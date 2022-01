Toggenburg News: Churfirsten in der Morgenröte

TOGGENBURG-TICKER Churfirsten in der Morgenröte +++ Strecke zwischen Wil und Wattwil ist wieder in Betrieb +++ Kälterekord in Hintergräppelen mit -30 Grad Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 07.01.2022, 11.27 Uhr

Freitag, 7. Januar, 11:27 Uhr

Churfirsten in der Morgenröte

Fast schon ein bisschen kitschig: Die Churfirsten am Freitagmorgen. Bild: Theres Bachmann

Freitag, 7. Januar, 09:57 Uhr

Züge zwischen Wil und Wattwil verkehren wieder

Der Thurbo fuhr am Freitagmorgen nicht durchgehend von Wil nach Wattwil. Symbolbild: Larissa Flammer

Schon zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Tagen ist die Bahnstrecke von Wil nach Wattwil (S9) unterbrochen worden. Ein Zug blockierte am Freitagmorgen die Strecke zwischen Bütschwil und Lichtensteig. Die Strecke ist seit 9.15 Uhr nun wieder in Betrieb.

Der Zug, der 7.02 Uhr ab Wil in Richtung Wattwil fuhr, konnte in Lichtensteig wegen eines Fahrzeugdefekts nicht mehr weiterfahren, wie es bei Thurbo auf Anfrage heisst. Der Zug musste abgeschleppt werden. Die Reisenden sind kurze später mit der S2 (St.Gallen bis Nesslau) von Lichtensteig aus weitergefahren. Da die Strecke an diesem Ort nur ein Geleise hat, war die Linien Bütschwil bis Lichtensteig unterbrochen, heisst es weiter. Zwischen Bütschwil und Wattwil verkehrten Ersatzbusse.

Erst am Mittwochabend war die Strecke rund zwei Stunden lang unterbrochen gewesen, weil in Bazenheid bei einem Unfall ein Auto die Schienen behinderte. (sdu/mas)

Freitag, 7. Januar, 09:43 Uhr

Kälterekord in Hintergräppelen mit -30 Grad

Es ist eiskalt: In Hintergräppelen im Obertoggenburg wurden -30 Grad gemessen. Mit diesem Wert wurde im Jahr 2022 bereits der Kälterekord geknackt. Im sogenannten Kaltluftsee in Hintergräppelen hat sich lokal gebildete Kaltluft angesammelt, deshalb sind so tiefe Temperaturen möglich.

Dienstag, 6. Januar, 16:16 Uhr

Damian Ott ist neuer Botschafter der Ferienregion Toggenburg

Freuen sich auf die Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren: Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus (links), und Damian Ott. Bild: PD

Das Toggenburg und der Schwingsport: Eine Verbindung, die harmoniert und Geschichten geschrieben hat. Toggenburg Tourismus hat sich die starke Verankerung des Traditionssports zum Anlass für eine neue Zusammenarbeit genommen. Damian Ott, der 22-jährige Schwinger aus Dreien, der im Juli 2021 überraschend am Bergschwingfest auf dem Weissenstein siegte, ist für die nächsten zwei Jahre Botschafter der Ferienregion. «Mit seiner aufgestellten, unbeschwerten, authentischen und bodenständigen Art repräsentiert er seine Heimat ideal», schreibt Toggenburg Tourismus in einer Medienmitteilung.

Auch abseits des Sägemehlrings verkörpere Damian Ott die Ferienregion Toggenburg und die Kernthemen Natur und Klang. Der 22-Jährige pedale unmittelbar vor seiner Haustüre im Unteren Toggenburg los, über die naheliegenden Hügel mit Aussicht auf die Churfirsten oder bis ins obere Toggenburg, wo man ihm beim Wandern auf den Säntis begegnen kann. Gesellige Dorffeste bereichert er als Mitglied der «Trychlerfründe Moslig» mit Schellenklang. Im Winter steht er so oft wie möglich auf den Skis. «Herzhaft langt er zu bei den ‹Toggenburger Butterbiscuits› von Kägi.»

Jan Scherrer fürs Toggenburg im Höhenflug

Seit zwei Jahren zählt die Ferienregion Toggenburg auf ihre Botschafter. Die Zusammenarbeit mit dem Ebnat-Kappler Halfpipe-Snowboarder Jan Scherrer konnte um ein weiteres Jahr verlängert werden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Der 27-Jährige wird an den Olympischen Winterspielen in Peking um eine Medaille kämpfen. Auf sich aufmerksam gemacht hat der Toggenburger vor allem dank eines Tricks, den er im Oktober 2020 als erster Snowboarder der Welt gestanden hat. Toggenburg Tourismus schreibt: «Besonders sympathisch: Trotz einer vollen Agenda, die ihn um die Welt schickt, lässt Jan Scherrer es sich nicht nehmen, jedes Jahr den ‹Warmtobel Jam› in Wildhaus zu besuchen.» (red)

Donnerstag, 6. Januar, 10:45 Uhr

Bazenheid: Unterbruch des Zugverkehrs wegen eines Verkehrsunfalls

Wegen des Unfalls musste die SBB-Strecke während zwei Stunden gesperrt werden. Bild: Kapo

Am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, ist es auf der Wilerstrasse, Höhe Einmündung Industriestrasse, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Eines der Autos behinderte laut Mitteilung der Kantonspolizei nach dem Unfall die Gleise der SBB, weshalb die Zugstrecke für rund zwei Stunden nicht befahren werden konnte. An den Autos entstand Sachschaden. Personen wurden keine verletzt.

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr auf der Industriestrasse Richtung Einmündung der Toggenburgerstrasse. Sie beabsichtigte nach rechts in die Toggenburgerstrasse in allgemeine Richtung Wil abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 43-jähriger Autofahrer auf der Toggenburgerstrasse in allgemeine Richtung Wil. Dabei kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei zur Kollision zwischen dem einbiegenden Auto der 19-jährigen und dem auf der Toggenburgerstrasse fahrenden Auto des 43-jährigen.

Das Auto der 19-jährigen Autofahrerin kam im Bereich der Gleise zum Stillstand und konnte erst durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschliessenden Fahrzeugbergung war der Zugverkehr für rund zwei Stunden unterbrochen. Mitarbeitende der SBB befanden sich vor Ort. Es wurden keine Personen verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von rund 15’000 Franken. (kapo/uh)

Mittwoch, 5. Januar, 16:07 Uhr

In höheren Lagen ist eine ansehnliche Menge Schnee gefallen

Der Weiler Moos an der Grenze zwischen den Gemeinden Degersheim und Neckertal. Bild: Martin Knoepfel

Der Schneefall der letzten Stunden verwandelte die zuvor dunkelgrünen Wiesen beim Weiler Moos an der Grenze von Degersheim zum Neckertal in eine zauberhafte Winterlandschaft.

Für die Degersheimer Langlaufloipe liegt allerdings noch zu wenig Schnee, doch einige Mütter vergnügten sich mit ihren Kindern im Schnee.

Auch in anderen Regionen freute man sich über den langersehnten Schnee. So fielen am Mittwoch in den höheren Lagen rund 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee. (mkn)

Mittwoch, 5. Januar, 12:01 Uhr

Nesslau verhängt ein Fahrverbot für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Auf der Schulanlage Büelen herrscht ab sofort Fahrverbot für landwirtschaftliche Fahrzeuge, wenn sie von Schülerinnen oder Schülern gelenkt werden. Bild: Theres Bachmann

Gemäss Mitteilungsblatt der Gemeinde Nesslau komme es auf dem Schulareal häufig zu gefährlichen Situationen zwischen Schülerinnen und Schülern sowie landwirtschaftlichen Fahrzeugen, die von Jugendlichen gelenkt werden.

Da der Schulträger die Aufsichtspflicht der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulareal trage und somit auch für Schäden, Unfälle und dergleichen haftbar gemacht werden könne, dulde der Schulrat seit dem 1. Januar auf dem Schulgelände keine Motorfahrzeuge mehr, welche von Schülerinnen und Schülern gelenkt werden.

Motorfahrzeuge im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes (Art. 7, SR 741.01) sei jedes Fahrzeug mit eigenem Antrieb (Traktoren, Mofas, Motorkarren, Arbeitskarren, Jeep oder Quad).

Das Schulareal beginne ab dem Aussteige- und Einsteigeort Schulbus oder Postauto und gehe bis zum Oberstufenzentrum und der Primarschule Büelen. Für den Schulweg der Kinder würden aber nach wie vor die Eltern die Aufsichtspflicht tragen. (gek)

Mittwoch, 5. Januar, 09:51 Uhr

In Neu St.Johann hatte es am Dienstag 14 Grad

Die Wolken künden in Neu St.Johann das Ende der warmen Temperaturen an. Leserbild: Marlise Lehmann

In der Regel bewegen sich die Temperaturen zu dieser Jahreszeit um den Gefrierpunkt. In den vergangenen Tagen waren wir aber weit davon entfernt. Teilweise waren die Menschen statt im Wintermantel im T-Shirt unterwegs.

Dies dürfte zu Beginn der Woche auch in Neu St.Johann der Fall gewesen sein. Marlise Lehmann schickte ein Leserbild mit der Bemerkung: «Nach den warmen Tagen ziehen Wolken auf und der Winter kehrt wohl bald zurück. 14 Grad in Neu St. Johann sind ja schon aussergewöhnlich für einen Januar-Tag.»

Da hat sie recht, auch was den Winter anbelangt, der soll gemäss Meteo Schweiz zurückkehren und in den höheren Lagen auch für weisse Verhältnisse sorgen. (pd)

Dienstag, 4. Januar, 18:07 Uhr

Christbaumtransport mal anders

Das neue Jahr hat begonnen und der Christbaum muss weg. Eine Toggenburgerin hat für den Abtransport kurzerhand das Velo aus der Garage geholt und das Tännchen mit einem Seil daran befestigt. So bleiben garantiert keine trockenen Tannennadeln im Kofferraum liegen. Zum Foto, das auf Instagram gepostet wurde, heisst es nur: «Und tschüss.» (red)

Dienstag, 4. Januar, 12:04 Uhr

Gemeinde Hemberg hat mehr Einwohner

Die Bevölkerung der Gemeinde Hemberg an der 1.-August-Feier 2018 im Kirchgemeindesaal. Bild: Cecilia Hess-Lombriser

Per Ende 2021 wohnten 922 Personen in der Gemeinde Hemberg. Damit ist die einwohnermässig kleinste Gemeinde im Toggenburg gewachsen: Ende 2020 waren 895 Personen in Hemberg wohnhaft. Die Bevölkerung besteht aus leicht mehr Frauen (470) als Männer (452). Das geht aus der Einwohnerstatistik hervor, welche die Gemeinde in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt publiziert.

Das Bevölkerungswachstum ist vor allem auf die Zuzüge zurückzuführen. Im vergangenen Jahr zügelten 63 Personen in die Gemeinde Hemberg, während nur 37 Personen sie verliessen. Im Vorjahr war dieses Verhältnis mit 53 Zuzügen und 52 Wegzügen noch ausgeglichen gewesen. Den fünf Todesfällen im Jahr 2021 standen sechs Geburten gegenüber.

Neue Gemeindeordnung wird im März vorgestellt

Weil in einem Jahr Hemberg zur fusionierten Gemeinde Neckertal gehören wird, sind die Hembergerinnen und Hemberger bezüglich der Bevölkerungszahl nicht mehr lange Schlusslicht. Die neue Gemeinde Neckertal wird einwohnermässig die drittgrösste im Toggenburg sein. Im März wird die neue Gemeindeordnung der Bürgerschaft vorgelegt, wie ebenfalls dem Mitteilungsblatt zu entnehmen ist. Zurzeit nimmt die Verwaltungsorganisation der neuen Gemeinde Struktur an und wichtige Entscheidungen bezüglich Stellenbesetzungen konnten gefällt werden. (lsf)

Die Einwohnerzahl und Fläche der Toggenburger Gemeinden, wenn die Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal bereits fusioniert wären. Grafik: SGT

Dienstag, 4. Januar, 08:22 Uhr

32. Regiomasters des FC Fortuna St.Gallen abgesagt

Im Januar 2018 spielte der FC Bazenheid (weiss) im Final des Turniers Regiomasters gegen den FC Abtwil-Engelburg. Bild: Urs Bucher

Nach 2021 ist auch das diesjährige Allianz Regiomasters, an dem unter anderem der FC Bazenheid (2. Liga interregional), FC Uzwil (1. Liga), der FC Wil U20 (2. Liga interregional) und der FC Henau (2. Liga) teilgenommen hätten, abgesagt worden. Dies, obwohl der Anlass gemäss den aktuellen Auflagen des Bundes (noch) hätte durchgeführt werden können.

Der Entscheid der Organisatoren fiel nach Rücksprache mit dem Kantonsarztamt, welches eine Absage empfiehlt, da mit der hoch ansteckenden Omikronvariante Ansteckungen nicht zu vermeiden sind. Das Regiomasters möchte mit den ca. 600 Sportlern und den entsprechenden Zuschauern nicht dazu beitragen, dass sich das Virus in dieser akuten Phase weiterverbreitet. Es geht dem Organisationskomitee des Regiomasters bei diesem Entscheid auch um die Solidarität gegenüber der Bevölkerung und dem Gesundheitswesen. (red)

Montag, 3. Januar, 17:58 Uhr

Neuer Leiter der Polizeiregion Linthgebiet-Toggenburg

Der neue Leiter, Alfred Sonderer. Bild: PD

Mit dem Übergang ins Jahr 2022 erhält die Polizeiregion Linthgebiet-Toggenburg einen neuen Leiter. Alfred Sonderer war fünf Jahre lang Regionenleiter von Bodensee-Rheintal. Nun löst er in der Region Linthgebiet-Toggenburg Christian Rudin ab, der in den Ruhestand getreten ist.

Der pensionierte Leiter, Christian Rudin. Bild: PD

Durch diese Pensionierung und den Wechsel von Alfred Sonderer kommt es auch in den Polizeiregionen Bodensee-Rheintal und Werdenberg-Sarganserland zu einem Führungswechsel. Valentin Aggeler, Leiter der Regionalpolizei, blickt den Rochaden und der Neuernennung mit Zuversicht entgegen. Er freut sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei über die Bereitschaft der Führungskräfte zur persönlichen Weiterentwicklung. Die drei Polizeioffiziere werden die jeweiligen Leiter der Regionalen Ermittlungs-, Fahndungs- und Jugenddienste, der Polizeistationen und der mobilen Polizei in ihrer Region führen. (red)

Montag, 3. Januar, 15:13 Uhr

Brief von Ebnat-Kappel nach Wildhaus war elf Jahre erfolglos unterwegs

Der Brief wurde in Ebnat-Kappel abgeschickt und abgestempelt. Bild: Pius Amrein

Im November 2010 hat die Firma Toggenburg Medien AG einen Werbebrief verschickt. Das Unternehmen, welches das «Toggenburger Tagblatt» herausgibt, vertrieb damals auch noch die «Toggenburger Nachrichten» und wollte einen Wildhauser mit einem Brief und beigelegter Bestellkarte zum Kauf eines Abonnements überzeugen. Der Brief wurde in Ebnat-Kappel, wo das Redaktionsbüro damals beheimatet war, zur Post gebracht und abgestempelt.

Am 31. Dezember 2021, elf Jahre später, lag der Brief wieder im Briefkasten der Toggenburg Medien AG, die heute nur noch in Wattwil beheimatet ist. Die Adresse des möglichen Kunden in Wildhaus war offenbar nicht korrekt, auf dem Rücksende-Stempel der Post steht zu lesen, dass der Empfänger unter der angegebenen Adresse nicht ermittelt werden konnte. Wo der Brief zehn Jahre lang lag, ist nicht bekannt.

Die «Toggenburger Nachrichten» erschienen Ende 2015 zum letzten Mal. Der Titel, der bereits ein paar Jahre zuvor von der Redaktion des «Toggenburger Tagblatts» produziert wurde, wurde vollständig in die Tageszeitung integriert. (lsf)

Montag, 3. Januar, 09:21 Uhr

Gelungener Saisonauftakt der jungen Skispringer

Lars Künzle (SSC Toggenburg) baute mit den zwei Siegen seine Führung in der Gesamtwertung der HNT weiter aus. Bild: PD

Zwischen Weihnachten und Neujahr starteten junge Skispringerinnen und -springer sowie Nordische Kombiniererinnen und Kombinierer in die Wintersaison der Helvetia Nordic Trophy. Saisonstart war in Kandersteg im Berner Oberland, wo zwar die Schanzen super präpariert waren, doch an beiden Wettkampftagen regnete es mal mehr, mal weniger. Der Ostschweizer Skiverband war mit drei jungen Frauen und sieben jungen Männern vertreten. Sie kehrten mit sechs Gold-, einer Silber- und drei Bronzemedaillen zurück.

Überzeugen konnten einmal mehr Dario Lemmenmeier (U13, HS 27 m Schanze) und Lars Künzle in der Kategorie U16, HS 74 m Schanze (beide SSC Toggenburg). Beide gewannen souverän ihre Kategorien. Mit 24,5 m kam Lemmenmeier dem Schanzenrekord (25,5 m) sehr nahe. Künzle baute mit den zwei Siegen seine Führung in der Gesamtwertung der HNT weiter aus.

Nils Lemmenmeier (SSC Toggenburg) wurde Sechster und Siebter in der Kategorie U10, HS 27 m Schanze. Nathalie Egger und Malin Widmer (beide SSC Toggenburg) sprangen erstmals in einem Wettkampf von einer HS 27 m Schanze. Sie wurden in der Kategorie Animation in beiden Wettkämpfen Fünfte bzw. Sechste. In der Allgemeinen Klassen konnte Micha Sturm vom SC Ulisbach mit einem 3. Rang überzeugen. Beim 2. Wettkampf stürzte er im Probesprung nach der Landung und verletzte sich am Knie. Er wird deswegen die nächste Zeit ausfallen. (red)

Samstag, 1. Januar, 18:57 Uhr

In der Silvesternacht brannte es im Kanton St. Gallen mehrfach ungewollt: In Heerbrugg geriet eine Hecke in Brand (Bild), in Ebnat-Kappel ein unterirdischer Abfallbehälter. Bild: kapo

Die Kantonspolizei St.Gallen musste in der Silvesternacht rund 70 Einsätze leisten. Auch im Toggenburg lief nicht alles glatt. In Ebnat-Kappel geriet ein Unterflurcontainer in Brand. Dieser konnte rasch gelöscht werden. Laut Polizeiangaben dürfte abgelassenes oder falsch entsorgtes Feuerwerk der Grund für den Brand gewesen sein. (kapo/red)

Samstag, 1. Januar, 17:56 Uhr

Unterbazenheider Silvestersänger leiten gesammeltes Geld an OhO weiter

Die Unterbazenheider Silvestersänger spenden ihre Einnahmen der Sammelaktion OhO. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Tradition geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als die Unterbazenheider Silvestersänger erstmals für Bedürftige sammelten. Jeweils in der letzten Nacht des Jahres ziehen die Knaben im Alter zwischen acht und sechzehn ab etwa 5 Uhr morgens von Haus zu Haus und wecken die Einwohnerinnen und Einwohner in Unterbazenheid mit den Liedern «Das alte Jahr vergangen ist», «Mit der Freude zieht der Schmerz» und «Üb immer Treu und Redlichkeit» aus dem Schlaf.

Das gesammelte Geld kommt dann einer Hilfsorganisation zu Gute. In jüngster Vergangenheit wurde jeweils die Sammelaktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» berücksichtigt. Auch dieses Mal wird dies wieder der Fall sein. 912 Franken werden an die vom St.Galler Tagblatt initiierte Weihnachts-Sammelaktion überwiesen. (bl)