Wolf im Toggenburg: Aufgeheizte Stimmung bei Infoabend in Nesslau

Toggenburg Aufgeheizte Stimmung: Rund 200 Personen – vorwiegend aus der Landwirtschaft – informieren sich über den Wolf An einer Informationsveranstaltung in Nesslau war die Meinung im Publikum gemacht: Der Wolf muss weg. Die Referenten versuchten zu argumentieren. Urs M. Hemm 01.06.2022, 17.58 Uhr

Der Wolf ist zurück. Bild: PD

Die Referenten hatten am Dienstagabend im Büelensaal in Nesslau keinen leichten Stand. Rund 200 Interessierte wollten sich über das Thema «Der Wolf im Toggenburg» informieren. Auf der Bühne standen Urs Büchler, Wildhüter im Toggenburg, Markus Hobi, Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums St.Gallen in Salez und Mathias Rüesch, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes.