Toggenburg «Der Bestand der Auerhühner ist ein Indikator für die Entwicklung anderer seltener Tierarten»: So wird die Auerhuhn-Population gezählt Auerhühner scheuen die Nähe des Menschen. Zudem sind sie auf spezifische Gegebenheiten in ihrem bevorzugten Lebensraum angewiesen. Das Toggenburg bietet diese Voraussetzungen, dennoch ist der Bestand ständig bedroht. Regelmässige Zählungen überwachen deshalb die Entwicklung der Population. Urs M. Hemm 14.03.2021, 15.00 Uhr

Wildhüter Urs Büchler hat eine vermeintliche Auerhuhn-Losung gefunden. Bild: Urs M. Hemm

Die Wettersituation sei perfekt zurzeit: «Die Sonne scheint, es hat eine Schneedecke, aber seit mehreren Tagen nicht mehr geschneit, so dass die Losung der Auerhühner gut sichtbar ist», sagt Urs Büchler, kantonaler Wildhüter der Region Toggenburg.

Der Schnee erleichtere das Finden der Ausscheidungen erheblich, weil diese sich farblich kaum vom normalen Waldboden abheben würden. «Denn Auerhühner ernähren sich im Winter ausschliesslich von Nadeln der Weisstanne, Waldföhre und Fichte sowie von Buchenknospen», erläutert er.

Rund 15 Personen waren insgesamt drei Tage lang im Speergebiet unterwegs, um solche Kotproben zu sammeln. Das Ziel ist, die ungefähre Population an Auerhühnern in diesem Gebiet und letztlich im Kanton St.Gallen bestimmen zu können.

Auf fest bestimmten Routen

Das Vorgehen der teilnehmenden Helfer zum Einsammeln der Kotproben ist genau vorgegeben. «Zunächst wird ein Gebiet festgelegt, wo die Untersuchung stattfinden soll. In der Regel sind das Gebiete, von denen wir wissen, dass dort Auerhühner bereits nachgewiesen werden konnten.»

«Danach werden feste Routen bestimmt, auf denen nach den Kenntnissen von uns Wildhütern und von den Förstern Spuren, sprich Kot, von Auerhühnern zu erwarten sind», erklärt Urs Büchler.

Dazu gehören bevorzugte Plätze wie beispielsweise locker bewachsene und strukturreiche Waldbestände, vor allem auf Kuppen, Kreten und entlang von Hangkanten oder unter Schlafbäumen wie Weisstanne, Fichte oder Buche, weil sie dort vor Raubtieren wie Marder geschützt sind.

Auf dem Schnee ist der Kot gut auszumachen, was den Helfenden das Auffinden erleichtert. Bild: Urs M. Hemm

Wird ein Helfer fündig, werden die Kotproben in ein Laborröhrchen gegeben, auf dem eine Identifikationsnummer und die per GPS genau bestimmten Koordinaten des Fundorts vermerkt werden müssen. Die Proben müssen noch am selben Tag eingefroren werden, da die nachfolgenden Untersuchungen nur mit qualitativ gutem Ausgangsmaterial erfolgversprechend sind.

Mit DNS-Probe identifizieren

Denn mit dem Kot scheidet das Auerhuhn auch immer einzelne Zellen von der Darmschleimhaut aus, die die DNS des betreffenden Vogels enthält. Durch die entsprechende Analyse der DNS kann einerseits bestimmt werden, ob es sich um ein männliches oder weibliches Tier handelt.

Der Kot des Auerhuhns ist im Vergleich zu dem des Birkhuhns grösser. Dennoch ist er leicht zu verwechseln. Bild: Urs M. Hemm

Andererseits kann die DNS einem bestimmten Individuum, also einem bestimmten Auerhuhn oder Auerhahn zugewiesen werden. Die Analyse wird durch das Labor Ecogenics GmbH in Balgach durchgeführt.

So konnte ein Auerhahn festgestellt werden, der offenbar zwischen zwei Gebieten pendelt und dabei jeweils rund 15 Kilometer zurückgelegt, was für einen solchen Vogel eine riesige Distanz sei. «Die Methode erlaubt es aber auch, irrtümlich gesammelte Kotproben, beispielsweise vom Birkhuhn, dessen Ausscheidungen sehr denjenigen des Auerhuhns ähneln, auszuscheiden», sagt Urs Büchler.

Kleine Veränderungen haben grosse Auswirkung

Die letzte Zählung im Kanton St.Gallen wurde in den Jahren 2014 bis 2017 durchgeführt. Damals wurden insgesamt 367 Kotproben genetisch analysiert, wovon am Ende rund 80 Prozent erfolgreich bestimmt werden konnten. Von diesen Proben konnten 61 bestimmten Individuen zugewiesen werden, wovon 31 Hähne, 27 Hennen und drei unbekanntem Geschlechts waren.

Urs Büchler sagt:

«Für diese Bestandsaufnahme erhoffen wir uns eine kleine Zunahme, zumindest aber eine stabile Situation im Vergleich zum letzten Monitoring.»

Das wäre bereits als Erfolg zu werten, weil der Bestand dieser Tiere von vielen äusserlichen Faktoren wie Wetter, Prädatoren oder anderen Störungen abhänge und sich, gemessen am geringen Bestand, ein, zwei Ausfälle prozentual bereits stark auswirken würden.

Auerhuhn ist nur eine Leitart

Vom Forst und der Jagd werde viel unternommen, um den Lebensraum des Auerhuhns durch zahlreiche Massnahmen aufzubessern. So werden zum Beispiel Wälder ausgelichtet, um den Lebensraum des Auerhuhns zu verbessern. «Es darf aber nicht unterschätzt werden, dass die Entwicklung des Auerhuhn-Bestands auch ein Indikator für die Entwicklung zahlreicher anderer seltener Tierarten ist, die in der Natur vergleichbare Voraussetzungen brauchen.»

Nachdem Wildhüter Urs Büchler überzeugt ist, dass es sich tatsächlich um Kot eines Auerhuhns handelt, füllt er diesen in ein Behältnis ab, das zur DNS-Analyse ins Labor geschickt wird. Bild: Urs M. Hemm

Dazu gehören beispielsweise andere Rauhfusshuhnarten, zu denen auch das Auerhuhn gehört, Waldschnepfe, Dreizehensprecht, zahlreiche Insekten, aber auch Grosstiere wie der Hirsch, Luchs, der Wolf, deren Wiederansiedlung weite Teile der Bevölkerung befürworten, es aber auch Widerstand gibt.

«Die Priorität in Bezug auf den auf der Aufwertung des Lebensraumes liegt aber primär auf dem Auerhuhn.»

Überwachung und Erfolgskontrolle (pd) Das Auerhuhn-Monitoringprogramm des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) des Kantons St.Gallen zielt darauf ab, sowohl das Verbreitungsgebiet des Auerhuhns im Kanton zu überwachen als auch regelmässig die aktuellen Bestände (Anzahl Individuen) zu schätzen. Ausser dem Monitoring dient das auch der Erfolgskontrolle in kantonalen Waldreservaten, in welchen das Kantonsforstamt forstliche Massnahmen zu Gunsten des Auerhuhns umsetzt.

«Eine Probe ist kleiner als ein Träne»

(uh) Die Kotproben der Toggenburger Auerhühner werden von der Microsyinth Ecogenics GmbH in Balgach untersucht. Jeanette Kast, Head of microsatellite markers development and genotyping erklärt die Vorgehensweise: «Die beste Chance, eine Probe mit gutem Genmaterial zu bekommen, haben wir am Anfang oder am Ende des Stücks der Kotprobe, weil dort die meisten Zellen aus dem Darmepithel vorhanden sind, welche die Erbsubstanz, also die DNS, enthalten.»

Jeanette Kast, Head of microsatellite markers development and genotyping von der Microsyinth Ecogenics GmbH, bereitet eine Probe für den Untersuch vor. Bild: Urs M. Hemm

Danach wird die DNS mittels eine chemischen Verfahrens aus dem Kot herausgefiltert und von den anderen Bestandteilen getrennt. «Die Menge an DNS ist meist so gering, dass wir mit der Polymerasen Kettenreaktion, kurz PCR, die DNS vervielfachen. Man kann sich das so vorstellen, als wenn wir die DNS in ein Kopiergerät geben und diese millionenfach kopieren. Am Ende haben wir die Menge an DNS-Material, mit der wir arbeiten können», sagt Jeanette Kast.

Jedoch auch dann handelt von der Microsyinth Ecogenics GmbH in Balgach es sich um Mengen, die kaum von Auge sichtbar sind. «Eine Probe ist kleiner als ein Träne», sagt Jeanette Kast. Erst nach der Extraktion und der Verfielfältigung der Probe kann die DNS bestimmt und entsprechend mit den Resultaten aus anderen Untersuchungen verglichen werden. Ist die Kotprobe identisch, handelt es sich um Proben desselben Vogels. Liegen hingegen Unterschiede vor, handelt es sich um verschiedene Individuen.

Mittels dieses Verfahrens können auch Fehler ausgemerzt werden. Dies, wenn beispielsweise Kot von Birkhühnern eingesandt wird, der dem des Auerhuhns sehr ähnlich ist. Der Toggenburger Wildhüter Urs Büchler sagt:

«Für uns ist diese Analyse extrem Wertvoll, Weil wir dadurch im gewissen Sinne die Resultate unserer Arbeit messen können und wissen, dass wir für den Erhalt des Auerhuhns das Richtige machen.»