«Schleppschlauch-Obligatorium» setzt Bauern unter Druck

Toggenburg «Leute, die von der Praxis keine Ahnung haben»: Was Ostschweizer Bauern zur Einführung eines Schleppschlauch-Obligatoriums sagen Weil die gängigen Ausbringverfahren beim Güllen zu viel Ammoniakemissionen produzieren, soll Anfang 2022 eine neue Verordnung in Kraft treten. Viele Bauern stehen deshalb unter Druck. Der St.Galler Bauernverband setzt sich dafür ein, dass eine längere Übergangsfrist bewilligt wird. Felicitas Markoff 23.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Ausbringung von Gülle wird sich bei den Bauern viel verändern. Bild: PD

Wenn Bauern ihre Felder güllen, stinkt es. Dass das nichts Neues ist, dürfte wohl jedem klar sein. Dass die Luftqualität durch die Gülle beeinträchtigt wird, ist logisch. Doch genau da liegt das Problem: 90 Prozent der schweizweiten Ammoniakemissionen stammen aus der Landwirtschaft, teilte der Bundesrat letztes Jahr mit. Ein grosser Teil davon ist der Gülle zuzuschreiben. Damit sich die Luftqualität nachhaltig verbessert, gibt es für die Bauern der gesamten Schweiz eine einschneidende Veränderung: So soll am 1. Januar 2022 das neue «Schleppschlauch-Obligatorium» gelten.

Was unterscheidet den Schleppschlauch von herkömmlichen Maschinen? Die Gülle wird beim Schleppschlauch streifenförmig nah an die Pflanzenwurzel herangebracht. Auf Grünland wird die Gülle auf die Grasnarbe aufgebracht und erst bei Niederschlägen in den Wurzelbereich abgespült. Dieses Schleppschlauchverfahren führt dazu, dass sich die Gülle nicht in der Luft ausbreitet, wie es bei gängigen Maschinen wie zum Beispiel dem Güllefass der Fall ist.

40 bis 50 Millionen Franken für Schleppschläuche

Andreas Widmer ist der Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes. Über die neue Schleppschlauchpflicht sagt er: «Die meisten Bauern müssen jetzt Investitionen für die emissionsmindernden Ausbringverfahren tätigen. Innerhalb eines halben Jahres müssen für die gesamte Schweiz Schleppschläuche organisiert werden.» Die Bauern stehen deshalb unter grossem Zeitdruck, zugleich bereitet ihnen das neue Obligatorium finanzielle Sorgen.

Güllen mit einem Schleppschlauchverfahren soll nun für alle Bauern obligatorisch werden. Bild: PD

Für die Einführung des Obligatoriums müssen allein von den St.Galler Landwirten Investitionen von rund 40 bis 50 Million Franken getätigt werden. Diese Kosten sind für die Beschaffung neuer Geräte und Anlagen, das Umrüsten bestehender Geräte sowie die Verschlauchungssysteme, Separationsverfahren und schwerere Zugfahrzeuge berechnet worden. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Hersteller erst viel später liefern können, als dass es das neue Obligatorium zulässt. Laut Hersteller kann die Produktion der Maschinen bis zu zwei Jahre dauern.

Andreas Widmer setzt sich für eine Verlängerung der Übergangsfrist ein. Bild: PD

Der Bauernverband erhalte von Seiten der Bevölkerung immer wieder Kritik wegen des Gestanks, der die Gülle hinterlässt. Beim Güllen entflieht ein Teil des Ammoniaks in die Luft. Mit dem Schleppschlauchverfahren erreicht die Gülle einfacher den Boden und die Pflanze. Damit kann der unangenehme Geruch deutlich reduziert werden. Widmer sagt: «Das ist ein grosser Vorteil für die Bevölkerung. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass die Gülle etwas Natürliches ist und kein Dreck. Der Kreislauf von Nährstoffen wird mit dem Güllen wieder geschlossen.» Dem System des Schleppschlauch-Verfahrens steht Widmer positiv gegenüber.

Aber wie realistisch ist das Schleppschlauchobligatorium wirklich? Andreas Widmer sagt:

«Das Obligatorium ist ein Schnellschuss. Wir benötigen eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Nur so ist eine korrekte Umsetzung möglich. Alles andere ist unseriös.»

Damit die Übergangsfrist vom Bundesrat verlängert wird, hat Widmer ein ausführliches Schreiben über die Pflicht zur emissionsarmen Ausbringung von flüssigen Hofdüngern verfasst. Mit diesem Schreiben führt er genau auf, warum der Zeitpunkt des neuen Obligatoriums unrealistisch ist und welche Punkte noch geklärt beziehungsweise angepasst werden müssen.

Details müssen konkretisiert werden

Mit dem Schreiben möchte der St.Galler Bauernverband, dass die Anwendung des Schleppschlauchs im Detail geklärt wird und Ausnahmen konkretisiert werden. Denn bisher hat der Bund nur bei einer Hangneigung von 18 Prozent eine Richtlinie vorgegeben. Der Verband will, dass alle Betriebe über die Situation und den Auftrag informiert sind. Und er fordert, dass die Kommunikation gegenüber den Betroffenen und allen weiteren Akteuren zeitnah erfolgt.

Schleppschlauch hat nicht nur Vorteile

Emil Zwingli aus Wattwil arbeitet seit Jahren mit dem Schleppschlauchverteiler. Er hat sich dieses Gerät angeschafft, weil er bei wärmeren Temperaturen besser damit arbeiten kann. Er bestätigt, dass der Ammoniakverlust damit deutlich geringer ausfällt. Oder auf gut Deutsch: Dass es beim Güllen weniger stinkt. Doch der Bauer kann den Schleppschlauch nicht bei jeder Situation verwenden.

Der Schleppschlauch ist teuer und kann nicht in jeder Situation verwendet werden. Bild: PD

Zum Beispiel gibt es Parzellen mit einer Hangneigung, für die der Schleppschlauch nicht verwendet werden kann. Auch bei kühleren Temperaturen wie im Frühling, wählt der Wattwiler lieber eine andere Maschine. Zwingli sagt: «Der Breitteller ist zur Ausbreitung der Gülle bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad besser geeignet, weil die Aufnahmefähigkeit der Pflanze damit verbessert wird.» Zwingli vertritt die Meinung, dass das Obligatorium schlecht gelöst wurde und sagt:

«Dieses neue Obligatorium ist wieder ein typisches Beispiel der Politik. Leute, die von der Praxis der Landwirtschaft keine Ahnung haben, wollen bestimmen, wie wir vorgehen sollen.»

Bisher wurden Bauernbetriebe mit einem Anreizsystem unterstützt, was Zwingli auch vernünftig findet. Seiner Meinung nach hätte man den Beitrag um 50 Prozent erhöhen müssen, dann wären bestimmt mehr Bauern dabei gewesen. Für mittelgrosse und kleine Betriebe sind die Kosten unverhältnismässig hoch, so Zwingli mit. Er fragt sich, wer das alles bezahlen soll. Zwingli sagt:

«Das Obligatorium für den Schleppschlauch ist eine Zwangsmassnahme. Das bisherige Anreizsystem hätte mehr gebracht. Dafür muss ich den Politikern einen Vorwurf machen.»

Bauer Bruno Fischbacher aus Mühlrüti weiss nicht, ob ihn das Obligatorium auch betrifft. Obwohl es für alle Bauern aus der Schweiz gültig wird, sind Ausnahmen möglich. Wie diese Ausnahmen genau aussehen, ist bislang unbekannt, vor allem auch für Fischbacher, dessen Land sich an einer Hanglage befindet. Darum sagt er:

«Ich habe nicht vor, mir einen Schleppschlauch zu kaufen. Falls mich das neue Gesetz betreffen würde, werde ich einen Schleppschlauch mieten, weil er zu teuer ist.»

Ob das neue Obligatorium am 1. Januar 2022 wirklich umgesetzt wird, wird sich zeigen.