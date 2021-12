TOGGENBURG Nach juristischem Hickhack in Brunnadern: Jetzt wird in Bütschwil für die neue Produktionshalle der Bäckerei Kuhn gebaggert Schon seit Jahren braucht Kuhn Back und Gastro einen neuen Produktionsbetrieb. Nachdem sich Pläne in der Heimatgemeinde Brunnadern und erst auch in Bütschwil zerschlugen, ging es nun doch in Bütschwil schnell. Am Dienstagnachmittag fuhren die Bagger auf. Simon Dudle 14.12.2021, 19.00 Uhr

Baggern statt backen: Inhaber Richard Kuhn packt beim ersten Spatenstich der neuen Produktionshalle mit an. Bild: Simon Dudle

Zuerst hatte es einige Wolken am Himmel, dann kam die Sonne. Das Wetter beim Spatenstich am Dienstagnachmittag in Bütschwil passte gut zur Geschichte der neuen Produktionshalle der Bäckereikette Kuhn. Seit 1888 ist das mittlerweile in fünfter Generation geführte Familienunternehmen in Brunnadern ansässig und wäre gerne geblieben. Jedoch zerschlugen sich die Pläne einer neuen Produktionshalle, weil sich Anwohner gewehrt und vor Gericht teilweise rechtbekommen hatten.

Nach diesem juristischen Hickhack entschied sich Inhaber Richard Kuh im Januar dieses Jahres, nach einem neuen Standort Ausschau zu halten. Es gab mehrere Optionen, unter anderem auch in Herisau. Das Rennen machte aber das Lerchenfeld in Lütisburg Station, welches zur politischen Gemeinde Bütschwil gehört. Es handelt sich um ein wirtschaftliches Schwerpunktgebiet, welches für Kuhn nicht neu war. Schon 2016 gab es Pläne, im Lerchenfeld zu bauen. Der Firmeninhaber sagt:

«Es war damals ein umfangreicheres Projekt, welches einen Laden und ein Café beinhaltet hätte. Das wäre schwierig zu realisieren gewesen, auch von den Kosten her.»

Hier im Gebiet Lerchenfeld wird bis Ende 2022 die neue Produktionshalle von Kuhn Back und Gastro errichtet. Bild: Simon Dudle

Geschwindigkeit sprach für Bütschwil

Fünf Jahre später wird also doch in der Gemeinde Bütschwil für Kuhn Back und Gastro gebaggert. Binnen etwas mehr als eines Jahres entsteht eine Halle. Im Erdgeschoss wird produziert und gelagert, im Obergeschoss in Büros gearbeitet. Rund 9,5 Millionen Franken lässt sich das Unternehmen das neue Gebäude kosten. Bis und mit Weihnachten 2022 wird weiterhin in Brunnadern produziert, im Frühjahr 2023 erfolgt der nahtlose Übergang vom Necker- ins Thurtal. Rund 40 Mitarbeitende werden am neuen Standort in Bütschwil beschäftigt. Der Laden und das Café in Brunnadern bleiben auch nach dem Wegzug der Produktion bestehen.

Doch was hat denn nun den Ausschlag für Bütschwil gegeben? Richard Kuhn nennt die Verbundenheit mit dem Toggenburg und die gute Verkehrsanbindung als Gründe. In kurzer Zeit ist man in Wil auf der Autobahn oder über dem Ricken, wo das Unternehmen in Rapperswil und Horgen Filialen betreibt. Kuhn nennt aber auch den Aspekt «Geschwindigkeit». Tatsächlich ist es innerhalb dieses Jahres gelungen, das Projekt zum Fliegen zu bringen und die erste Schaufel in den Boden zu setzen.

Im Lerchenfeld geht es vorwärts

Richard Kuhn in ungewohnter Umgebung. Bild: Simon Dudle

Dank der neuen Produktionshalle soll der Expansionskurs des Unternehmens fortgesetzt werden. Aktuell werden zwölf Filialen zwischen St.Gallen und dem Zürichsee betrieben. Weitere sollen dazukommen, wobei Kuhn vor allem den Raum Zürich im Auge hat. Er sagt:

«Eine neue Filiale pro Jahr wäre schön, um kontinuierlich zu wachsen. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass das Leben nicht immer das bringt, was geplant ist.»

Auch wenn es Richard Kuhn nicht ausspricht, so ist damit auch das nur vierjährige Gastspiel an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil gemeint, welches 2018 aus betriebswirtschaftlichen Gründen wieder beendet werden musste.

Mit Baubeginn von Kuhn Back und Gastro ist auch ein nächster Schritt im Lerchenfeld getan. Zu Beginn verlief die Überbauung dieses Wirtschaftsgebietes harzig. Doch nun kommt immer mehr Bewegung hinein. So sind laut Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, die Erschliessungsarbeiten teilweise schon weit fortgeschritten. Bereits bekannt ist, dass die Bazenheider Altmetall-Firma Stöcklin ebenfalls im Lerchenfeld ansiedeln wird. Mit einer weiteren Firma sei die Verkäuferin (Grob Kies AG) in Gesprächen weit fortgeschritten. Auch für den westlichen Teil des Gebietes sind laut Brändle Interessenten vorhanden. Er sagt:

«Solche Planungen brauchen Zeit. Es zieht nun aber an.»