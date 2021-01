Das Gleiten auf den schmalen Latten boomt: Langlauf ist im Toggenburg in diesen Tagen sehr gefragt

Thomas Diezig ist Chef Leistungssport des Schneesport Churfirsten Toggenburg/SSC Toggenburg und Regionaltrainer Swiss Ski. Er ist im Goms aufgewachsen. Als Junior und Aktiver war er während der Jahre 2000 bis 2010 in der Langlauf Nationalmannschaft von Swiss Ski. An den U23 Weltmeisterschaften erreichte er im klassischen Stil den achten Rang. In Weltcup-Rennen platzierte er sich auf den Rängen zwischen Platz 15 und 20. Zusammen mit seiner Frau Ines und den vier Kindern verbringt er seine Freizeit oft auf den Loipen im Toggenburg.