TOGGENBURG Für mehr Frequenz: Die Wattwiler Geschäfte schielen über den Ricken Die Bauarbeiten im Wattwiler Dorfzentrum neigen sich dem Ende zu. Für die dort ansässigen Gewerbetreibenden geht es nun darum, die Kundenfrequenzen wieder zu steigern. Der Blick schweift auch über den Ricken. 22.01.2022

Schon fast fertig saniert: die Wattwiler Bahnhofstrasse in neuem Gewand. Bild: Beat Lanzendorfer

Als wäre 2021 aufgrund der anhaltenden Coronapandemie nicht schon anspruchsvoll genug gewesen, hatten es die Gewerbetreibenden des Wattwiler Zentrums doppelt schwierig. Denn vor ihren Geschäften wurde vergangenes Jahr gebaut und sie mussten mit Baggern, Vibrationen und Baustellenabschrankungen klarkommen. Die Bahnhof- und Poststrasse ist einer grundlegenden Sanierung unterzogen worden, was einen grossen Teil des vergangenen Jahres in Anspruch genommen hat.

Den Gewerbetreibenden blieb nichts anderes übrig, als das Beste aus der Situation zu machen. Doch nun rückt das Ende nahe. Der Hauptharst der Arbeiten ist erledigt und es sind noch einige kleinere Dinge zu tun. Just dieser Tage werden zum Beispiel neue Parkuhren installiert.

Neue Parkuhren für Wattwil Seit dieser Woche werden die öffentlichen Parkuhren auf dem gesamten Gemeindegebiet von Wattwil installiert oder umgebaut. Neu muss die Parkzeit auf das Fahrzeugkennzeichen gelöst werden. Es ist keine Angabe der Parkfeldnummer mehr nötig. Die Parkierungsgebühr kann auch mit Twint, Parkingpay und Easypark bezahlt werden. Die Bezahlung mit Münzen bleibt weiterhin möglich. Mit Ausnahme der Parkfelder an der Wilerstrasse (Schmidenbach) sowie beim Coop an der Unterdorfstrasse sollte die Installation Anfang Februar abgeschlossen sein. (pd)

Ziel: Zurück zu den alten Frequenzen

Für die Gewerbetreibenden beginnt nun eine wichtige Phase. Denn womöglich sind gleich zwei Lichter am Ende des Tunnels zu sehen. Neben dem Ende der Bauarbeiten könnte sich in den kommenden Monaten auch die Pandemie erledigen, womit mehr als nur Normalität zurückkehren würde. Marc Bohnenblust, Geschäftsführer des Vereins Zentrum Wattwil, in welchem sich die Geschäfte zusammengeschlossen haben, sagt:

«Ab Frühling oder Frühsommer werden alle Gestaltungselemente eingebaut sein. Dann haben wir eine offene, hellgrüne Einkaufsstrasse und eine schöne Bühne für die Besucher.»

Die Unternehmer freuen sich auf jene Momente, wenn das entschleunigte Dorfzentrum zum Flanieren, Geniessen und eben auch Einkaufen einlädt. Damit ist es aber nicht getan. «Wir wollen zurück zu den alten Besucherfrequenzen», sagt Bohnenblust.

Marc Bohnenblust, Geschäftsführer Verein Zentrum Wattwil. Bild: PD

Eröffnungstag und Einkaufsnacht

Um dies zu erreichen, sind Anstrengungen nötig. Am Freitagvormittag haben sich die Mitglieder des Vereins Zentrum Wattwil zu einem virtuellen Business-Znüni getroffen, um über Strategie und Massnahmen zu diskutieren. Das Ziel ist, neben der Wattwiler und der Toggenburger Kundschaft auch Leute von der anderen Seite des Rickens in die Zentrumsgemeinde zu locken. Bohnenblust sagt:

«Wir haben nun ein hervorragendes Parkierungsangebot und es wird sich bei uns nirgendwo stauen. Man kann das Auto direkt vor einem Geschäft parkieren, einkaufen und grad wieder verschwinden.»

Man erhofft sich grosses Potenzial von Kundschaft der Region See-Gaster. Auch darum, weil auf der anderen Seite des Rickens das Portemonnaie etwas besser gefüllt ist, um es in den Worten von Marc Bohnenblust zu formulieren.

Doch wie soll dieses Ziel Realität werden? Der Verein und mit ihm die Gewerbetreibenden wollen mehr in Social Media investieren, sich aber vor allem auch zeigen. So etwa am 25. Juni, wenn im Wattwiler Zentrum ein Eröffnungstag geplant ist und Gutscheine in die Geschäfte locken sollen. Auch an der Eröffnungsfeier der Wattwiler Umfahrungsstrasse im August will sich der Verein beteiligen. Am 9. September ist zudem wieder eine Einkaufsnacht geplant. Ferner soll zwischen dem 16. und dem 18. Dezember auch heuer wieder der Anlass Rock-Christmas stattfinden.

