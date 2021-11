Vollbrand in Wattwil: Drei Katzen werden immer noch vermisst

Toggenburg Nach Brand bei Wattwil: Drei Katzen werden immer noch vermisst Am Freitag brannte ein Haus in Hummelwald ob Wattwil direkt an der Rickenstrasse. Dabei kam ein Hund ums Leben. Am Tag des Brandes wurden noch mehrere Katzen vermisst. Nach wie vor sind nicht alle wieder aufgetaucht. Weiter unklar ist die Brandursache. Lia Allenspach 29.11.2021, 16.04 Uhr

Am Freitagmittag kam es zu einem Brand an der Rickenstrasse in Wattwil. Bild: Kapo

Als die 65 Feuerwehrleute am Freitagmittag das Haus an der Rickenstrasse erreichten, steckte dieses bereits in Vollbrand. Der Notruf ging kurz vor 12 Uhr ein. Der Feuerwehreinsatz dauerte den ganzen Nachmittag über. Die Hauptstrasse zwischen Wattwil und Ricken musste gesperrt werden. Der Brand verursachte am Haus einen Schaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Alle drei Wohnungen des Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Deshalb wurden die ehemaligen Bewohnenden in einer Ersatzunterkunft untergebracht.

Als das Feuer ausbrach, befand sich eine 58-jährige Frau in der Wohnung. Sie konnte sich aber retten und ist unverletzt geblieben. Sonst waren zur Zeit des Brandes keine Menschen im Haus. In der zweiten Wohnung waren zwei Hunde. Einer der beiden kam in den Flammen ums Leben, der andere konnte gerettet werden.

Katzen flüchteten durchs Fenster

In der dritten Wohnung waren fünf Katzen. Sie wurden während den Löscharbeiten vermisst. Florian Schneider von der Kantonspolizei St.Gallen teilt am Montag auf Anfrage mit, dass mittlerweile zwei Katzen wieder aufgetaucht sind. Verbrannt sei wahrscheinlich keine. Schneider sagt:

«Wir gehen davon aus, dass alle Katzen das Haus durch ein offen gelassenes Fenster verlassen konnten».

Trotzdem sind drei der fünf Katzen nach wie vor unauffindbar.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, kann die Kantonspolizei auch drei Tage danach noch nicht sagen. «Die Brandursache ist noch Gegenstand laufender Abklärungen», sagt Florian Schneider.