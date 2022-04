Toggenburg News: Baustelle in Neu St.Johann

07:52 Uhr MIttwoch, 30. März

Degersheim/Nesslau: Margrith Grässli feiert 100. Geburtstag

Röbi Schmid, Präsident Kirchgemeinde Nesslau, Jubilarin Margrit Grässli-Grauer, Gabriella Wiss, Leiterin AZ Churfirsten, Andrea Abderhalden, Gemeinderätin, Kantonsrätin Bild: PD

Ihren Grossvater kennt in Degersheim jedes Kind: Isidor Grauer-Frey. Der Stickereiunternehmer trug den Namen der Gemeinde in die ganze Welt hinaus, gründete 1904 die Naturheilanstalt Sennrüti, war unter anderem Präsident des Initiativkomitees für die Eisenbahn St. Gallen-Zug und Vizepräsident der Bodensee-Toggenburg-Aktiengesellschaft. Jetzt wurde Margrith Grässli-Grauer 100 Jahre alt. Die fünffache Mutter, 17-fache Grossmutter und 23-fache Urgrossmutter lebt heute in einer Alterswohnung im «Alpenblick» in Nesslau, unternimmt noch immer täglich Spaziergänge, trifft sich mit Familie und Freunden und setzt sich ans Klavier, um ihre jüngste Tochter beim Geigenspiel zu begleiten.

Hochgebirgswanderung zur Dufourspitze

Margrith Grässli-Grauer wurde am 27. März 1922 als jüngstes Kind von Otto und Lina Grauer-Zähner in Maienfeld geboren, verbrachte ihre Jugend aber in St. Gallen. Als ihre Mutter aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit in Davos verbringen musste, lernte sie die Schönheit der Berge schätzen. Aus den anfänglichen Bergwanderungen wurden Hochgebirgstouren. Mit ihrem Bruder Paul erklomm sie sogar die Dufourspitze. Selbst mit 90 Jahren stieg sie mit ihren Kindern bnoch auf den grossen Mythen oder den Monte Tamaro im Tessin.

Näherin statt Lehrerin oder Ärztin

Eigentlich wäre Margrith gerne Lehrerin oder Ärztin geworden, doch die Stickereikrise erforderte ihren Einsatz im elterlichen Geschäft in Degersheim. Sie besuchte die Handelsschule in Neuenburg und startete dann ins Berufsleben als Näherin. Später führte sie die Buchhaltung des Unternehmens.

Taxifahrerin und Atemtherapeutin

1948 heiratete sie den Pfarrer Ulrich Leonhard Grässli und zog mit ihm nach Bilten, später dann nach Wiedikon. Dort engagierte sie sich als Leiterin des Hilfsvereins, als Präsidentin der Hauspflege etc.. Sie lernte Spanisch und Italienisch, machte die Prüfungen zur Taxifahrerin und Reiseleiterin und liess sich schliesslich zur Atemtherapeutin ausbilden.

Nach der Pensionierung ihres Mannes zog es das Paar nach Gommiswald, Nach dessen Unfalltod im Jahr 1992 fand Margrith Grässli ihr Zuhause in der Innerschweiz: am Sihlsee, später im Dorf Einsiedeln. (pd/ahi)