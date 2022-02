Toggenburg News: Brigitte Tschumper-Meier in Schulrat gewählt

TOGGENBURG-TICKER Brigitte Tschumper-Meier in Schulrat Wattwil-Krinau gewählt +++ Olympia: Simon Ammann springt erneut auf Platz 25 +++ FC Bazenheid schlägt Eschen/Mauren Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Toggenburg: In unserem Toggenburg-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 13.02.2022, 13.35 Uhr

Sonntag, 13. Februar, 13:35 Uhr

Brigitte Tschumper-Meier schafft die Wahl in den Schulrat Wattwil-Krinau

Brigitte Tschumper-Meier wurde in den Schulrat Wattwil-Krinau gewählt. Bild: PD

Am Sonntag fand die Ersatzwahl für ein Mitglied des Schulrates Wattwil-Krinau für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2024 statt. Weil sowohl Brigitte Tschumper-Meier als auch Jürg Mörtlseder sich um den freien Sitz bewarben, kam es zu einer Kampfwahl.

Das Rennen machte Brigitte Tschumper-Meier. Sie holte 1‘278 Stimmen, Jürg Mörtlseder erhielt 597 Stimmen. Am Wahlgang beteiligt haben sich 2‘444 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 36,4 Prozent. (pd/sas)

Sonntag, 13. Februar, 10:56 Uhr

Simon Ammann wieder auf Platz 25

Weiss nicht recht, ob er zufrieden sein soll: Simon Ammann bei seinen wohl letzten Olympia-Sprüngen. Bild: Peter Klaunzer, Keystone

An seinen siebten olympischen Spielen hat es Simon Ammann aus Unterwasser auf der Grossschanze für Platz 25 gereicht. Er sprang auf 131,5 Meter und 132,5 Meter. Das liegt in den Erwartungen, genügte dem 40-Jährigen aber nicht für einen Spitzenplatz. Die Goldmedaille sicherte sich der Norweger Marius Lindvik.

Schon auf der Normalschanze hatte für Ammann Platz 25 resultiert. Noch gibt es eine Chance auf eine Medaille. Und zwar im Teambewerb. (sdu)

Samstag, 12. Februar, 18:07 Uhr

Bazenheid schlägt im dritten Testspiel Eschen/Mauren mit 2:1

Neuzugang Silvano Teixeira (hier im Spiel gegen Henau) hat für Bazenheid bereits dreimal ins Schwarze getroffen. Bild: Beat Lanzendorfer

Aus diversen Gründen standen Trainer Daniel Bernhardsgrütter beim dritten Testspiel auswärts gegen Eschen/Mauren lediglich 15 Spieler zur Verfügung.

Das hinderte die Mannschaft aber nicht daran, den Erstligisten mit 2:1 zu schlagen. Teixeira und Jungblut brachten die Toggenburger bis zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn gelang dem Heimteam der Anschlusstreffer.

Dabei blieb es, auch deshalb, weil Pentrelli wenige Minuten vor dem Abpfiff nur den Pfosten traf. Trainer Bernhardsgrütter war nach den neunzig Minuten zufrieden: «Es war eine gute Teamleistung, das haben die Jungs gut gemacht.»

Nicht spielen konnte hingegen Zweitligist Wattwil Bunt, weil nach den Schneefällen vom Freitag auf dem Allwetterplatz in Herisau zu viel Schnee lag. (bl)

Samstag, 12. Februar, 17:14 Uhr

Pech für Ramona Forchini bei der dritten Etappe des Mediterranean Epic

Nach einem Plattfuss beendet Ramona Forchini die dritte Etappe des Mehretappenrennens in Spanien auf Platz 6. Am Sonntag folgt die Schlussetappe. Bild: PD

Viel Pech während der dritten Etappe beim Mediterranean Epic für die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini. An guter Position liegend, handelte sie sich einen Plattfuss ein und beendete das Rennen mit einem Rückstand von 25 Minuten auf Platz sechs.

Am Telefon erklärt sie: «Ich bin selber schuld. Weil ich zu nah an Evie Richards aufgefahren bin, habe ich einen Stein nicht gesehen. Evie konnte ausweichen, ich nicht.» Weil die Wattwilerin kurz davor die technische Zone passierte hatte, musste sie die nächsten 15 Kilometer mit einem Plattfuss zurücklegen. «Es ging auf diesem Streckenabschnitt häufig abwärts, ich war praktisch chancenlos».

Gewonnen wurde das Rennen von der Spanierin Natalia Fischer Egusquiza, die auch in der Gesamtwertung die Spitze übernommen hat. Hinter ihr folgt Evie Richards. Das Podest der dritten Etappe vervollständigt die Schweizerin Janina Wüst.

Die Schlussetappe am Sonntag hat eine Länge von 49 Kilometern, dabei müssen 1050 Höhenmeter überwunden werden. Ramona Forchini ist sich bewusst, dass der vierte Gesamtsieg in Folge beim Mediterranean Epic nach dem Missgeschick am Samstag unter normalen Umständen ausser Reichweite liegt. (bl)

Samstag, 12. Februar, 10:57 Uhr

Wattwil: Bei Einbruch Schmuck und Geld gestohlen

Der Einbruch ereignete sich an der Berglistrasse in Wattwil. Symbolbild: kapo

Am Freitag zwischen 15:30 und 23:00 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der oberen Berglistrasse in Wattwil eingebrochen. Sie brach gewaltsam ein Fenster auf. Im Innern des Hauses wurden verschiedene Räume und Behältnisse durchsucht. Unter anderen fand die Täterschaft Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert. Das teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mit. (kapo)

Freitag, 11. Februar, 15:56 Uhr

Dietfurt: Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Zwei Frauen wurden bei dem Unfall unbestimmt verletzt. Bild: PD

Am Freitagmorgen, kurz vor neun, kam es auf der Umfahrungsstrasse Lichtensteig zu einem tragischen Unfall. Zwei Autos stiessen zusammen und zwei Frauen wurden verletzt.

Ein 22-jährige Mann fuhr mit seinem Auto mit Anhänger auf der Umfahrungsstrasse von Wattwil Richtung Wil. Im Bereich Au geriet das Auto ins Rutschen und schleuderte in die Notnische. Dort prallte der Anhänger gegen eine Stützmauer und das Auto samt Anhänger wurden auf die Gegenfahrbahn abgewiesen.

Mit dem Rettungsdienst ins Spital

Von dort schleuderten Auto und Anhänger wieder in Richtung der eigenen Fahrbahnhälfte, prallte jedoch in das korrekt entgegenkommende Auto einer 61-jährigen Frau. Sie und ihre 88-jährige Mitfahrerin wurden unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen ins Spital.

Die Umfahrungsstrasse Lichtensteig musste zwischen dem Anschlusswerk Flooz und Neudietfurt für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die zuständige Feuerwehr organisierte eine Umleitung. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen zudem der Rettungsdienst sowie das zuständige Strassenkreisinspektorat im Einsatz. (kapo)

Freitag, 11. Februar, 15:03 Uhr

Ramona Forchini holt in der zweiten Etappe des Mediterranean Epic Platz 2

Ramona Forchini hat mit ihrem zweiten Platz die Gesamtführung beim Mehretappenrennen Mediterranean Epic verteidigt. Bild: PD

Der Wattwiler Mountainbikerin Ramona Forchini läuft es beim Mehretappenrennen Mediterranean Epic weiterhin rund. Mit einem Rückstand von 36 Sekunden auf Marathon-Europameisterin Natalia Fischer Egusquiza belegte sie in der Tageswertung den ausgezeichneten zweiten Platz.

Auf Rang 3 reihte sich Cross-Country-Weltmeisterin Evie Richards ein. Sie verlor auf die Siegerin 96 Sekunden. In der zweiten Etappe mussten 58 Kilometer zurückgelegt werden. Nach ihrem Sieg in der ersten Etappe führt Ramona Forchini die Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 20 Sekunden auf die Spanierin Natalia Fischer Egusquiza weiterhin an.

Die dritte Etappe am Samstag mit Start und Ziel in Oropesa del Mar weist eine Gesamtlänge von 93 Kilometern auf. Dabei müssen die Fahrerinnen und Fahrer 1650 Höhenmeter überwinden. (bl)