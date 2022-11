Toggenburg Karl Brändle von Die Mitte tritt als Kantonsrat zurück – Landwirt Hansruedi Thoma rückt nach Der Toggenburger Kantonsrat, Karl Brändle, hat an der Kantonsratssession seinen Rücktritt bekanntgegeben. Nachfolger ist der Landwirt Hansruedi Thoma aus Kirchberg. 29.11.2022, 12.32 Uhr

Karl Brändle (rechts) hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Hansruedi Thoma rückt nach. Bild: PD

Der Karl Brändle (Die Mitte) hat seinen Rücktritt als Kantonsrat bekanntgegeben. Als Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil und engagierter Toggenburger habe er es verstanden, die Anliegen der Gemeinde und des ganzen Tals einzubringen, heisst es in einer Mitteilung von Die Mitte Toggenburg.

Mit seiner fundierten, konsensorientierten und strategischen Arbeitsweise konnte Karl Brändle in den letzten zehn Jahren vieles mitprägen, heisst es weiter. Er war ein engagierter Redner als auch ein verlässlicher «Chram­pfer». Er hat sich über die Partei­gren­zen verdient gemacht, ist weiter zu lesen. Stets stand die Suche nach guten Lösungen im Zen­trum und nicht Parteipositionen oder persönliche Befind­lichkeiten. Dank dieser Art des Politi­sierens konnte er viel Einfluss gewinnen und wurde auch mit guten Resultaten gewählt.

Brändle wirkte in 26 vorbe­ratenden Kommissionen mit und war aktiv in der Finanzkommission. Beson­ders am Herzen hätten ihm dabei der Finanzausgleich, von dem die Toggenburger Ge­mein­­den stark profitieren, gelegen. Auch hat er sich für die Förderbeiträge bei Gemeindefusionen eingesetzt. Über diese Förderung sind mehrere Millionen ins Tal geflossen.

Landwirt Hansruedi Thoma rutscht nach

Mit dem Rücktritt von Karl Brändle rückt Hansruedi Thoma als Kantonsrat nach. Er ist ver­­heiratet und Vater von drei Kindern und in Müselbach in der Gemeinde Kirchberg wohnhaft. Der neue Kantonsrat ist Meisterlandwirt und führt einen Nebenerwerbs­betrieb. Zudem ist er als Sachbearbeiter beim BBV-Treuhand engagiert. Den Bauernverein Toggenburg führt er als Präsident und kennt damit die Herausforderungen der Landwirte im Tal bestens. Nebst Hansruedi Thoma politisiert kein Toggenburger Landwirt mehr im Kantonsrat.

«Mir ist wichtig, dass die Toggenburger Bäuerinnen und Bauern in St.Gallen wieder eine Stimme erhalten», sagt Hansruedi Thoma. An der Februarsession wird er in seinem neuen Amt vereidigt. (pd/mas)