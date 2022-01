Solino Plus: Zwei Gemeinden stimmen im Februar ab

Das Solino in Bütschwil soll einen zusätzlichen Trakt erhalten, der aber nicht der Steigerung der Kapazität dient. Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang entscheiden am 13. Februar an der Urne. In Lütisburg, Lichtensteig und Wattwil kommt das Geschäft vor die Bürgerversammlung. Baubeiträge der Gemeinden braucht's nicht.

Martin Knoepfel Aktualisiert 14.01.2022, 17.22 Uhr