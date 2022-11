Toggenburg News: Selbstunfall in Bütschwil

10:14 Uhr Samstag, 26. November

Autofahrerin kollidiert in Bütschwil mit Leitpfosten

Das Auto wurde beim Selbstunfall beschädigt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, hat eine 39-jährige Autofahrerin in Bütschwil einen Selbstunfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Auto von Wil in Richtung Wattwil unterwegs. Beim Ausserfeld kollidierte ihr Auto mit einem Leitpfosten. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr sie weiter ehe ihr Auto beim Kreisel Brendi in Wattwil stehenblieb. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stufte die Frau laut Mitteilung als fahrunfähig ein. Sie musste ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete die Entnahme eine Blut- und Urinprobe an. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. (pd/stm)