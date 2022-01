Holzernte in Hemberg für Raum für Starkstromleitung

Toggenburg Holzernte in Hemberg: Starkstromleitungen benötigen sieben Meter freien Raum An vielen Orten führen Stromleitungen durch Wälder. Laut Gesetz müssen Starkstromleitungen mindestens sieben Meter Abstand zu Tannen und Bäumen aufweisen. Die Stromlieferanten beauftragen Forstunternehmen, diesen Umstand zu realisieren. Ruedi Roth 20.01.2022, 14.00 Uhr

Abstand von Personen zum Knickschlepper im Einsatz ist Vorschrift. Bild: Ruedi Roth

Starkstromleitungen transportieren gewaltige Energien. Das leise hörbare Surren der dicken Seile verrät die mögliche Gefahr. Bei sommerlichen Temperaturen dehnen sich die Leitungen mehr als im Winter. Dann kommen sie der Erde und deren Gewächs näher als zur Winterzeit.

Im Sommer kontrollieren Beauftragte des Netzbetreibers die Leitungen auf deren Allgemeinzustand. Vor allem aber messen sie die Abstände zwischen Stromleitung und Bewaldung. Manchmal geschieht dies mittels Helikopter oder Drohne; manchmal wird mit dem Auge geschätzt. Geraten Bäume in die Nähe der Gefahrenzone von sieben Meter Abstand zur Stromleitung, werden sie für die Fällung markiert. Die Forstarbeiten werden umgehend ausgeschrieben. Nach dem Eingang der Offerten erfolgt die Auftragsvergabe.

Einige hundert Kubikmeter Holz in Raum Hemberg

Emil Jud aus Maseltrangen bietet verschiedene Dienstleistungen an. Fast ausschliesslich haben diese mit Forst zu tun. Seit einigen Jahren führt er auch Holzereiaufträge für die nationale Netzgesellschaft «Swissgrid» aus. Momentan sind einige hundert Kubikmeter Holz im Raum Hemberg zu ernten.

Die Holzlager werden in Klassen sortiert gelagert. Bild_ Ruedi Roth

«Mit den betreffenden Waldbesitzern sind vorab organisatorische Fragen zu klären. Das braucht dann ziemlich viele Telefonate, bis alles geregelt ist», erklärt Emil Jud. Mit dem Bodenbewirtschafter müsse ein möglichst geeigneter Termin für das Holzrücken an die Strasse gefunden werden. In welcher Länge das Holz aufzuschichten sei oder in welchem Mass die Aufräumarbeiten nötig seien, müsse auch abgeklärt werden.

Oberstes Gebot ist die Sicherheit

Auf dem Hemberg arbeitet Emil Jud mit Sebastian Hollenstein aus Lichtensteig und Guido Hüppi aus Gommiswald zusammen. Jud betont:

«Bei den Arbeiten für die Energiekonzerne müssen ausgebildete und routinierte Forstarbeiter beschäftigt werden.»

Guido Hüppi erklärt, dass im Forst allgemein, aber insbesondere bei Arbeiten unter Starkstromleitungen, die Sicherheit das Wichtigste sei. Da müsse man auch sehr gut versichert sein, meint Emil Jud. Schäden an Starkstromleitungen könnten finanziell erhebliche Kosten mit sich bringen. Die Equipe um Emil Jud stellt klar, dass Forstarbeit am besten gedeihe, wenn in gleichmässigem, aber nicht zu schnellem Tempo geholzt werde.

Gut ausgerüstet

Mit dem 14 Tonnen schweren Knickschlepper HSM 805 wird das Holz an die Strasse transportiert. Das Fahrzeug, mit Seilwinde und Kran ausgerüstet, bringt den Forstarbeitern Erleichterung in mancher Hinsicht. Emil Jud weiss als ausgebildeter Förster, wie das Holz zu lagern und zu klassieren ist. Es ist ihm auch ein Anliegen, den Arbeitsplatz nach der Arbeit aufgeräumt und in bestem Zustand zu verlassen.