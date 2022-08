Rettungssanitäterin aus Mosnang erzählt von ihrer Arbeit

Toggenburg Rettungssanitäterin über ihre Arbeit und den Umgang mit tragischen Unfällen: «Wir sind dann voll gefordert mit erster Hilfeleistung, das lenkt ein wenig ab» Für die Rettungssanität ist kein Arbeitstag wie der andere. Da ein Verkehrsunfall, dort ein Brandgeschehen; der Alarm kann zu jeder Tageszeit losgehen. Die Toggenburgerin Judith Näf übt ihren Beruf gerne aus. Sorge bereitet ihr, dass den Leuten das Leben zum Teil endlos erscheine. Ruedi Roth 24.08.2022, 17.00 Uhr

Judith Näf bei einem Einsatz als Rettungssanitäterin. Bild: PD

Der Interviewtermin mit Judith Näf ist vormittags um halb zehn. Dass sie in der vorangegangenen Nacht Rettungsdienst hatte, sieht man ihr nicht an. Eine freundliche Ausstrahlung ist ihr eigen. «Der Dienst war nicht ausserordentlich streng. Aber geschlafen habe ich wenig», erzählt die junge Frau und lacht.

Positiv aufzutreten, passt zum Beruf von Judith Näf. So entstehe meist eine leichte Beruhigung der vorhandenen Szenerie und das Miteinanderreden am Einsatzort geschehe dadurch verständlicher.

Mit Menschen zu tun haben

Auf dem Bergbauernhof Wald in Hemberg wuchs Judith Näf auf. Mit ihren Eltern und den drei Geschwistern pflegt sie familiäre Freundschaften. «Als Kind tanzte ich zwar etwas aus der Reihe. Mein Interesse war anders gepolt als bei den Mitschülern.» Die Schule selbst bereitete ihr keine Mühe.

Judith Näf stellte sich vor, Grafikerin zu werden. Kreatives Gestalten machte sie schon damals gerne. Rechtzeitig erkannte sie, dass dieser Beruf meistens am Computer stattfindet. Sie wollte aber mehr mit Leuten zu tun haben. Arztgehilfin schien ihr passend. Die Lehre absolvierte sie bei Doktor Güntert, einem Lungenspezialisten, in Wattwil. Dieser unterstützte Judith Näf wohlwollend und liess sie ab und zu im Spital Wattwil ihren Horizont erweitern.

Judith Näf in ihrer Wohnung in Mosnang, bald zieht sie aber nach Hemberg um. Bild: Ruedi Roth

An verschiedenen Orten war die junge Frau nach der Lehre tätig. Richtig gefallen tat ihr der Beruf Arztgehilfin aber nicht. Judith Näf wünschte sich mehr Verantwortung. Die in den Praxen ab und zu erscheinende Rettungssanität machte ihr Eindruck. Judith Näf sagt:

«Diese gab mir schliesslich den endgültigen Antrieb, eine zusätzliche Lehre in einem damals noch stark männerdominanten Beruf zu absolvieren.»

Rasch erkennen und handeln

Drei Jahre Berufsbildung folgten. Ein Drittel davon bildete der Schulbesuch in Zürich. Zwei Drittel fanden in der Praxis als Rettungssanitäterin in Ausbildung statt. Jetzt war Judith Näf angekommen. Die Tätigkeiten sprachen sie sofort an. Das Erkennen von Ernstfällen, das rasche Einleiten von ersten Massnahmen und das verständliche Sprechen mit den Beteiligten. Diese Arbeitsschritte passten Judith Näf.

Nach dem erfolgreich bestandenen Lehrabschluss begann die 25-Jährige ihre Arbeit in den Regionen Toggenburg und Fürstenland. Eine Arbeitsschicht dauert zwölf Stunden, Beginn ist jeweils um sieben Uhr.

Der Einsatzplan für die Rettungssanität ist immer drei Monate im Voraus geplant. Tages- und Nachtdienst wechseln sich ab. Durchschnittlich zweimal pro Monat ist Wochenenddienst angesagt. «Meistens läuft viel. So erhält man rasch eine gewisse Routine in diesem Beruf. Aber es gibt immer wieder Überraschungen», sagt Judith Näf.

Judith Näf ist in ihrer Freizeit sehr aktiv. Bild: Ruedi Roth

Zuhören ist wichtig

Wenn die Rettungssanität ausrückt, geht sie immer vom schlimmsten Fall aus. So sei man auch gewappnet, wenn es dann tatsächlich akut um Menschenleben gehe. Im Notruffahrzeug 144 sind jeweils zwei Personen anwesend, davon ist mindestens eine ausgebildete Rettungssanitäterin.

«Es kam schon vor, dass wir bei einem Brandfall vor der Feuerwehr an Ort eintrafen. Dann müssen wir rasch erkennen, wo wir am ehesten gebraucht werden.»

Für Judith Näf ist ruhiges Zuhören in einem Einsatz mindestens so wichtig wie das Reden. Kommunikation sei auch in der Ausbildung ein wesentliches Unterrichtsfach.

Die meisten Einsätze sind für ältere Leute

Das Wissen der Rettungssanität ist umfassend. Dazu gehören auch regelmässige Weiterbildungen. «Wenn kein Einsatz im Gange ist, dann steht das Instandhalten von Apotheke und Hilfsmittel an. Ist dies geschehen, repetiere ich das Gelernte in den Fachbüchern.» Nur so könne man bei überraschenden Fällen mit Sicherheit und Ruhe arbeiten.

Als Ausgleich geht Judith Näf gerne wandern. Bild: PD

Nein, jene ausgesprochen seltene Massnahme wie einen Luftröhrenschnitt habe sie noch nie praktizieren müssen. Aber dies könne jederzeit der Fall sein. Oft sind die Rettungsfahrzeuge unterwegs, um Kranke zu verlegen. Dann sind die ausgebildeten Rettungssanitäter mit höherer Fachschule nicht immer dabei.

Viele Einsätze hätten sie bei älteren Menschen. Knochenbrüche und Herzprobleme seien die häufigsten Auslöser. Die sich ständig weiter entwickelnde Medizin ermögliche es, auch bei im Alter fortgeschrittenen Leuten komplizierte Herzoperationen vorzunehmen. Dies ergebe für den Rettungsdienst aber eine Zunahme von Einsätzen bezüglich Herzbeschwerden.

Erlebnisse verarbeiten, braucht Zeit

Ab und zu kommt es vor, dass die Rettungssanität zu schlimmen Unfällen gerufen wird. Judith Näf sagt:

«Natürlich nimmt man diese tragischen Unglücke wahr. Aber wir sind dann voll gefordert mit erster Hilfeleistung. Das lenkt ein wenig ab.»

Die Rettungssanität kann nach einem beruflichen Vorkommnis psychisch unter Anspannung leiden. Um dies zu lindern, steht ihr eine Hilfegruppe zur Verfügung. Judith Näf geht nach der Arbeit möglichst oft ins Freie. Das Abschalten von anspruchsvollen Einsätzen gelingt ihr am besten beim Wandern in der Natur.

Ein gewisses Selbstbewusstsein sei schon nötig in diesem Beruf. Dann begebe man sich nach einem Einsatz auch in die Eigenkritik. War die Entscheidung richtig? Haben wir das Bestmögliche herausgeholt? Dies frage sie sich, wenn möglich, während der Einsatzstunden. Denn es sei für diesen Beruf massgebend: da die Arbeit, dort die Freizeit.

Oder sie macht Yoga zur Entspannung. Bild: PD

Zurück ins Heimatdorf

Judith Näf beschäftigt sich in ihrer Freizeit vielschichtig. Velofahren, backen, tanzen, Yoga erteilen und künstlerische Kreativität ausleben sind einige ihrer Hobbys. Die junge Frau achtet darauf, dass ihr nie langweilig wird.

«Da gehört auch das Lesen von Unterhaltungsliteratur dazu. Oder einmal geniessend nichts tun.»

Manchmal komme es vor, dass sie ihrem Bruder beim Heuen auf dem Elternhof behilflich sei. Judith Näf wohnt momentan in Mosnang. Sie freut sich aber auf ihren baldigen Umzug nach Hemberg. Die Rückkehr ins Dorf ihrer Jugendzeit bringe ihr ein Mehr an Bodenständigkeit.

Die Zukunft ist offen

Vor zehn Jahren begann Judith Näfs Karriere als Rettungssanitäterin. Es ist ihr Traumberuf. «Es kam aber trotzdem so weit, dass ich einmal eine berufliche Pause einlegen musste.» Damals begab sie sich auf ausgedehnte Reisen. Nach einigen Abstechern ins Berner Oberland als Rettungssanitäterin trat sie wieder ihre Stelle im Raum Toggenburg/Fürstenland an.

Judith Näf hat sich inzwischen weitergebildet zur Lehrerin für Rettungssanität. Sie weiss, dass irgendwann eine berufliche Veränderung ansteht. Nach sieben Jahren Rettungssanität erfolge durchschnittlich ein Berufswechsel. Bei Judith Näf sind es schon mehr. Und es gefällt ihr immer noch gut.