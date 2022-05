Privatschule kauft das ehemalige Schulhaus Ennetbühl

Toggenburg Kostenpunkt 438’000 Franken: Privatschule kauft ehemaliges Schulhaus Ennetbühl Ab Mitte August wird der Verein Freie Schule Toggenburg im Schulhaus Ennetbühl eine alternative Art von Unterricht anbieten. Und einen neuen Spielplatz für die ganze Gemeinde bauen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Das Gebäude ist in einem guten Zustand, sodass keine Umbauarbeiten nötig sind. Bild: PD

Ennetbühl hat wieder eine Schule. Wieder, weil es bis 2015 bereits eine gab, am Oberdorf 895. Sie wurde geschlossen, in der Gegend gab es schlichtweg zu wenig Kinder, die für eine der Primarschulklassen in Frage kamen. Die neue Schule hingegen ist keine gewöhnliche, wenngleich sie im selben Gebäude unterkommt.

438'000 Franken für die Liegenschaft

Die Ennetschuel, wie sie heisst, ist eine Privatschule, im Übrigen eine von rund 30 im Kanton St.Gallen. Betrieben wird sie vom Verein Freie Schule Toggenburg. Dieser kauft die Liegenschaft, die nach wie vor eine Wohnung beherbergt und in den vergangenen Jahren immer wieder für verschiedenste Zwecke gemietet wurde, von der Gemeinde Nesslau ab. Kostenpunkt: 438'000 Franken. Der Verein kann die Summe dank mehrerer Privatdarlehen stemmen.

Die Gemeinde schreibt im gestrigen Mitteilungsblatt, dass sie sich zweierlei zusichern lässt: zum einen die Nutzung des sich auf dem Areal befindlichen und demnächst neu gebauten Spielplatzes, und zum anderen ein Rückkaufsrecht, sollte der Schule dereinst die Bewilligung entzogen werden. Diese hat sie vom Bildungsdepartement des Kantons provisorisch erhalten und ist zunächst bis Sommer 2024 gültig. Es ist das übliche Prozedere.

Dann, 2024, soll der neue Spielplatz längst stehen. «Ziel ist es, dass er dieses Jahr zum Schulstart am 15. August fertiggestellt ist», sagt Binja Betschart, die sich um die Administration der Privatschule kümmert. Zusammen mit der Gemeinde skizziert der Verein gerade, wie der neue Spielplatz aussehen soll. Der alte wird gänzlich abgerissen.

Bauarbeiten innerhalb des Gebäudes sind dagegen nicht notwendig. Betschart sagt: «Das Gebäude ist in einem guten Zustand.» Überdies sei darin ja bereits eine Schule gewesen, das vereinfache vieles, weshalb man bereits beim Einrichten sei.

Unterrichtsstil im Trend, aber umstritten

Gewiss, da war bereits eine Schule drin. Nur bietet die neue eine etwas andere Art von Unterricht an als noch immer üblich. So gibt es keine Klassenzimmer, dafür sogenannte «Lernecken», wie Betschart sagt. Auch würden sich die Lehrpersonen zurückhalten und nur eingreifen, wenn die Kinder danach verlangen.

Dieser Unterrichtsstil ist im Trend, gleichzeitig aber umstritten. Befürworter halten ihn für zeitgemäss, weil er das Individuum in den Mittelpunkt stellt und an deren aufrichtige Motivation appelliert. Andere sagen, Kinder würden Strukturen benötigen, Rituale, ausserdem sei es wichtig, dass sie sich ihrer eigenen Stärken und Schwächen bewusst seien, dafür brauche es Vergleiche. Solche gibt es aber kaum. Auf der Website der Schule steht geschrieben:

«Es gibt keine Hausaufgaben, keine Bewertungen und keine Leistungsvergleiche. Die Kinder bewegen sich frei und altersdurchmischt.»

So oder so: Für die Ennetschuel greifen die Eltern vergleichsweise tief in die Taschen, wenngleich sich der Monatsbeitrag für ein Kind auch am Einkommen der Familie orientiert. Gleichwohl beträgt der Sockelbeitrag für ein Kind mindestens 1300 Franken pro Monat.

Bis jetzt sind gemäss Betschart 15 Kinder vorangemeldet, von denen die ältesten Jahrgang 2014 haben, im Grunde also Zweitklässler sind. Ältere Kinder werden zunächst nicht berücksichtigt, wie der Homepage zu entnehmen ist. Die Ennetschuel will die Kinder, die in diesem Sommer anfangen, ins Teenageralter hineinwachsen lassen. Das sollen sie zusammen mit dem Pädagogenteam machen, das bereits vollständig ist.

