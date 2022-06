News Toggenburg: Mosnanger Radballer überraschen im Weltcup

09:45 Uhr montag, 23. mai

Erfolgreicher Spieltag mit zwei Siegen für Mosnangs Radballer

Björn Vogel und Rafael Artho (rechts, in grün) im Angriff gegen Liestal. Bild: PD

Fünf Teams der höchsten Schweizer Radball-Spielklasse trafen sich am Samstag in Mosnang zu einem Spieltag. Das Startspiel der Toggenburger liess nichts Gutes erahnen. Beim Comeback des lange an der Schulter verletzten Björn Vogel verlor Mosnang gegen Pfungen, das beste Team der Liga, mit 4:7. Es folgte ein Steigerungslauf. Nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand schafften die Mosliger gegen Liestal quasi mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich zum 3:3. Gegen Tabellenschlusslicht Möhlin gelangt dem RMV Mosnang dann der erste Sieg des Tages. 7:4 lautete das Schlussresultat, dabei war die Sache eigentlich vor der Pause schon klar. Zur Halbzeit hatte es 5:0 gestanden. Nach dem abschliessenden 6:3 gegen Frauenfeld stand fest: Das NLA-Duo Björn Vogel und Rafael Artho bleibt auf Kurs in Richtung Finalrunde der besten fünf Teams. Aktuell ist Mosnang Tabellendritter.