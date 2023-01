11:34 Uhr Freitag, 6. Januar

Wattwiler Feiern hallen nach

Die neue Sportanalge Rietwis wurde im vergangenen Jahr eröffnet. Bild: PD

Vergangenes Jahr hatte die Toggenburger Zentrumsgemeinde Wattwil gleich mehrfach Grund zum Feiern. Die neue Sportanlage Rietwis und die Umfahrungsstrasse Wattwil wurden fertiggestellt und feierlich eröffnet, die umgebaute Bahnhof- und Poststrasse ebenso. Dies alles geschah im Rahmen des Jubiläums «1125 Jahre Wattinwilare».

Auch wenn die Feierlichkeiten mittlerweile verhallt sind, so wirkt das Jubiläum in das Jahr 2023 hinein. Denn noch bis Ende Februar kann die virtuelle Dorfführung, die anstelle einer Festschrift erstellt worden war, mit dem eigenen Mobiltelefon erlebt werden. Über einen QR-Code auf den Informationstafeln können an neun Standorten nach wie vor Video-Sequenzen ausgelöst werden. Der Start des Ortsrundgangs ist am Bahnhof Wattwil.

Die Produktion der beauftragten Wattwiler Agentur Nordwand wurde an den Best of Swiss Apps Awards 2022 in der Kategorie «UX/Usability» mit Silber ausgezeichnet. (pd/sdu)