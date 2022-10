News Toggenburg: Bauhof Ebnat-Kappel setzt auf Elektrofahrzeug

11:48 Uhr Montag, 3. Oktober

Mosnanger Radballteam ist bereit für Final der Schweizermeisterschaft

Björn Vogel und Rafael Artho vom RMV Mosnang. Bild: PD

Das Radballteam des RMV Mosnang mit Björn Vogel und Rafael Artho spielte am Wochenende die letzte Qualifikationsrunde der Nationalliga A. Die beiden Toggenburger holten dabei in drei Spielen drei Punkte. Nach einem schwachen Spiel gegen Liestal (2:7 verloren) zeigten sie beim Sieg gegen Winterthur (5:2) eine starke Leistung und machten gegen Topfavorit Pfungen trotz Niederlage (2:7) ein weiteres gutes Spiel.

Am kommenden Wochenende findet der Final der Schweizermeisterschaft der Nationalliga A statt. Pfungen ist der grosse Favorit, ihnen am nächsten ist im Moment die U23-Mannschaft Altdorf 3. Dahinter folgen Winterthur und das junge U23-Team aus Mosnang, bestehend aus Rafael Artho und Björn Vogel. Gerade noch in den Final gerutscht ist Liestal.

Die Qualifikation der Schweizermeisterschaft 2022 hat gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann. Im Newsletter des RMV Mosnang heisst es: «So wird es mit Ausnahme Pfungen auch im Final sein.» Alle vier Teams haben Chancen auf eine Medaille. An dieser letzten Runde gewann Mosnang gegen das drittplatzierte Winterthur, verlor aber gegen das fünftplatzierte Liestal. (pd)