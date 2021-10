Toggenburg: Nesslau wuchs 2020 am stärksten

Wachstum Nesslau ist am stärksten gewachsen: Das Bevölkerungswachstum im Toggenburg lag 2020 über dem kantonalen Mittel Das Bevölkerungswachstum im Toggenburg kommt vor allem den Gemeinden im unteren Teil des Tals zugute. Kirchberg bleibt die einwohnerstärkste Gemeinde und wächst von allen am raschesten. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.10.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, hier das Dorf Bütschwil, ist in den letzten zehn Jahren kräftig gewachsen. Bild: Martin Lendi (August 2018)

Letztes Jahr ist der Kanton St.Gallen erneut gewachsen, von 510'734 auf 514'504 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist ein Plus von 0,7 Prozent, gleich viel wie das Schweizer Mittel. Das ist zugleich eine leichte Beschleunigung gegenüber 2019.

In früheren Jahren wuchs St. Gallen oft langsamer als die übrige Schweiz. Seit 2006 war der Kanton deshalb langsam, aber stetig gegenüber anderen Kantonen zurückgefallen, von 6,15 auf 5,93 Prozent der Bevölkerung der Schweiz. 2020 blieb der Anteil des Kantons an der Gesamtbevölkerung der Schweiz dagegen unverändert. Gewachsen ist letztes Jahr auch der Ausländeranteil im Kanton, von 24,4 auf 24,7 Prozent oder 127'106 Personen.

Zugelegt hat schliesslich der Wahlkreis Toggenburg, denn zwischen Kirchberg und Wildhaus wohnten Ende 2020 46'954 Personen dauerhaft. Das sind 408 Personen mehr als 2019. Das bedeutet, dass das Wachstum im Toggenburg jetzt leicht über dem kantonalen Mittel liegt. In früheren Jahren war das anders gewesen. Fast alle Toggenburger Gemeinden legten 2020 zu, wobei bei einigen das Wachstum gering ist und dem Zufall geschuldet sein könnte.

Das Toggenburg hat drei Wachstumschampions

Beim Wachstum liegen drei Gemeinden vorne, eine aus dem Ober- und zwei aus dem Alttoggenburg. Von der Spitze grüsst Nesslau. Ende 2019 waren es noch 3545 ständige Einwohner gewesen. Ende 2020 waren es dann schon 3608 Personen, was einem Wachstum von 1,7 Prozent entspricht. Allerdings waren es Mitte der 1990er-Jahre schon mal über 4000 Personen gewesen, ehe ein langsamer, aber lang anhaltender Abschwung einsetzte.

9241 Personen lebten letztes Jahr in Kirchberg. Das ist gegenüber 2019 ein Plus von 141 Personen oder gut 1,5 Prozent. Die Gemeinde behauptet damit den Platz als einwohnerstärkster Ort im Wahlkreis. Wenn sie das Tempo beibehalten kann, avanciert sie in diesem Jahrzehnt zur Stadt. Und auch der Ausländeranteil ist mit 28,3 Prozent überdurchschnittlich.

Mosnang zeichnete sich in den letzten Jahren durch starke Auf- und Abschwünge aus. 2020 gab es wieder ein Plus in der Bevölkerungsstatistik: 2889 oder 42 Personen mehr als 2019. Damit wurde aber nur der Rückgang von 2018 auf 2019 wettgemacht. Das Wachstumstempo war gleich gross wie in Kirchberg. Beim Ausländeranteil ist Mosnang dagegen das pure Gegenteil mit fünf Prozent.

Bütschwil-Ganterschwil wuchs seit 1981 deutlich

Lütisburg erzielte 2020 ein schwaches Wachstum von acht 1614 Einwohner. Bei kleineren Gemeinden kann kann ein einzelnes Bauprojekt die Zahlen stark beeinflussen. Bütschwil-Ganterschwil legte letztes Jahr bei der ständigen Wohnbevölkerung um 54 Personen oder etwas mehr als ein Prozent zu, von 4987 auf 5041 Personen. Gegenüber 1981 zählt die Gemeinde sogar fast einen Viertel mehr Einwohner.

Anders dagegen die Entwicklung in Lichtensteig mit einer Abnahme der ständigen Wohnbevölkerung von 1896 auf 1879 Personen. Das ist fast einem Prozent. An und für sich möchte der Gemeinderat wieder über 2000 Einwohner kommen. Da war man letztmals 1997.

Hemberg und Neckertal mit Rückenwind in die Fusion

Von 902 auf 909 Einwohner stieg die ständige Wohnbevölkerung von Hemberg. Allerdings kann bei kleinen Gemeinden schon der Zu- oder der Wegzug einer Familie die Statistik beeinflussen.

Auch Neckertal, das mit Hemberg und Oberhelfenschwil fusionieren wird, segelt mit Rückenwind und einem Plus von 20 Personen oder einem halben Prozent. 2020 zählte die Gemeinde 4064 Einwohnerinnen und Einwohner. Entgegengesetzt die Entwicklung in Oberhelfenschwil, resultiert doch ein Minus von zehn auf noch 1241 Personen. Damit bestätigt sich ein zwanzigjähriger Trend.

Wattwil bestätigt Trend der letzten Jahre

Eine Zunahme um fast ein Prozent verzeichnet Wattwil. Ende 2019 waren es 8761 Einwohner gewesen und ein Jahr später schon 8837 Personen. Allerdings war Wattwil schon in den Nullerjahren fast auf diesem Niveau gewesen, ehe eine Phase der Stagnation einsetzte, die 2010 überwunden wurde.

Dagegen praktisch unverändert, mit einer Zunahme um sechs auf 5'007 Einwohner, blieb die Bevölkerung von Ebnat-Kappel. Dies nach einem Rückschlag um 0,6 Prozent von 2018 auf 2019. Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hatte die ständige Wohnbevölkerung allerdings auch schon die 5100er-Marke überschritten. Die oberste Toggenburger Gemeinde, Wildhaus-Alt St. Johann, konnte ein Plus von 18 Personen und damit neu 2624 Einwohner verbuchen. Damit liegt das Bevölkerungswachstum knapp unter dem kantonalen Mittel.

Nähe zu Wil als Standortvorteil?

Eindeutig präsentiert sich das Bild über zehn Jahre bis 2020. Die ständige Wohnbevölkerung des Wahlkreises Toggenburg wuchs um 4,2 Prozent. Das ist knapp hinter dem Wahlkreis St. Gallen das tiefste Wachstum. Unter den Gemeinden liegt ein Trio mit Lütisburg (15,8 Prozent), Kirchberg (13,4 Prozent) und Bütschwil-Ganterschwil (9,3 Prozent) vorne. Im Mittelfeld findet man Wattwil mit 5,4 Prozent. Ebnat-Kappel wuchs um 1,9 Prozent. Die übrigen sechs Gemeinden stagnierten oder schrumpften in den letzten zehn Jahren.