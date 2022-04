News Toggenburg: Der FC Bazenheid verschiebt den Maibummel

08:08 Uhr Montag, 25. April

Neckertal holt in Gossau einen Punkt – Bütschwiler Frauen schlagen Widnau

Stephen Bosshard musste sich verletzt abmelden und war beim 2:2 gegen Gossau 2 nicht dabei. Bild: Beat Lanzendorfer

In einem ausgeglichenen Spiel trennten sich in der 3. Liga Gossau 2 und Neckertal-Degersheim leistungsgerecht 2:2. Für Neckertal-Trainer Markus Danuser geht das Resultat in Ordnung: «Alles in allem ist es eine gerechte Punkteteilung, wobei mit ein wenig mehr Effizienz durchaus auch ein Sieg drin gelegen wäre.» Dabei sprach er vor allem die vergebenen Chancen in der zweiten Halbzeit von Manzo und Lieberherr an.

Die Partie hatte ganz nach dem Geschmack der Gäste begonnen, die mehr vom Spiel hatten. Danach konnte die zweite Gossauer Mannschaft das Geschehen aber offen gestalten und beanspruchte eher mehr Ballbesitz. Trotzdem waren es die Neckertaler, die im Anschluss an einen Eckball jubeln durften. Büchler stand goldrichtig und verwertete zum 0:1. Die Führung konnte zehn Minuten verteidigt werden. Dann erzielte Meier ebenfalls nach einem Corner den Ausgleich.

Kurz nach Wiederbeginn gelang den Einheimischen durch Altherr sogar das 2:1. Neckertal konnte darauf aber reagieren und schoss durch Lenherr den Ausgleich. Dabei blieb es. Für Neckertal-Degersheim geht es am nächsten Samstag im Heimspiel gegen Rorschach-Goldach weiter.

Bütschwiler Frauen schlagen den Tabellenzweiten Widnau

Nicole Scherrer (am Ball) gehörte bei der Galavorstellung in Widnau zu den Torschützinnen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nicht immer konnten die Bütschwiler Frauen in dieser Spielzeit ihr Potenzial abrufen. Was sie aber am Sonntag auswärts beim Tabellenzweiten Widnau ablieferten, gehört zum Besten der vergangenen Monate. Dazu sagt Trainer Stefan Scherrer: «Wir spielten von Anfang an wie aus einem Guss und konnten uns im Verlaufe der zweiten Halbzeit sogar noch steigern.»

Es dauerte zwar einen Moment bis die Toggenburgerinnen ihre Überlegenheit in Tore ummünzen konnten, dafür schlugen sie innert Kürze gleich zweimal zu. Anuschka Salzmann und Nicole Scherrer hiessen die Torschützinnen in der 37. und 40. Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Erika Gschwend der Anschlusstreffer.

Nach Wiederbeginn gaben die Gäste den Einheimischen dann zu verstehen, dass es heute nichts zu holen gibt. Mit dem Tor von Melanie Thalmann zum 3:1 gelang ihnen dies auch resultatmässig. Den Schlusspunkt hinter die Galavorstellung setzte Marina Oberholzer, die in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 4:1 verwandelte.

Die Bütschwilerinnen scheinen für das Derby am Donnerstagabend gegen Ebnat-Kappel bereit, bei dem sie sich um 20 Uhr auf dem Untersand für die Vorrundenniederlage revanchieren möchten. (bl)