Toggenburg Ruhe und Sicherheit für Patienten und Angehörige: Warum Palliative Care im Toggenburg nicht mehr wegzudenken ist Die letzten Phasen im Leben eines unheilbar oder chronisch kranken Menschen bieten Möglichkeiten für Betreuung und Begleitung. Diese sind unter dem Titel Palliative Care zusammengefasst. Ein Forum im Toggenburg bündelt die bestehenden Angebote und stellt den Austausch sowie die Weiterbildung sicher. Sabine Camedda 26.08.2021, 14.00 Uhr

Der Schwerpunkt der Palliative Care liegt in der Zeit, in der die Heilung nicht mehr als möglich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt.

Seit vielen Jahren arbeitet die Frau bei der Spitex in der Krankenpflege und betreut da schwerkranke und sterbende Menschen. «Es ist eine sehr schöne Arbeit», zieht die Pflegefachfrau, die ihre Spitexorganisation beim Palliativ Forum Toggenburg vertritt, Bilanz. Sie schätze die Gespräche in dieser Gruppe.

«Sie tragen Früchte, die wiederum unseren Klientinnen und Klienten zugutekommen.»

Vor bald einmal zehn Jahren haben sich verschiedene Organisationen wie Spitex und Senioren- und Pflegeheime, aber auch Hausärztinnen und Hausärzte, Seelsorger, Sozialdienste sowie die Hospizgruppe zusammengetan, um die regionalen Angebote zu bündeln und die Kräfte zu vereinen. Bei einem Treffen habe sich herausgestellt, dass das Bedürfnis nach Palliative Care im Toggenburg vorhanden sei. Daraus ist das Forum entstanden.

Der Bund habe damals die Strategie zum Thema Palliative Care vorgegeben und den Gemeinden den entsprechenden politischen Auftrag erteilt, erzählt Monika Rutz. Sie war bis vor kurzem Leiterin des Pflegedienstes der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel und ist noch immer im Palliative Forum Toggenburg aktiv. Im Toggenburg erledige das Forum diesen Auftrag. Finanziert wird das durch einen jährlichen Beitrag der Gemeinden, der sich nach der Einwohnerzahl richtet, sowie durch Spenden.

Die Aktivitäten, vorab der persönliche Austausch innerhalb des Forums und die Weiterbildung, haben in den vergangenen gut eineinhalb Jahren coronabedingt nicht stattgefunden. Dennoch sei die Palliativarbeit wichtig geblieben. Und diese, betont Monika Rutz, betrifft nicht nur die Patientinnen und Patienten in der finalen Lebensphase.

«Palliativ Care richtet sich an Menschen, die unheilbar und/oder chronisch erkrankt sind, und auch an deren Umfeld.»

Dabei komme der vorausschauenden Planung eine hohe Wichtigkeit zu. «Es ist einfacher und bringt für alle Beteiligten mehr Ruhe, wenn gewisse Abmachungen frühzeitig getroffen werden», sagt Monika Rutz.

Umfassende Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen

Ein Instrument, das im Rahmen des Palliativ Forums Toggenburg entwickelt und bereits in mehreren Heimen und bei der Spitex angewandt wird, beinhaltet Handlungsempfehlungen. Monika Rutz erklärt: «Darin wird an alles gedacht und gibt für alle ein sicheres Gefühl. Sowohl für die Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen als auch für das Pflegepersonal.»

Konkret wird dabei mit den Personen, die palliativ betreut werden, ein Dossier erstellt. Darin werden nicht nur medizinische und pflegerische Massnahmen, sondern auch psychologische, soziale und spirituelle Punkte festgehalten. Monika Rutz erklärt dies an einem Beispiel: In diesen Handlungsempfehlungen sei beispielsweise festgeschrieben, ob eine Person in der letzten Lebensphase besondere Musik hören möchte oder ob der Besuch eines Seelsorgers gewünscht sei. Ebenfalls ist darin aufgeführt, welche Medikamente verabreicht werden müssen, um vielleicht Schmerzen zu lindern. Sollte diese sogenannte End-of-Life-Phase beginnen, kann sich das Pflegepersonal nach den Handlungsempfehlungen richten und muss nicht noch Fragen stellen oder ein Rezept für die Medikamente besorgen.

Monika Rutz räumt ein, dass diese Handlungsempfehlungen zu Beginn ungewohnt und mit einem Mehraufwand verbunden waren. «Inzwischen sind wir aber überzeugt, dass diese einen unschätzbaren Wert aufweisen, der diesen Mehraufwand mehr als wettmacht.»

Palliative Care Der Begriff Palliative Care stammt aus der Medizin. Er geht auf das lateinische Wort Pallium zurück, was einem mantelartigen Umhang entspricht. Unter Palliative Care versteht man alle Massnahmen, die das Leiden eines unheilbar kranken Menschen lindern und ihm so eine bestmögliche Lebensqualität bis zum Ende bieten soll. Palliative Care richtet sich an Menschen mit einer unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronischen Krankheit. Der Schwerpunkt liegt in der Zeit, in der die Heilung nicht mehr als möglich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt. Es wird angestrebt, den Patientinnen und Patienten eine ihrer Situation angepasste optimale Lebensqualität zu bieten und die nahestehenden Bezugspersonen angemessen zu unterstützen. Palliative Care schliesst medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung mit ein. (pd/sas) www.palliative.ch

Austausch für Fachpersonen, Betroffene und Angehörige

In ihrer langjährigen Tätigkeit im Alters- und Pflegeheim Wier in Ebnat-Kappel hat Monika Rutz viele Menschen an ihrem Lebensende begleitet. «Die Frage, wie wir helfen können, damit das Leben auch in Krankheit und Sterben liebenswert bleibt, hat uns täglich beschäftigt und dazu beigetragen, dass wir immer weiter gelernt haben.» Aus diesem Grund sei der Austausch, den das Palliative Forum Toggenburg bietet, wichtig und wertvoll.

Für Fachpersonen gibt es innerhalb der Gruppe Möglichkeiten, um sich auszutauschen. Angedacht ist weiter, dass es in der Region ein Trauercafé für Angehörige geben soll. Ausserdem möchte das Forum wieder zusammen mit dem Kino Passerelle in Wattwil besondere Themenabende anbieten. Dabei soll ein passender Film gezeigt und anschliessend bei einem Podiumsgespräch besprochen werden. Diese Anlässe seien in der Vergangenheit gut besucht worden, sagt Monika Rutz.

Monika Rutz ist es wichtig, das Palliative Forum Toggenburg wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, damit Betroffene und deren Angehörigen das Angebot kennen und je nach Bedürfnis nützen können. Denn es richte sich eben nicht erst an Menschen in der End-of-Life-Phase.

«Palliative Arbeit heisst nicht, nichts zu machen».

Im Gegenteil, wie Monika Rutz betont. «Palliative Care heisst, alles zu unternehmen, damit für den Betroffenen und sein Umfeld das Beste in der Situation gemacht wird.»