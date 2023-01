Toggenburg News: Der Schnee kommt dem Tal wieder näher

13:03 Uhr Sonntag, 8. Januar

Radball: Artho/Vogel gewinnen am Dreikönigsturnier in Gärtringen (D) Bronze

Björn Vogel (5. von links, hinten) und Rafael Artho (6. von links, hinten) gewannen in Gärtringen Bronze. Bild: PD

Fünf Teams aus zwei Ländern kämpften am Dreikönigsturnier in Gärtringen (D) um den Sieg. Eingeladen wurde auch das Radballteam des RMV Mosnang mit Rafael Artho und Björn Vogel. Die beiden jungen Toggenburger trafen im Ausland unter anderem auf ein Team von Radsport Altdorf, das in der Schweiz ebenfalls in der Nationalliga A spielt.

Die ersten vier Spiele endeten für Artho/Vogel mit Niederlagen gegen Altdorf (2:3), Gärtringen 2 (2:3) und Kemnat (4:7) sowie einem Unentschieden gegen Gärtringen 1 (4:4). Mit drei Niederlagen und einem Remis kamen die Mosliger nur auf den 4. Zwischenplatz. Im Newsletter des Teams heisst es: «Da waren sie gar nicht zufrieden.»

Im Spiel um die Plätze 3 und 4 trafen die Toggenburger noch einmal auf Altdorf. So ergab sich die Chance, sich für die unnötige Niederlage im Startspiel zu revanchieren. In der ersten Halbzeit spielten die zwei Teams noch ausgeglichen, sodass diese mit 1:1 endete. Aber in der zweiten Halbzeit bestimmten immer mehr die Mosliger das Spiel und konnten mit 2:1 und 3:1 wegziehen. Weitere gute Chancen liessen sie zwar ungenutzt, aber auch Altdorf traf nicht mehr. So gewannen Björn Vogel und Rafael Artho das Spiel mit 3:1 und klassierten sich hinter Kemnat und Gärtringen 2 auf dem 3. Platz. (pd)