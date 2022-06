Lehrstellenforum Toggenburg findet am 18. Juni in Wattwil statt

Den Schülerinnen und Schülern, die jetzt in der ersten Oberstufe den Berufswahlprozess anfangen, wird in der Woche vor den Herbstferien unter dem Titel «Wirtschaft macht Schule» die Gelegenheit geboten, an den Berufsorientierungen in Firmen hineinzuschauen und so niederschwellig verschiedene Berufsfelder kennen zu lernen.

Im vergangenen Herbst gab es dieses Angebot zum ersten Mal – und es war ein Erfolg. «Zahlreiche Betriebe in der Region haben sich auf diese Weise präsentiert und den Jugendlichen Einblicke in die häufigsten Tätigkeiten und in die Berufsausbildungen im Berufsfeld gewährt», sagt Cécile Ziegler, Leiterin der Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg.

Aktuell werden Betriebe gesucht, die zwischen dem 26. und 29. September ihre Türen für eine Berufsorientierung öffnen. Sie können sich bis zu den Sommerferien auf dem Portal www.wirtschaft-macht-schule.ch anmelden. Nach den Sommerferien können die Jugendlichen die verschiedenen Angebote buchen und sich so ein interessantes Programm zusammenstellen.