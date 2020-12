Toggenburg Pläne fürs Spital in Wattwil: Wie die Liegenschaft auch in Zukunft die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung gewährleisten soll 2023 ist das Spital Wattwil, wie es heute ist, endgültig Geschichte. Nun zeigt sich, wie das Gebäude in Zukunft genutzt werden soll: als Gesundheits-, Notfall- und Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege mit Arztpraxen, einem Notfall und vielem mehr. Sabine Camedda 14.12.2020, 05.00 Uhr

Auch wenn das Spital Wattwil 2023 als solches schliesst: Die Gesundheitsversorgung im Toggenburg soll in guter Qualität beibehalten werden. Bild: Mareycke Frehner

Die Politiker in St.Gallen haben die Weichen gestellt: Das Spital in Wattwil ist ab 2023 Geschichte. Daran ändere auch ein allfälliges Referendum nichts mehr, hält Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau, fest. Man müsse nun vorwärts schauen und die bestmögliche Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung bereitstellen.

Ein Interessent, um der Liegenschaft Leben einzuhauchen, ist die solothurnische Firma Solviva. Sie plant in Wattwil ein Gesundheits-, Notfall- und Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege (GNP). Was das genau heisst und wie diese mit dem bestehenden Angebot der Spitalregion Fürstenland Toggenburg und den niedergelassenen Ärzten verbunden werden kann, führten mehrere Referenten am Freitag vor den Toggenburger Gemeindepräsidenten und Vertretern der Region Toggenburg aus.

Das soll bis zur Eröffnung passieren

Bis Ende Januar 2021 Die Gemeindepräsidenten des Toggenburgs und Vertreter der Region Toggenburg haben ihre Unterstützung zum Projekt am Freitag einstimmig bekundet. Bis Ende Januar sollen sich auch die Standortgemeinde Wattwil sowie die der Toggenburger Ärzteverein äussern.

Bis Ende März 2021 Bis zu diesem Zeitpunkt wird eine Detailkonzeption erwartet. Die Solviva wird zusammen mit der Spitalregion Fürstenland Toggenburg und der Psychiatrie SG Nord (PSGN) sowie schon bekannten weiteren Partnern ihre Leistungen darlegen.

2. Quartal 2021 In dieser Zeit sollen die verschiedenen Partner die personellen und räumlichen Ressourcen im Detail planen. Zudem werden weitere Leidstungsträger gesucht.

Sommer 2021 Ein Bauprojekt, für die zukünftige Nutzung der Liegenschaft soll eingereicht werden.

Sommer 2022 Nach erfolgter Ausführungsplanung und den Ausschreibungen kann der Baustart in den Altbautrakten erfolgen.

4. Quartal 2023 Das stationäre Angebot wird von Wattwil nach Wil verlegt. Damit endet die Geschichte des Spitals in der heutigen Form. Danach beginnt der Umbau des Neubautrakts mit Anpassungen an künftige Anforderungen. Bis Mitte 2024 Das Gesundheits-, Notfall- und Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege (GNP) in Wattwil wird eröffnet.

Anwesend war ebenfalls Regierungspräsident Bruno Damann, Vorsteher des kantonalen Gesundheitsdepartements. Er habe Gespräche geführt mit dem Wattwiler Gemeindepräsidenten, Alois Gunzenreiner, und mit Toggenburger Ärzten. Ein Ziel sei gewesen, herauszufinden, in welche Richtung man gehen solle und welche Bedürfnisse da seien. Jetzt sei man am Abklären, was man bezüglich der Gesundheitsversorgung bieten könne und was sinnvoll sei. «Wir sind auf dem Weg, etwas Gutes zu machen», zeigte sich Bruno Damann zuversichtlich.

Langzeitpflege, aber kein Pflegeheim im klassischen Sinn

Angedacht ist, dass der Kanton St.Gallen die Liegenschaft der Solviva verkauft. Diese möchte ein GNP aufbauen. Herzstück sind Betten für Spezialpflege, ein Segment, das gemäss Ulrich Kläy von der Solviva sehr gefragt ist. Unter Spezialpflege verstehe man eine Pflege und Betreuung, die auf die spezifische Betreuung von Langzeitpatienten zugeschnitten ist.

Ulrich Kläy betonte, dass bei diesen Personen keine Verbesserung ihrer Situation durch Therapien mehr erzielt werde. Als mögliche Patienten sieht er beispielsweise Menschen mit einer Para- oder Tetraplegie oder einer Muskelerkrankung, die auf geschultes Pflegepersonal und eine angepasste Pflegeumgebung angewiesen sind. Auch Personen mit psychischen Grunderkrankungen könnten in diese Einrichtung kommen.

Ein weiteres Feld wäre eine ergänzende Spezialpflege zu Pflegeheimen, beispielsweise für Personen, die verhaltensbezogene und/oder psychische Störungen aufweisen. «Wir sind aber keine Konkurrenz zu bestehenden Pflegeeinrichtungen», betonte Ulrich Kläy.

Neu möchte die Solviva sogenannte 24h-Drehtürbetten anbieten. Darin können kurzfristig Personen in Notsituationen unterkommen. Beispielsweise eine alte Person, die zu Hause von ihrem Partner gepflegt wurde, der aber kurzfristig dafür ausfällt. «Bis eine Lösung gefunden ist, kann diese Person zu uns kommen.» Zudem gibt es Pas­serellebetten als Übergangslösung für Personen nach einem Spitalaufenthalt.

Gesundheitsangebot soll weiter ausgebaut werden

Die stationären Betten für diese Personen sind aber nur ein Teil des GNP. Ergänzt werden soll es mit medizinischen Angeboten, die zum Teil bereits jetzt im Spital angesiedelt sind und die von der SRFT und den niedergelassenen Ärzten weitergeführt werden.

Ulrich Kläy denkt da nicht nur an den Notfall, sondern an ein ambulantes Angebot mit Spezialsprechstunden, wie es sie heute bereits gibt. Die SRFT habe die Bereitschaft signalisiert, das bisherige Leistungsangebot weiterzuführen. So sollen auch im Toggenburg wohnortnah ärztliche Voruntersuchungen möglich sein. Auch die Physiotherapie und die Ergotherapie sollen weitergeführt werden. Daneben sucht die Solviva weitere Partner, um das Angebot noch breiter zu machen.

Gesundheitsversorgung soll auf diesem Weg gesichert sein

Die Toggenburger Gemeindepräsidenten und die Vertreter der Region unterstützen den Weg, die Gesundheitsversorgung in der Region durch die Solviva und ihre Partner zu sichern. Das sei eine gute Lösung für die Bevölkerung, sind sie überzeugt. Einer meinte zuversichtlich: «Wenn es in Wattwil gelungen ist, aus der Kanti einen Campus zu machen, dann gelingt es auch, das Spital in ein GNP zu überführen.»