapp zwei Minuten Rückstand den 7. Platz. Sina Frei kam auf Platz 10. Jolanda Neff erreichte nach gutem Start immerhin Position 13. Alessandra Keller (18.) und Nicole Koller (19.) komplettieren das Schweizer Quintett, das sich in den Top-20 einreihen konnte.

Damit dürfte klar sein, dass der Olympia-Zug ohne Ramona Forchini abfahren wird. Gewonnen wurde das Rennen im deutschen Albstadt von der Französin Loana Lecomte. Dahinter folgt Landsfrau und Topfavoritin Pauline Ferrand Perrot. Das Podest komplettiert Haley Batten (USA). Bereits am kommenden Wochenende geht es in Nove Mesto (Cze) weiter.