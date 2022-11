TOGGENBURG Parkieren bei Otto's in Wattwil: Warum das Erheben von Gebühren doch rechtmässig ist In den vergangenen Wochen hat für Unklarheiten gesorgt, ob das Eintreiben von Gebühren auf den Parkplätzen von Otto's erlaubt ist. Das Unternehmen erklärt, warum dies möglich ist – und in welchen Fällen Geld eingefordert wird. Simon Dudle 28.11.2022, 05.00 Uhr

Diese Tafel weist darauf hin, dass Falschparkern Ungemach droht. Bild: Simon Dudle

Seit die neue Wattwiler Rietwishalle im September eröffnet wurde, wird es zuweilen eng. Und zwar bei den Parkplätzen in unmittelbarer Nähe. Gleich mehrere grössere Detailhändler sind Nachbarn und ziehen Kundschaft an. In den vergangenen Wochen hat für Diskussionen gesorgt, ob es erlaubt ist, dass Otto's Gebühren eintreibt bei Autolenkern, die zwar einen Otto's Parkplatz benützen, aber nicht mit dem Zweck, Otto's zu besuchen.

Fakt ist, dass Otto's eine Gebühr von 40 Franken in Rechnung stellt. Und zwar genau bei jenen Personen, die nicht die Otto's-Filiale besuchen und das eigene Auto somit auch nicht bei einer eigens dafür aufgestellten Parkuhr registrieren. Otto's hält fest:

«Dabei handelt es sich nicht um eine Busse, sondern um eine Entschädigung für die im Zusammenhang mit der Überwachung der Parkplätze entstandenen Unkosten. Otto’s geht rechtmässig vor.»

Gebühr laut Bundesgericht erlaubt

Hintergrund ist der folgende: Im Herbst des Jahres 2006 hat die Gemeinde Wattwil für das betreffende Grundstück ein Parkierverbot erlassen. Dieses ist nach wie vor gültig. Somit dürfen die Parkplätze überwacht werden. Eine entsprechende Tafel bei der Zufahrt zu den Parkplätzen weist darauf hin. «Da Otto's sich auf das amtliche Parkverbot stützen kann, dürften wir Personen, welche die Otto's Filiale nicht besuchen, aber dennoch dort parkieren, bei der Polizei mittels Strafanzeige anzeigen. Wir verzichten jedoch in der Regel in einem ersten Schritt auf eine Anzeige», so das Unternehmen. Stattdessen wird die beschriebene Gebühr von 40 Franken in Rechnung gestellt.

Diese Parkplätze darf nur benutzen, wer auch bei Otto's einkaufen geht. Bild: Beat Lanzendorfer

Für die Falschparkierer gibt es dann zwei Möglichkeiten: Entweder zahlen sie die Gebühr. Oder es kommt zur Anzeige. Laut Otto's hätte das als Konsequenz zur Folge, die eigentliche Busse und eine Umtriebsentschädigung berappen zu müssen. «Dem Falschparkierer drohen bei einer Anzeige letztlich um ein mehrfaches höhere Kosten. Darum machen wir in einem ersten Schritt eine Entschädigung von 40 Franken geltend», begründet Otto's. Das Vorgehen von Otto's wurde vom Bundesgericht in anderer Streitsache im Jahr 2004 für rechtens befunden. Otto's ergänzt: «Die Erhebung einer solchen Gebühr wäre gemäss Bundesgericht sogar dann zulässig, wenn kein amtliches Parkverbot verfügt worden wäre.»

Wann Otto's aktiv wird

Gegenüber früherer Berichterstattung in dieser Zeitung stellt Otto's klar: «Personen, welche die Parkplätze unserer Filiale in Wattwil nutzen, um bei Otto's einzukaufen, nutzen die Parkplätze zurecht. Otto's geht nur gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten.»