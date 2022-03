Trudy und Ernst Wagner aus Wattwil: seit 70 Jahren verheiratet

TOGGENBURG Nach 70 Jahren immer noch glücklich verliebt: Ein Wattwiler Ehepaar feiert seine Platinhochzeit Trudy und Ernst Wagner-Langenegger aus Wattwil sind auf den Tag genau seit sieben Jahrzehnten verheiratet. Die beiden über 90-Jährigen stehen noch immer aktiv im Leben und sind gerne mit dem Velo unterwegs. Lia Allenspach 01.03.2022, 05.00 Uhr

Das Ehepaar Wagner-Langenegger geniesst die gemeinsame Zeit. Bild: Angela Wagner

70 Jahre sind fast schon ein ganzes Leben. Bei einigen können diese eine einzige Liebesgeschichte sein, wie das Ehepaar Wagner-Langenegger aus Wattwil beweist. Denn Amors Pfeil traf die beiden vor über 70 Jahren: Trudy und Ernst Wagner-Langenegger lernten sich an einem Waldfest in Lichtensteig kennen. Nun feiern sie mit über 90 Jahren ihre Platinhochzeit.

Am 1. März 1952 heiratete das Paar. Bild: PD

Am 1. März 1952 läuteten die Hochzeitsglocken im verschneiten Appenzell. Trudy und Ernst Wagner-Langenegger gaben sich in weissem Kleid und bei weisser Pracht das Jawort. In der nun 70-jährigen Ehe wurde so manches Kapital geschrieben. Nach verschiedenen Wirkungsstätten ausserhalb des Toggenburgs zog das Paar in den 1970er-Jahren mit der Familie nach Wattwil.

Trudy Wagner-Langenegger war mit dem Wirken im Haus und dem grossen Garten beschäftigt. Zudem erledigte sie die Heimarbeit. Ernst Wagner-Langenegger war als Lehrer an der Textilfachschule in Wattwil tätig.

Nach der Pensionierung widmete sich Ernst Wagner-Langenegger vermehrt seinem Kunstschaffen und Trudy Wagner-Langenegger pflegte die Kontakte zu den gemeinsamen Verwandten und Bekannten. Die drei Töchter Ursula, Evelyne und Lilo Wagner-Langenegger berichten:

«Gemeinsame Reisen brachten hie und da interessante Abwechslungen ins Leben.»

Eine grosse Zuneigung bis heute

Es ist eine wahre Liebesgeschichte. Auch nach 70 Jahren lässt die Zuneigung nicht nach. «Die gegenseitige Liebe und Wertschätzung hatten immer einen festen Platz in Trudys und Ernsts Leben», sagen die Töchter.

Heute wohnen die Wagner-Langeneggers, weiterhin selbstständig, in einer kleinen Wohnung in Wattwil. Mittlerweile ist Trudy Wagner-Langenegger 91- und Ernst Wagner-Langenegger 93-jährig. Ihre Kinder und Kindeskinder sind längst in die Ferne ausgeflogen.

Trudy und Ernst Wagner-Langenegger auf einer Radtour durch Wattwil. Bild: Angela Wagner

Auch im Alter sind die Wagner-Langeneggers aktiv. Wenn es das Wetter zulässt, fahren sie gerne mit ihren Velos eine kleine Runde der Thur entlang. Ein Schwatz beim Einkaufen, Besuche, Nachbarschaft und die Verbundenheit zur reformierten Kirchgemeinde bringen Abwechslung in ihren Alltag. Die drei Töchter erzählen: «Sie spielen gerne, empfangen Besuche, lesen einander vor und unterstützen sich liebevoll.»

Übersicht Goldene-, Diamant- und Platinhochzeit Platinhochzeit bedeutet 70 Jahre verheiratet zu sein. Am Diamanthochzeit werden 60 Jahre Ehe gefeiert, Goldene Hochzeit erreicht eine Ehe nach 50 Jahren und das 25-Jahr-Jubiläum wird Silberne Hochzeit genannt. (pd)