Toggenburg News: Endlich Schnee im Toggenburg

10:25 Uhr mittwoch, 11. januar

Ein flüchtiger Moment des Winterzaubers

Auf den Bänkli am Schwendisee konnte man heute Morgen die Winterruhe geniessen. Bild: Christina Sutter

Am Mittwochmorgen erwachte das Obertoggenburg in verzauberter Winterpracht. Fotografin Chrstina Sutter hat die winterliche Morgenstimmung auf einem Spaziergang um den Schwendisee oberhalb von Wildhaus und Unterwasser festgehalten.

Das Obertoggenburg erwachte in Winterpracht. Bild: Christina Sutter Das Morgenrot trug seinen Teil zur Winterstimmung bei. Bild: Christina Sutter Bild: Christina Sutter Wie lange hält die Eisschicht auf dem See? Bild: Christina Sutter Blick in Richtung Alpstein. Bild: Christina Sutter Auf dem Steg im Schwendisee. Bild: Christina Sutter Der Spaziersteg um den Schwendisee war bereits präpariert. Bild: Christina Sutter

Für Schneesportfans bringt ein Blick auf die Websites der Toggenburger Skigebiete Ernüchterung. In Wildhaus und am Chäserrugg sind zwar die Hälfte der Anlagen in Betrieb, jedoch nur wenige Pisten geöffnet. In Wildhaus sind es aktuell 4 von 15; die Familienpiste sowie die Pisten Oberdorf, Gamsalp-Freienalp und Munggepfiff. Im Skigebiet Chäserrugg kann man heute auf 2 von 23 Pisten fahren, beide liegen jedoch im Gebiet Alt St.Johann. Offen sind der Ruestelhang und Zinggen-Sellamatt.

Die Langlaufloipen im Tal sind nicht befahrbar. In den nächsten Tagen dürfte sich daran auch nichts ändern. Am Nachmittag ist in Unterwasser bei Temperaturen um die 6 Grad schon wieder Regen angesagt. In Wildhaus könnte gemäss Meteo Schweiz noch eher schneien. Auf manchen Pisten könnte es aber durchaus noch Schnee geben. Aktuell liegt die Schneefallgrenze bei 1500 Metern, bis am Abend soll sie auf 1000 Meter sinken. (rop)