News Toggenburg: Ebnat-Kappler tritt am Samstag bei BandXost auf

Betrüger verkaufen Schoggikäfer im Namen des Blauen Kreuzes

Mit dem Verkauf dieser blauen Schoggikäfer wird Geld für einen guten Zweck gesammelt. Bild: PD

Seit dem Start der Schoggikäfer-Verkaufsaktion am 1. Oktober gingen beim Blauen Kreuz St.Gallen-Appenzell mehrere Anrufe ein. Unbekannte Personen versuchten in mehreren Fällen, kleine rote Schokoladenkäferchen zu verkaufen. Wie das Blaue Keruz schreibt, gaben die Betrüger an, im Namen des Blauen Kreuzes zu handeln und verwendeten Schachteln, die für die blauen Käfer vorgesehen sind.

Wer Beobachtungen dazu macht, soll sich beim Blauen Kreuz St.Gallen-Appenzell oder direkt bei der Polizei melden, vom Kauf der roten Käfer wird abgeraten. Nur mit dem Kauf der blauen Schoggikäfer für 5 Franken werde der vorgesehene Zweck unterstützt, nämlich die Finanzierung der Ferienlager-Arbeit, wie das Blaue Kreuz berichtet. Dadurch komme das Geld direkt Kindern aus finanziell weniger gut gestellten Familien zugute, die so die Möglichkeit erhalten, zu einem vergünstigten Preis am Ferienlager teilzunehmen.

Die aktuelle Verkaufsaktion läuft bis am 6. April 2023. Für jeden verkauften Käfer gibt es einen Franken – also 50 Franken pro verkaufte Schachtel. Schulklassen können so gemeinsam ihre Klassenkasse aufbessern. (pd)