Ausgetrocknet: Die Thurwasserfälle im Toggenburg sind nicht mehr

Toggenburg «Der Klimawandel ist extrem gruselig, wenn man ihn so erlebt!» – Thurwasserfälle wegen Hitze komplett ausgetrocknet Bilder: Raphael Rohner Die Hitze und Trockenheit fordert ihren Tribut: Die berühmten Toggenburger Thurwasserfälle zeigen sich derzeit komplett ausgetrocknet. Während Wanderer von der gruseligen Atmosphäre angelockt werden, sind Einheimische besorgt, dass die Wasserfälle für immer verschwinden. Raphael Rohner 0 Kommentare 26.07.2022, 05.00 Uhr

Sie sind eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Toggenburg: die Thurwasserfälle oberhalb von Unterwasser. Dort donnern normalerweise Millionen Liter Wasser die Felsen des Chämmerlitobels hinunter und das Wasser schimmert mystisch blau. Das tosende Rauschen der Wasserfälle ist im Normalfall weit herum zu hören. Seit einigen Tagen jedoch ist es still: Die Wasserfälle sind versiegt und das Flussbett ausgetrocknet.

Unheimliche Stimmung ohne den Wasserfall

Zwei Wanderer sind extra aus Deutschland angereist, um die Wasserfälle zu sehen. Sie waren nur wenige Tage zuvor schon einmal da und haben die Thurwasserfälle noch mit Wasser gesehen. Jetzt stehen sie ungläubig auf der ersten kleinen Brücke und starren nach hinten, wo sonst der untere Wasserfall braust:

«Das ist unheimlich gruselig, dass jetzt einfach gar kein Wasser mehr hier ist.»

Nur langsam gehen sie dem Steg entlang zur Aussichtsplattform. Sie wirken, als hätten sie einen Geist gesehen.

Die Mulde, welche das herabfallende Wasser geformt hat, ist bis auf den Grund ausgetrocknet. Kein Tropfen Wasser hat es mehr drin. Bei den Gästen löst das ungewohnte Bild ein mulmiges Gefühl aus: «Der Klimawandel ist schon etwas Gruseliges, wenn man ihn so erlebt», sagen die beiden und machen Fotos des verschwundenen Wasserfalls vom Steg. Sie fragen sich, ob man sich an dieses Bild gewöhnen muss, wenn es immer heisser wird und ob es die Wasserfälle überhaupt jemals wieder geben wird.

Kein Niederschlag im Alpstein – kein Wasserfall im Toggenburg

«Das ist hin und wieder einmal so», sagt Christiana Sutter, Vorstandsmitglied vom Verein St.Galler Wanderwege (SGW). Die Thurwasserfälle seien enorm auf die Schneeschmelze und den Niederschlag am Alpstein angewiesen. «Wenn es so trocken ist wie jetzt, muss es schon einen Tag lang richtig schiffen, damit die Wasserfälle wieder Wasser führen», sagt Sutter. Die aktuellen Prognosen sprächen jedoch eher nicht dafür, dass die Wasserfälle in den nächsten Wochen wieder zurückkehren würden.

Hier oben entspringt die Säntisthur. Bild: Raphael Rohner So zeigen sich die Thurwasserfälle im Normalfall. Bild: Raphael Rohner Auch ohne Wasser sind die Thurwasserfälle imposant. Bild: Sandro Büchler Ohne Wasser lassen sich die Felsformationen gut anschauen. Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Sandro Büchler

Der Wasserfall ohne Wasser als Symbolbild

Während die beiden Wanderer aus Deutschland ihre Fotoapparate wieder versorgen und heimgehen, kommt ein anderer Fotograf gerade von der Aussichtsplattform oben an den Wasserfällen herunter. Der Mann ist extra für das Phänomen angereist: Er ist Fotograf und will die ausgetrockneten Wasserfälle als Symbol für die Klimaerwärmung nutzen:

«Das ist absolut verrückt! Das wird die nächsten Jahre bestimmt zur Gewohnheit, dass unsere Flüsse austrocknen und Wasserfälle verschwinden.»

Das hofft Sutter nicht. Sie wohnt keine fünf Kilometer von den Wasserfällen entfernt und ist dort aufgewachsen: «Die Wasserfälle waren schon als Kind mein Spielplatz. Dass sie komplett austrocknen, ist nicht allzu häufig, kommt aber hin und wieder vor.» Normalerweise gewittere es oft im Alpstein und die Wasserfälle hätten genügend Wasser, sagt sie.

Thurwasserfälle, Thurwasserfaelle, Thurwasserfall, Schlucht, Säntisthur, Fluss, Trockenheit, Wasserfall ohne Wasser, Toggenburg, Klimawandel, Hitze, Sommer, Natur. Bild: Raphael Rohner

Eine unwirkliche Perspektive: Hier steht das Wasser normalerweise bis zur grünlichen Steinkante. Bild: Raphael Rohner

Ein Blick in die Tiefe: So sehen die Thurwasserfälle ohne Wasser aus. Video: Raphael Rohner

Das Wasser der Thurwasserfälle fliesst aus dem Fliser-Tal oberhalb von Unterwasser. Unterhalb vom Rotsteinpass entspringt die Säntisthur, welche auf ihrem Weg ins Tal die Niederschläge und Schneeschmelzwasser eint und schliesslich bei den Wasserfällen endet. Für die Region sind die Wasserfälle ein wichtiger Tourismus-Magnet, der schweizweit von Schweiz-Tourismus beworben wird.

Keine Werbung für das Naturschauspiel

Bei Toggenburg Tourismus sieht man die Lage ebenfalls entspannt. Zwar würden immer wieder Gäste nach dem Verbleib des Wassers bei den Wasserfällen fragen, doch seien die Rückmeldungen stets positiv, sagt Olivia Hug, Mediensprecherin von der Tourismusorganisation.

«Die Touristen sind beeindruckt, dass sie an diesem Ort die Trockenheit so wirklich erleben können.»

Ob man die verschwundenen Thurwasserfälle nun als touristisches Highlight für die Zukunft anpreisen will, bleibt ungewiss. Beim Tourismusbüro sieht man davon ab: «Werbung machen wir explizit keine für die Wasserfälle. Wir lassen die Gäste die Besonderheiten selber entdecken.»

Die Wasserfälle von oben im Normalfall. Bild: Raphael Rohner

Das Flussbett liegt komplett trocken. Bild: Raphael Rohner

Ob die Gäste wegen der atemberaubenden Bilder vom ausgetrockneten Wasserfall angelockt werden und das Tal so zu einem Tourismus-Hotspot wird, bleibt ungewiss. «Etwa so ungewiss wie der Zeitpunkt, wann die Thurwasserfälle wieder Wasser in die Tiefe sprudeln lassen und ihr tosendes Rauschen durch das Tal hallen wird», sagt Sutter, die ihre Wasserfälle vor der Haustüre schon vermisst.

