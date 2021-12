Trotz des Wetters: Warum die Leute im Toggenburg Skifahren gehen

Toggenburg «Besser, als bis Silvester in Winterthur rumzusitzen»: Wintersportler ziehen in Unterwasser die Regenpelerine an Das nasswarme Wetter macht den Toggenburger Skigebieten zu schaffen. Die, die es trotzdem auf die Loipen und Pisten zieht, nehmen es gelassen. Begegnungen auf dem Parkplatz Talstation und auf dem Iltios. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 29.12.2021, 19.00 Uhr

Beschwingt im leichten Regen auf der fast leeren Loipe in Unterwasser. Bild: Pablo Rohner

Abfahrt in Wil ins Skigebiet am Chäserrugg. Das letzte Loch in der Wolkendecke, durch das ein goldenes Stück Himmel guckt, hängt direkt neben dem Säntis. Die Churfirsten scheinen weiss über den dunkelgrünen Hügeln des unteren Toggenburgs.

9.45 Uhr, Autostrasse vor Bazenheid, bedeckt

Im Radio kommt die Wetterprognose für den Tag. Viel Niederschlag, am Morgen noch vereinzelt Schnee, Regen dann am Nachmittag und frühlingshafte Temperaturen. Die Schneefallgrenze klettert auf zwischen 2100 und 2600 Meter, also ungefähr auf Höhe Chäserrugg. Schnee, dann Regen; das ergibt Lawinengefahr. Die Abflüsse sollten freigemacht werden. Schmelzwasser und Regen; da sind Überschwemmungen möglich. Dann Schneesport. Gewinnt Petra Vlhová in Lienz ihren dritten Slalom?

10.30 Uhr, Alt St.Johann, bedeckt

In der Luft vermischen sich die Gerüche von Schnee und Mist. Am Sonnenhang frisst sich Braun ins Weiss. Widerstand leistet die Loipe in der Talsohle, auf der eine einsame Langläuferin dahingleitet. Auf einem Parkplatz schickt sich ein Paar aus Winterthur an, es ihr gleichzutun. Die Loipen seien bis jetzt in einem super Zustand. Dass man viel Platz darauf habe, sei das Gute am miesen Wetter. Die beiden bleiben noch bis Ende Woche. Ihnen fällt auf: «Die Tagesausflügler kommen weniger.» Am Nachmittag, wenn der Regen komme, sei «dann fertig», auch für sie. Trotzdem seien es schöne Tage gewesen:

«Sicher besser, als bis Silvester in Winterthur rumsitzen.»

Bei Alt St.Johann trotzt die Loipe in der Talsohle dem nahenden Braun. Bild: Pablo Rohner

10.40 Uhr, Unterwasser, Parkplatz Talstation, bedeckt

Auf dem Parkplatz bei der Talstation der Drahtseilbahn Unterwasser-Iltios findet man sie trotzdem, die Tagesausflügler, die am Morgen ins Toggenburg aufgebrochen sind. Zum Beispiel Familie Hutter aus Schaffhausen. «Nein, nein, wir sind sogar wegen des schlechten Wetters gekommen. Wir freuen uns auf leere Pisten», sagt Vater Hutter und stellt seine Kinder für das Foto auf. Es ist nicht ganz klar, ob die beiden beim Humor des Vaters mitgehen. Warum nicht in ein anderes Skigebiet, bei dem Wetterbericht? Hutter zuckt mit den Schultern. «Das Toggenburg ist das naheliegendste.»

Familie Hutter ist trotz Wetterbericht aus Schaffhausen angereist. Bild: Pablo Rohner

Familie Müller aus dem Thurgau hat eine Ferienwohnung am Sonnenhang. Sie wollen Schlitteln auf dem Iltios, zum Glück sei dem Kleinen das Wetter ziemlich egal. «Hauptsache raus.» Tags zuvor sei es aber beim besten Willen nicht gegangen. Die Mutter sagt:

«Es hat so geregnet, dass wir beim Coop umkehren mussten.»

Während sie ihre Schlittelübung abbrachen, habe sie über die «knallharten Langläufler» gestaunt, die auch im strömenden Regen unverdrossen ihre Runden drehten.

Familie Müller hat eine Ferienwohnung am Sonnenhang. Bild: Pablo Rohner

Wie sie so daherspaziert kommt, ohne Wintersportgerät und mit Hund, wirkt Susanne Hagenbucher wie eine Einheimische. Doch weit gefehlt: Sie ist Aargauerin und wie Müllers in Unterwasser in den Ferien. Das Wetter findet sie «schon gemein».

«Aber was willst du machen, mit dem Hund musst du trotzdem raus.»

Zum Skifahren sei sie Anfang Woche gekommen. Leidgetan habe ihr ein Holländer, der vorher im Auto an ihr vorbeigefahren sei. «Da fährst du extra hier hoch, und dann das.»

Mit dem Hund spazieren statt auf die Piste: Susanne Hagenbucher aus dem Aargau macht Ferien in Unterwasser. Skifahren war sie auch schon. Bild: Pablo Rohner

Ob es der Holländer war, der wenig später an der Kasse für einen kleineren Stau sorgt, bleibt ungeklärt. Er macht jedenfalls alles andere als einen bemitleidenswerten Eindruck, im Gegenteil. Wie er auf den nassen Brettern steht und im Portemonnaie nach Passfotos für die Familiendauerkarte sucht, die er soeben für über 1000 Franken gekauft hat, wirkt er fest entschlossen, sich vom gerade einsetzenden Regen nicht die Winterlaune verhageln zu lassen.

11.15 Uhr, Mittelstation Iltios, leichter Regen

Die rote Drahtseilbahn ist halbleer, als sie sich in Richtung Iltios in Bewegung setzt. Schneelose Tannen und frei sprudelnde Bäche ziehen am Fenster vorbei. Die andere Talseite ist bis unter den Schafberg braunweiss gesprenkelt.

Braunweiss gesprenkeltes Panorama. Blick aus der Drahtseilbahn auf dem Weg zum Iltios. Bild: Pablo Rohner

Nach dem Aussteigen empfängt ein orange blinkendes Warnlicht die Unverdrossenen: Die Lawinengefahr wird als «erheblich» eingestuft. Viel ist nicht los auf den Pisten. Irgendwie aber doch mehr als erwartet.

Skischulen schlängeln sich die Hänge hinab, die hier oben noch ansehnlich weiss sind. Auch am etwas entfernten Tellerlift sind regelmässig Gestalten auszumachen, die sich bergauf schleppen lassen. Die Seile der Chäserrugg-Bahn verschwinden im Nebel, der den Berg verhüllt. Die Luftseilbahn fährt heute nicht.

Das Warnlicht blinkt, die Tür zum Chäserrugg bleibt zu. Bild: Pablo Rohner

12.00 Uhr, Bergrestaurant Iltios, Regen

Schnipo schmeckt wie immer und auch sonst geht es im Bergrestaurant Iltios normal zu und her. Ein französisch sprechender Vater atmet seinem Kind die Füsse warm. Eine Gruppe Männer bestellt eine Runde Kafi Lutz. An einem anderen Tisch stossen zwei Frauen mit Bier an. Heike und Farina sind am Morgen aus Karlsruhe angereist und stehen zum ersten Mal auf den Ski. Heike sagt:

«Als wir uns die Webcams angeguckt haben, war immer Sonnenschein, dann haben wir halt gebucht.»

Die Karlsruherinnen Farina (links) und Heike stehen im Regen zum ersten Mal auf Skiern. Bild: Pablo Rohner

Noch sind sie unsicher, ob sie am Nachmittag nochmals auf die Piste wollen, um ihren Skikurs im Regen fortzusetzen.

13.10 Uhr, Iltios, starker Regen

Auf einem Bänkli vor dem Restaurant wärmt sich Familie Hutter unterdessen an drei heissen Schokoladen. Bis jetzt seien sie zufrieden mit dem Tag, sagt Vater Hutter. Auch für den Nachmittag gibt es noch Pläne. Ob es möglich sei, auf der Piste ins Skigebiet Alt St.Johann zu wechseln, fragt er, während die Regentropfen in die Pfütze vor seinen Skischuhen prasseln. Bevor sie die trockene Wäsche im Auto anzögen, müssten die Kleider noch richtig nass werden.

Vor der Talstation der Drahtseilbahn Unterwasser-Iltios ist nicht viel los. Bild: Pablo Rohner Doch ein paar Unverdrossene zieht es trotz Regenwetter auf die Piste. Bild: Pablo Rohner Ungewohnt viel Platz beim Einsteigen... Bild: Pablo Rohner ...und in der Drahtseilbahn. Bild: Pablo Rohner Nach dem Mittag liegt der Iltios unter einer dicken Nebeldecke. Bild: Pablo Rohner Die Skischule fällt auch bei Regen nicht aus. Bild: Pablo Rohner Am Nachmittag haben die ersten genug.. Bild: Pablo Rohner ...doch längst nicht alle. Pellerine über den Skianzug, und weiter geht's. Bild: Pablo Rohner Für die Talfahrt nimmt man die Drahtseilbahn. Bild: Pablo Rohner

Der Regen wird stärker. Kurz vor 14 Uhr steigen viele aus den Skiern und machen sich für die Talfahrt auf den Weg zur Drahtseilbahn. Doch längst nicht alle. Ein Paar kommt in Skischuhen aus dem Bergrestaurant gestakst. Beide streifen sich eine graue Regenpelerine über den Skianzug und schnallen die Ski wieder an. Etwas weiter hinten fahren Farina und Heike gemütlich im Stemmbogen vorbei. In Lienz gewinnt Petra Vlhová.

Kunstschnee ist widerstandsfähiger Welche Auswirkungen das Regenwetter auf die Pisten am Chäserrugg hat, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, sagte Livia Miliffi, stellvertretende Kommunikationsverantwortliche der Toggenburg Bergbahnen, am späten Mittwochnachmittag. Bis dahin hätten die Pisten nicht so stark gelitten wie befürchtet. «Entscheidend wird sein, wie viel Regen noch fällt und ob es in der Nacht vielleicht noch Schnee gibt», sagte Miliffi. Und es hänge auch davon ab, wie sehr sich der Boden erwärme, sobald die Sonne wieder scheine. Bei den Bergbahnen Wildhaus ist man «sehr zuversichtlich, auch am Silvesterwochenende ein anständiges Angebot präsentieren zu können», sagt Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Die Hauptpisten im Skigebiet Wildhaus sind mit Kunstschnee präpariert. Dieser sei viel widerstandsfähiger und werde diese Regenmengen überstehen. Beim Naturschnee, mit dem vor allem die Pisten im Randgebiet präpariert sind, sieht dies anders aus. Gantenbein sagt: «Diese Pisten werden vermutlich derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie fürs Erste nicht mehr befahrbar sind.» Am Mittwoch waren fünf von sechs Anlagen der Bergbahnen Wildhaus in Betrieb. (lsf)

