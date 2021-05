TOGGENBURG Er will der erste Gemeindepräsident des vereinigten Neckertals werden Der heutige Hemberger Gemeindepräsident Christian Gertsch (SP) würde sich als Vorsteher der zusammengeschlossenen Gemeinde Neckertal zur Verfügung stellen. Amtsantritt wäre im Jahr 2023. Simon Dudle 29.05.2021, 05.00 Uhr

Ab 2023 Gemeindepräsident der vereinigten Gemeinde Neckertal? Christian Gertsch könnte sich das durchaus vorstellen. Bild: Urs M. Hemm

Noch steht nicht fest, ob sich die Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil per 2023 zur vereinigten Gemeinde Neckertal zusammenschliessen. Die Pläne sind aber ausgearbeitet, und am 13. Juni wird darüber abgestimmt. Das Personenkarussell für die vereinigte Gemeinde dreht sich bereits. Die Frage steht im Raum: Wer würde Gemeindepräsident des neuen Neckertals? Von den drei amtierenden Gemeindevorstehern dürften Vreni Wild (Neckertal) und Toni Hässig (Oberhelfenschwil) aus Altersgründen – beide haben Jahrgang 1958 – nicht in Frage kommen.