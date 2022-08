TOGGENBURG Drei der vier dienstältesten Gemeindepräsidenten hören auf: Dann hat Alois Gunzenreiner den längsten Atem Mit Vreni Wild, Karl Brändle und Toni Hässig hören in den kommenden Monaten drei jener Gemeindepräsidenten auf, die zu den dienstältesten im Toggenbrug gehören. Mit 16 Jahren ist dann der Wattwiler Gemeindevorsteher am längsten am Ruder. Simon Dudle 19.08.2022, 20.12 Uhr

Alois Gunzenreiner ist seit 2007 Gemeindepräsident von Wattwil. Bild: Stefan Bienz/PD

Da kommt bis im nächsten Sommer über ein halbes Jahrhundert an Erfahrung abhanden. Diese Woche kündigte Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, seinen Rücktritt per Ende Juli 2023 an. Ziemlich genau 20 Jahre wird er dann im Amt gewesen sein – gar doppelt so lange im Dienste der Öffentlichkeit.

Noch etwas länger Vorsteherin einer Gemeinde ist Vreni Wild. Ab 2001 führte sie St. Peterzell, ehe ihr Wirkensgebiet nach einer Fusion per 2009 auf die ganze heutige Gemeinde Neckertal ausgeweitet wurde. Am viertlängsten aller Toggenburger Gemeindepräsidenten ist Toni Hässig im Amt, der per Jahresbeginn 2009 das Gemeindepräsidium von Oberhelfenschwil übernahm. Die drei sind – zusammen mit dem Wattwiler Gemeindevorsteher Alois Gunzenreiner – die dienstältesten ihres Amtes im Toggenburg.

Rücktritt vor möglicher Fusion

Doch per Ende Dezember des laufenden Jahres werden Vreni Wild und Toni Hässig zurücktreten. Die Gemeinden Neckertal und Oberhelfenschwil gehen per 2023, zusammen mit Hemberg, in der vereinigten Gemeinde Neckertal auf. Wild und Hässig kandidieren nicht für ­jenes Gemeindepräsidium.

Karl Brändle tritt nächsten Sommer zurück, selbst wenn bis dann auch in Bütschwil eine zweite Fusion in relativ kurzer Zeit bevorstehen könnte. Es gibt Pläne, sich mit Lütisburg zu verschmelzen.

Im Wahlkreis Wil deutlich länger

So wird also in genau einem Jahr Alois Gunzenreiner der dienstälteste Toggenburger Gemeindepräsident sein. 16 Jahre hat er dann auf dem Buckel. Vergleicht man das mit einem benachbarten Wahlkreis, ist er damit allerdings noch kein Präsidenten-Urgestein. Im Wahlkreis Wil ist Cornel Egger in Oberuzwil am längsten im Amt, nämlich seit 1991. Somit kann Egger kommendes Jahr auf 32 Amtsjahre zurückblicken und ist genau doppelt so lang am Ruder wie der dienstälteste Gemeindepräsident im Toggenburg.