Ballonfahrer Urs Frieden landet auf Thurbrücke in Ebnat-Kappel

Toggenburg Ballonpilot landet nach ungünstigen Windverhältnissen kurzerhand auf Thurbrücke in Ebnat-Kappel: «Entscheid kam ganz spontan» Urs Frieden bietet seit gut 25 Jahren Ballonfahrten an. Am vergangenen Samstag war er mit einer fünfköpfigen Familie unterwegs. Die Fahrt endete unkonventionell: Auf der noch nicht eröffneten Thurbrücke bei Ebnat-Kappel. Quasi eine Einweihung der anderen Art. Alain Rutishauser 20.07.2022, 18.00 Uhr

Weil die Luftverhältnisse am Boden ungünstig sind, landet Ballonpilot Urs Frieden kurzerhand auf der Thurbrücke in Ebnat-Kappel. Bild: PD

Offiziell wird die neue Umfahrungsstrasse zwischen Wattwil und Ebnat-Kappel vom 19. bis 21. August mit einem grossen Fest eingeweiht und am 22. September für den Verkehr freigegeben. Ein erster Verkehrsteilnehmer benutzte die Thurbrücke bei Ebnat-Kappel allerdings schon am vergangenen Samstag. Doch nicht etwa mit dem Auto. Nein, die Umfahrung Wattwil wurde per Heissluftballon eingeweiht. Und zwar vom Ballonpiloten Urs Frieden.

Seit 1996 bietet er Ballonfahrten für interessierte Kundinnen und Kunden an, am Samstagmorgen war er mit einer fünfköpfigen Familie unterwegs, die im Toggenburg daheim ist.

Spontan entschieden, dass die Landung auf der Brücke möglich ist

«Der Entscheid, auf der Brücke zu landen, kam ganz spontan, als ich bemerkt habe, dass es am Boden kaum mehr Wind hat», sagt Frieden. Denn genug Wind sei bei der Landung elementar. So habe er stattdessen ganz langsam die Brücke angefahren.

Urs Frieden ist seit gut 25 Jahren Ballonpilot und verfügt über rund 3000 Stunden Erfahrung. Bild: PD

«Während des Landeanflugs entscheide ich, ob ein Manöver klappt oder nicht – in diesem Fall habe ich entschieden, dass eine Landung auf der Brücke möglich ist.»

Zwar seien die drei Kinder erst skeptisch gewesen, doch Frieden habe ihnen gesagt, dass er notfalls einen Plan B in der Hinterhand habe und man weiterfahren würde. «So kann ich meine Kundinnen und Kunden jeweils beruhigen, denn Sicherheit geht in jedem Fall vor», sagt Frieden. Er habe auch schon Ballonfahrten abgebrochen, wenn das Wetter entgegen der Vorhersagen plötzlich umgeschlagen habe oder die Windverhältnisse nicht stimmten.

Einige Schaulustige haben nach der Landung auf der Thurbrücke angehalten und Fotos gemacht. Bild: PD

Familie war hellauf begeistert

Doch die unkonventionelle Landung auf der Thurbrücke verlief reibungslos, ohne Holperer oder Schäden. Dafür sehr zur Freude der Familie, die mitfuhr. Frieden sagt:

«Sie waren hellauf begeistert. Vor lauter Euphorie hatte der Vater vergessen, dass er der Cousin des Brückenplaners ist, ein riesiger Zufall. Das fiel ihm erst später wieder ein.»

Von der Strasse her seien ausserdem Schaulustige aus dem Auto gestiegen und hätten Fotos gemacht oder gewinkt. «Es sind auch Leute aus Nesslau-Krummenau kurz auf die Brücke gekommen, um ein Schwätzchen zu halten. Die fanden das eine coole Sache», sagt Frieden.

Nach einer Ballonfahrt helfen jeweils alle mit, um das Material zusammenzuräumen. Bild: PD

3000 Stunden im Luftballon und 300 Touren im Toggenburg

Das Toggenburg ist sein liebster Ort für Ballonfahrten, sagt der Pilot. Nach eigenen Angaben hat er bereits zwischen 200 und 300 Touren in der Region hinter sich. «Im Vergleich zur restlichen Ostschweiz geht im Toggenburg frühmorgens oft Bergwind und abfliessende Kaltluft, optimale Bedingungen also für eine Ballonfahrt», erklärt Frieden. Spannend und schön bleibe es auch beim 300. Mal, denn Abflugort und Route seien nie genau gleich.

«Jede Fahrt ist anders, das liebe ich.»

Spannung verspreche auch das Wetter, welches schnell umschlagen könne. «Starkem Westwind entkomme ich beispielsweise, indem ich ins Rheintal ausweiche, da dieses tiefer liegt als das Toggenburg», sagt Frieden. Sich die Topografie zunutze zu machen und notfalls in ein Quertal auszuweichen, erfordere aber viel Erfahrung und Routine. In solchen Fällen kann Urs Frieden von seinen gut 3000 Stunden im Luftballon profitieren.

Trotzdem gibt es ab und an unkonventionelle Landungen, wie jene am vergangenen Samstag auf der Thurbrücke. Am Montag musste Frieden direkt am Fusse der Thurwasserfälle in Unterwasser landen, wo es kaum Platz habe.

«Und im Winter vor zwei Jahren bin ich direkt vor dem Restaurant Weid-Hof in Oberhelfenschwil gelandet. Nachdem ich alles zusammengeräumt hatte, konnte ich mich ins Café setzen.»

Die Thurbrücke wird erst am 22. September für den Verkehr freigegeben. Bild: PD