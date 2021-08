Wasserrohrbruch in Nesslau leert alle Reservoirs

Toggenburg Nesslau während mehrerer Stunden ohne Wasser: Rohrbruch leert alle vier Reservoirs – Gemeinde richtet Notprovisorium Kurz vor Mittag gab es in Nesslau einen Wasserrohrbruch an einer äusserst ungünstigen Stelle. Der ganze Ort war ohne Wasser. Bis am Abend konnten bis auf ein paar höher gelegene Liegenschaften aber alle Einwohner wieder mit Wasser versorgt werden. Larissa Flammer 30.08.2021, 19.00 Uhr

Während einiger Stunden mussten die Nesslauer ohne Wasser auskommen.

Symbolbild

«Ganz Nesslau hat aktuell kein Wasser», beschreibt ein Leser die Situation, wie sie sich um die Mittagszeit präsentiert habe. Herbert Louis, Verantwortlicher für die Wasserversorgung in der Gemeinde, bestätigt den Vorfall am Abend auf Anfrage. Kurz vor Mittag sei eine Leitung gebrochen, und «zwar an einem ganz dummen Ort». Es sei in der Nähe der Luteren passiert, wodurch man das auslaufende Wasser nicht gesehen habe. Es sei direkt im Fluss verschwunden. Louis sagt: