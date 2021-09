Toggenburg: Hohe Kostendeckung bei Bahn und Bus

TOGGENBURG Lütisburg: Ausbau der Haltestelle geplant – Züge sollen künftig kreuzen können 2023 soll eine zweite stündliche Direktverbindung Wattwil–Rapperswil kommen. Wattwil ist weiterhin der Bahnhof mit den grössten Frequenzen im Tal. Die Buslinien im Toggenburg weisen eine hohe Kostendeckung auf. Die 2021er-Prognosen könnten aber zu optimistisch sein. Martin Knoepfel Aktualisiert 17.09.2021, 05.00 Uhr

Ein S-Bahn-Zug der Thurbo und ein Triebwagen des Voralpenexpresses der SOB treffen sich in Wattwil vor der Weiterfahrt nach St.Gallen.

Bild: Martin Knoepfel

Die Buskonzepte Werdenberg/Obertoggenburg und Rheintal werden überarbeitet, weil ab Dezember 2025 der Rheintalexpress halbstündlich statt stündlich nach Chur fährt. Das kann man dem Bericht öffentlicher Verkehr (ÖV) 2021 entnehmen, der im August veröffentlicht worden ist.

Heisst das, dass in drei Jahren der Fahrplan der Postauto-Churfirstenlinie 790 so geändert wird, dass der lange Aufenthalt in Wildhaus Geschichte ist? Diese Hoffnung zerstört das Amt für den öffentlichen Verkehr. Es gebe unzählige Studien, sagt Michael Lutz. Man könne die Fahrzeit des Busses zwischen Wattwil und Buchs wegen der vielen Haltestellen nicht so weit drücken, dass schlanke Anschlüsse an beiden Endbahnhöfen möglich würden. Bei den Buslinien gebe es im Toggenburg in den nächsten Jahren nur punktuelle Verbesserungen.



Zweite Direktverbindung nach Rapperswil kommt

Eine Verbesserung erwartet diejenigen, die von Wattwil nach Rapperswil oder Zürich fahren, etwa als Berufspendler oder Studenten. Wie man dem Bericht entnehmen kann, wird die S4, der Ringzug um den Alpstein, voraussichtlich 2023 bis nach Rapperswil verlängert. Die Bauarbeiten für die notwendige Doppelspur in Schmerikon haben vor kurzem begonnen.



Damit entfällt das Umsteigen in Uznach und es gibt für Wattwiler stündlich zwei Direktverbindungen nach Rapperswil. Das Umsteigen in Uznach ist zwar einfach, kostet aber doch Zeit. Wenn man weiter reist als bis Rapperswil, riskiert man, den Anschluss zu verpassen, denn die Zürcher S-Bahn wartet keine verspäteten Anschlüsse ab.



Der Halbstundentakt des Voralpenexpresses ist für die nahe Zukunft nicht vorgesehen. Das Ziel gebe es, es sei aber von national abgestimmten Bahnausbauschritten abhängig. Mit der Doppelspur Uznach-Schmerikon verkürze sich aber die Fahrzeit der S4 von St. Gallen nach Rapperswil um vier Minuten, hiess es bei der Südostbahn.

Ab 2035 kürzere Fahrzeiten

Im Bericht finden sich Aussagen über künftige Ausbauten im Schienennetz, soweit sie die Ostschweiz betreffen. In Lütisburg soll laut Medienstelle der SBB eine Kreuzungsmöglichkeit geschaffen werden. In Wil sollen die Anschlüsse verbessert werden. Die Erhöhung der Perrons ist im Gang.



Bis 2035 ist ein Ausbau der Strecke Zürich–Winterthur geplant. Das spürt die Ostschweiz aus. Die Ersparnis von Zürich bis Winterthur variiere je nach Strecke. Bei identischer Haltepolitik der Fernverkehrszüge Zürich–Winterthur mit Halt in Oerlikon und Flughafen sinke mit dem Projekt die Fahrzeit um etwas mehr als vier Minuten. Das antwortete Jeannine Egi, Mediensprecherin der SBB.

Die Einsparung von acht bis zehn Minuten zwischen Zürich und Winterthur werde neben dem Zeitgewinn durch den Brüttenertunnel durch die kürzere, direkte Linienführung über Wallisellen erreicht. Züge via Wallisellen lassen den Flughafen links liegen. Bei beiden Verbindungen habe die Fahrzeitverkürzung positive Auswirkungen bis nach Wil, bei der Verbindung via Oerlikon und Flughafen bis nach Uzwil und Flawil. Genaue Zeitangaben könne sie aber noch nicht machen, sagte Jeannine Egi.

Zahlen zum Kostendeckungsgrad sind zu optimistisch

Der Bericht führt sodann Zahlen zur Kostendeckung 2020 und 2021 auf. Die 2021er-Zahlen rechneten mit Einnahmen, die nicht realisierbar seien. Der Grund: Die Einnahmen sind laut Florian Jud vom Amt für den öffentlichen Verkehr vor oder am Anfang der Coronapandemie erarbeitet worden.

Unternehmen, die ihre Reserven aufgebraucht hätten, würden Hilfe von der öffentlichen Hand benötigen, erläutert Florian Jud. In diese Gruppe gehörten sicher die Bahnen und Postautos. Das Amt könne aber nicht sagen, in welchen Regionen des Kantons wie viele Hilfen nötig seien. Alles in allem rechne man mit 9,5 Millionen Franken für 2021. Die Hälfte müssten die Gemeinden übernehmen.

Hoher Kostendeckungsgrad beim Voralpenexpress

Die Kostendeckung beim Voralpenexpress soll 2021 81 Prozent erreichen. Bei der S4, der S2 (früher S8) und bei der S9 sind es 51, 53 und 55 Prozent. Das sind aber Zahlen für die gesamte Strecke, nicht für die Abschnitte im Toggenburg, und aufgrund der Offerten für 2021.



Die Buslinie über den Ricken von Rapperswil nach Wattwil und der Busbetrieb Lichtensteig–Wattwil–Ebnat-Kappel kommen auf einen Kostendeckungsgrad von jeweils 66 Prozent, die besten Werte im Toggenburg. 58 Prozent erreicht der Abschnitt Nesslau–Ennetbühl der Linie auf die Schwägalp. Die Churfirstenlinie und die Verbindung Ganterschwil liegen bei je 48 Prozent.



Die Linie Krinau–Lichtensteig–Dietfurt sollte dieses Jahr 18 Prozent Kostendeckung erreichen und damit die kantonale Mindestvorgabe von 20 Prozent verfehlen. Einzelne Kurse zu streichen, brächte finanziell wenig, sagt Florian Jud. Der Kanton habe deshalb ein Gespräch mit den Gemeinden vereinbart. Eventuell müssten diese mehr beitragen. Die Linie bedient Dörfer in Bütschwil-Ganterschwil, Lichtensteig und Wattwil.

Mehrheit lebt an Ort mit schlechter Erschliessung

Wie üblich findet man im Bericht Zahlen zu den Frequenzen der einzelnen Bahnhöfe und Haltestellen. Die neuesten Zahlen stammen von 2018. Der frequenzstärkste Bahnhof im Toggenburg ist wiederum Wattwil mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV, Ein- und Ausstiege) von 7273 Personen. Das sind 431 Personen weniger als 2016.

Es folgen Bütschwil und Bazenheid mit 1167 und 1042 Personen. In Bütschwil ist das keine Veränderung zu 2016. In Bazenheid sind das fünf Prozent mehr Fahrgäste. Einen Rückgang von 294 Personen oder 30 Prozent auf 686 Personen verbucht Nesslau–Neu St.Johann. Das ist insofern erstaunlich, als die Säntisbahn 2018 ein sehr gutes Jahr hatte, wie Verwaltungsratspräsident Hansruedi Laich schreibt.



Der Bericht enthält schliesslich Informationen zu den raumplanerischen Voraussetzungen für die Planung des ÖV. 75 Prozent der Einwohner des Toggenburgs leben an einem Ort mit geringer Qualität der Erschliessung durch den ÖV. Die Arbeitsplätze sind etwas besser erschlossen. 68 Prozent lautet die Vergleichszahl. Das sind die mit Abstand höchsten Werte im Kanton St.Gallen.