News Toggenburg: Bütschwil: Film zu «tigg-tagg-toggenburg»

15:38 Uhr Mittwoch, 4. MAi

Konzerte der Big Band Kanti Wattwil am Muttertagswochenende

Am kommenden Wochenende finden drei Konzerte der BIg Band Kanti Wattwil statt. Bild: PD

Nach der kurzfristigen, Covid 19-bedingten Absage der Neujahrskonzerte der Big Band Kanti Wattwil ist die Vorfreude auf die Nachholkonzerte am Muttertagswochenende umso grösser, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit «Scat & Beatbox» lässt die Big Band Kanti Wattwil die guten alten Zeiten der goldenen Swing-Ära aufleben und erkundet neue musikalische Wege in der Kombination von Beatboxen und Big Band. Zusammen mit Johannes Jäck, einem Stimmtalent aus Süddeutschland, swingt und groovt die Big Band Kanti Wattwil in den Frühling.

Das Programm spannt den Bogen vom Count Basie-Klassiker «Cute» über bekannte Jazz-Standards wie «Georgia On My Mind» oder «Smack Dab In The Middle» in neuen Vokal-Arrangements mit Big Band-Begleitung bis hin zu Pop-Hits. In Pete McGuinness’ Fassung von «You Don’t Know What Love Is” schafft die Big Band Raum für Scat-Gesang, um sich in «17 Mile Drive» vom Rock Shuffle Groove antreiben zu lassen. Als weiteres Highlight präsentiert der Gastsolist und Vokalist Johannes Jäck eine Live-Version seines Musikclips «By Night».

Konzerte finden an folgenden Daten statt:

Freitag, 6. Mai, 20 Uhr, Wattwil, Thurpark

Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, Gommiswald, Gemeindesaal

Sonntag, 8. Mai, 17 Uhr, Wil, Stadtsaal

Der Eintritt ist frei. Es gibt eine Kollekte zur Deckung der Konzertkosten. (pd/mas)